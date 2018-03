Tampereen Työväen Teatterin väen viesti ministeri Terholle: "Miljoonaleikkaus olisi ihan katastrofi"

Suuri näyttämö, lavastamo, verstaat, näytelmäharjoitus. Kulttuuriministeri Sampo Terho kiersi Tampereen Työväen Teatterin tiloja tiistai-iltana. Ministerin tarkoituksena oli kuulla teatteriväen näkökulmia suunnitelmiin, jotka toteutuessaan veisivät TTT:ltä valtakunnallisen statuksen ja kaksi miljoonaa euroa rahaa.

Ministeri Terhon mukaan työryhmän esitys on saanut runsaasti kielteistä palautetta, suorastaan murskakritiikkiä nimenomaan TTT:n asemasta.

– Tässä työryhmän esittämässä uudistuksessa oikeastaan ainoa merkittävä häviäjä olisi Tampereen Työväen Teatteri. Katsoin hyvin tärkeäksi tulla tänne pääkallopaikalle kuulemaan itse teatterin edustajilta ja työntekijöiltä, mitä he ajattelevat teatterin tulevaisuudesta.

"Uskon, ettei tämä teatteri kuole"

Näyttelijä Auvo Vihron mielestä ministeritapaaminen oli hyvä, koska teatterilaiset saivat selvittää omaa näkökulmaansa ja miten työtä täällä tehdään.

Vihro ei pidä hyvänä sitä, että nyt ollaan panemassa eri taiteenlajeja vastakkain ja ihmisiä jakamaan jotakin rahapottia uusiksi..

– Minusta se ei ole hyvä lähtökohta ollenkaan, vaan rahaa tarvittaisiin lisää. Pitäisi nähdä, miten eri taidealueet pystyvät tekemään yhdessä asioita ja muodostamaan laajempia kokonaisuuksia sen sijaan, että niitä laitetaan vastakkain ja tappelemaan jostain hyvinkin pienistä poteista.

Auvo Vihro toivoo, että työryhmän esitys ei toteudu teatterin osalta.

– Uskon, ettei tämä teatteri kuole, mutta jos Työväen Teatterilta viedään semmoinen summa, niin kyllähän tämä kutistuu ja se olisi ihan katastrofi.

Lausuntokierros loppuu

Ministeri Sampo Terho korostaa, että teatterilta nyt saatavat näkökulmat ovat tärkeitä siinä harkinnassa, mitä tehdään koko VOS-uudistuksen suhteen ja erityisesti Työväen Teatterin suhteen.

– Prosessi on vielä kesken eli tulen tänne ennen kaikkea oppimaan enkä vielä kertomaan siitä, että mitä uudistuksen suhteen tapahtuu. Mutta todella haluan kuulla näkökulmat suoraan, että minulla on kaikki mahdollinen tieto sitten kun päätöksiä tehdään.

Ja päätöksiä voidaan odottaa jo melko pian, lupaa Terho.

– Ylihuomenna, kun lausuntokierros loppuu, alan virkamiesteni tukemana valmistamaan lopullista esitystä ja harkitsemaan jatkoa koko VOS-uudistuksen osalta. Tampereen Työväen Teatteri on ollut ainoa, jolla on ollut tällainen valtakunnallinen status Helsingin ulkopuolella ja se on yksi syy, minkä takia haluan harkita hyvin tarkkaan tätä jatkoa.

"Saneeraus ei ole miellyttävä vaihtoehto"

Tulevan teatterinjohtajan Otso Kauton mukaan ministeri Terholle tarjottu laaja esittelykierros näytti talon toiminnan kaikessa laajuudessaan. Osaamisen ja intohimon, jolla töitä tehdään.

– Täällä ole vain ja ainoastaan esitystoimintaa, vaan niitä kaikkia rakennetaan ja tehdään. Täällä on hyvin erityistä ammattitaitoa paljon, semmoista, joka palvelee muitakin kuin talon omia esityksiä.

Otso Kautto toivoo, että ministeri Sampo Terho havaitsisi vierailun kautta, että ehdotus uudesta laista on ehkä vähän hätäinen, eikä sitä ole ehkä mietitty ihan loppuun saakka.

– Toivon myös, että saadaan se tieto läpi, että leikkaus osuu kaikkein pahiten niihin, joiden asemaa on haluttu parantaa eli ryhmiin, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä ja freelancereihin. Eli se hyöty, mitä on tavoiteltu, se ei edes toteudu tässä.

Kautto korostaa, että hän on lähdössä johtamaan taiteellista teatteria nykyiseltä pohjalta,

– Saneeraus ei ole mikään miellyttävä vaihtoehto, koska mikäli tämä kaksi miljoonaa lähtee, se merkitsee, että kaikki menee ihan kokonaan uusiksi.

Ensi vuonna aloittava teatterinjohtaja uskoo kuitenkin, että järki voittaa tai ainakin tulee lisää harkinta-aikaa ja asiat saadaan kunnolla mietittyä.

– Lähden siitä ettei tämä toteudu ja toivon sitä. Tietysti joudun kauhulla miettimään, että mitä jos.

Taistelu TTT:n puolesta

Tampereen Työväen Teatterin aseman säilyttämistä ovat lähteneet puolustamaan kulttuuriväen lisäksi mm. Pirkanmaan kansanedustajat.

Maanantaina kantaa otti myös Pirkanmaan maakuntahallitus, jonka mukaan esitys kahden miljoonan euron leikkauksesta Tampereen Työväen Teatterin rahoitukseen on täysin kohtuuton Tamperetta, Pirkanmaata ja suomalaista teatterikulttuuria kohtaan.

Maakuntahallitus korosti lausunnossaan, että Tampereen Työväen Teatteri on Pirkanmaan suurin kulttuurilaitos. Se on kävijämäärällä mitattuna Suomen kolmanneksi suurin ja sen katsojista 40 prosenttia tulee Pirkanmaan ulkopuolelta.

Teatterilla on vuodessa kulttuurialalle merkittävät lähes 400 työsuhdetta ja sen yhteistyöverkostoon kuuluvat mm. Yle TV1, Tampereen yliopisto (Näty), Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen Konservatorio, Teatterikorkeakoulu, Miskantti-kuoro, Tanssiteatteri MD, Tampereen ammattikorkeakoulu, Sara Hildénin taidemuseo, Lauri Viita –museo, pääkirjasto Metso, Teatteri Siperia, Teatteri Telakka ja Teatteri 2.0.