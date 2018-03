Onko lähipiirissäsi vauvoja? THL suosittelee hinkuyskärokotetta, sillä edellisen teho todennäköisesti meni jo

Suomessa on edelleen liikkeellä varsinkin pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää. THL suosittaa tautialueilla alle kahden kuukauden ikäiselle ylimääräistä viitosrokotetta. Myös perheenjäsenten ja muiden läheisten toivotaan ottavan tehosterokote.

Alkuvuodesta 2018 tautitapauksia on tavattu sekä Pirkanmaalla Sastamalassa että edelleen Pietarsaaren, Vaasan ja Mustasaaren seuduilla. Pietarsaaressa hinkuyskä äityi epidemiaksi jo marras– joulukuussa 2017. Tähän mennessä Pietarsaaren seudulla on ollut noin 90 sairastunutta.

Pietarsaaren seudulla suurin osa sairastuneista on 10-13 -vuotiaita. THL arvelee, että neuvolassa ja koulussa saatujen rokotteiden välillä on liian pitkä aika, jolloin suojateho ei enää riitä.

Vaasan seudulla, Etelä-Suomessa ja Pietarsaaren seudulla koululaiset saavat lähiaikoina kyselyn, jolla THL kartoittaa onko lapsilla ja nuorilla hinkuyskän oireita, ja moniko on saanut rokotteen. Vastausten perusteella päätetään, pitääkö rokotusohjelmaa muuttaa.

Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttaman, pisaratartuntana leviävän infektion tyypillinen oire on jopa useita viikkoja kestävä puuskittainen, tikahduttava yskä.

Hinkuyskä voi uhata vauvan henkeä

Perusterveille nuorille, isommille lapsille ja aikuisille hinkuyskä on kiusallinen, mutta ei vaarallinen. Vauvoille puolestaan infektio aiheuttaa pahimmillaan hengenvaarallisia hengityskatoksia.

Varsinkin alle puolivuotiaat ovat tartunnalle alttiita, sillä heillä ei ole vielä riittävää rokotesuojaa.

Vauvat saavat ensimmäisen DTaP-IPV-hib-rokotteensa 3 kuukaudenk ikäisenä, toisen noin puolivuotiaana ja kolmannen noin vuoden ikäisenä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että vasta kolmen sarja antaa parhaimman eli 80 prosentin suojan hinkuyskää vastaan.

Rokotesuoja vanhenee muutamassa vuodessa

Hinkuyskärokote ei anna elinikäistä suojaa. Siksi Nohynekin mielestä on tärkeää, että pikkuvauvojen lähipiirin aikuiset ja isommat lapset ottaisivat tehosterokotteen.

– Nykyinen soluton hinkuyskärokote antaa 4–6 vuoden suojatehon. Aiemmin käytetty kokosolullinen rokote suojasi muutaman vuoden pidempään, sanoo Nohynek..

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek THL

Maaliskuun alussa 2018 voimaan tullut uusi tartuntatautilaki velvoittaa, että myös alle vuoden vanhoja lapsia hoitavilla terveydenhoidon ammattilaisilla on oltava jatkuva hinkuyskäsuoja.

Tehosterokote omasta kukkarosta

Hinkuyskärokote kuuluu kansallisessa rokotusohjelmassa vain lapsille ja nuorille. Myös varusmiespalvelukseen tulevat saavat maksuttoman rokotuksen.

Aikuinen joutuu pulittamaan tehosterokotteensa itse. Apteekin listahinta hinkuyskärokotteelle on tällä hetkellä 33 euroa.

– Ensin lääkärin pakeille hakemaan resepti, sitten apteekista rokote ja pistokselle terveysasemalle. Yksityisillä lääkäriasemilla saattaa olla omissa varastoissaan hinkuyskärokotetta, joten silloin tehosterokotus hoituu yhdessä paikassa yhdellä käynnillä.

Arja Lento / Yle

Ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan hinkuyskää esiintyy joka vuosi jonkin verran, koska rokotus ei parhaimmillaankaan anna sadan prosentin suojaa. Välillä infektio äityy epidemiaksi asti.

– Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirin ja varsinkin Pietarsaaren alueella epidemian syntyyn on vaikuttanut alueen alhaisempi rokotekattavuus. Mitä vähemmän sairastumisalttiita on, sen suurempi mahdollisuus epidemian leimahtamiseen.

Vain harva rokotus antaa elinikäisen suojan

Moni luulee, että lapsuudessa ja nuoruudessa saadut kansallisen rokotusohjelman rokotteet antavat elämän mittaisen suojan. Näin ei kuitenkaan ole.

– Harva rokotus suojaa elinikäisesti. Nyrkkisäännöksi voisi sanoa, että elämänikäinen suoja tulee yleensä elävistä, heikennetyistä rokotteista, kertoo Nohynek.

Esimerkiksi tuberkuloosirokote BCG, tuhka- ja vihurirokko- ja sikotautirokote MPR sekä keltakuumerokote sisältävät eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia. Näissä rokotteissa riittävä ja pitkäkestoinen suoja saadaan jo 1–2 rokoteannoksella.

– Esimerkiksi poliorokote ei anna elinikäistä suojaa. Suomalaisilla on melko hyvä perussuoja, mutta lisätehosteita tarvitaan, jos aikoo oleskella yli neljä viikkoa esimerkiksi Pakistanissa, Nigeriassa ja Afganistanissa. Maailman terveysjärjestön mukaan näillä alueilla infektioriski on niin suuri, että aikaisempi suoja pitää tehostaa, jos edellisestä poliorokotteesta on aikaa yli vuosi.

Rokotteet, jotka sisältävät inaktivoituja eli tapettuja kokonaisia taudinaiheuttajia, vaativat riittävän suojan aikaansaamiseksi perusrokotussarjan ja tehosterokotuksia. Puutiaisaivokuume-suoja kuuluu tällaisiin rokotuksiin.

Myös jäykkäkouristussuojan ylläpitämiseen tarvitaan tehosterokotuksia.