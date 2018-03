Ruotsalaiset maksavat pian lentoveroa – Berner tyrmää: Ei sovi Suomeen, voisi haitata Finnairia

Ruotsalaiset maksavat lentolipuistaan huhtikuun alusta lähtien uutta veroa, josta on käyty maassa kiivasta keskustelua. Lentoliikenteen päästöjen hillitsemiseen tähtäävä lentovero jakaa mielipiteet täysin myös Suomessa.

Vero määräytyy Ruotsissa lennon pituuden mukaan, eli mitä pidemmälle matkustaja lentää, sitä kalliimpi maksu on. Halvimmalla eli noin kuudella eurolla pääsee, jos lentää kotimaassa ja Euroopassa. Lennosta EU:n ulkopuolelle maksettavaa kertyy noin 25 euroa, jos matka on lyhyempi kuin 600 mailia eli 965 kilometriä, ja noin 40 euroa, jos matka on pidempi.

Veroa maksetaan vain Ruotsista lähtevistä lennoista.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) torjuu sen, että Suomessa otettaisiin käyttöön vastaava lentovero.

– Ruotsissa vero on saanut suhteellisen paljon kritiikkiä osakseen. Sen ympäristövaikutuksia pidetään vähäisinä, mutta veron ennakoidaan aiheuttavan haittaa matkailulle, lentokentille ja alueiden tasa-arvolle, Berner tyrmää.

Hän sanoo, että Ruotsissa esitetty kritiikki on perusteltua myös Suomessa.

Ruotsalaiset lentoalan yritykset ovat arvostelleet lentoveroa voimakkaasti ja sanoneet sen haittaavan maan kilpailuasemaa lentomarkkinoilla. Myös osa pienemmistä kunnista ja lentoalan viranomaisista on ollut huolestunut lentoveron vaikutuksista pienten paikkakuntien lentoasemiin ja alan työllisyyteen.

Lentoyhtiö SAS on uhannut muuttaa pitkien lentojensa lähdöt Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan. Norwegian puolestaan sanoo arvioivansa uudelleen toteuttaako se suunnittelemansa lisälennot Eurooppaan Tukholman Arlandasta.

Vihreät: Positiivinen avaus

Lentovero on ollut erityisen tärkeä kysymys Ruotsin ympäristöpuolueelle, joka haluaa hillitä veron avulla lentomatkailun kasvua ja ohjata matkustajat ympäristöystävällisempiin tapoihin matkustaa.

Suomalaisesta sisarpuolueesta vihreistä tulee tukea lentoverolle. Vihreät ovat ajaneet viime vuosina tasasuuruista lentomaksua osaksi lippujen hintaa lentoliikenteen kasvun hillitsemiseksi.

– Oma arvioni on, että Ruotsin kaltainen malli sopisi Suomeenkin, sanoo vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen, joka vetää puolueen ilmastotyöryhmää.

– Avaus on positiivinen, koska keskustelu lentämisen hinnasta ja verotuista on ajastaan jäljessä, kun ottaa huomioon millaisia haittoja lentäminen saa aikaan.

Liikasen mukaan ilmastolle vahingollista toimintaa pitää suitsia asettamalla päästöille hinta, jolloin saastuttaja maksaa ja markkinamekanismi ohjaa matkustajat liikennevälineisiin, jotka saastuttavat vähemmän kilometriä kohti.

– Meillä on vain yksi planeetta, joka pitäisi pelastaa ilmastonmuutokselta, Liikanen tiivistää.

Berner huolehtii Finnairin Aasian-lennoista

Ruotsissa lentovero on ollut poliittisen väittelyn aihe jo pitkään. Porvarioppositio ja ruotsidemokraatit ovat varoittaneet, että vero vaarantaa alan kannattavuutta ja työpaikkoja. Ruotsin kokoomuksen mukaan hallituksen lentoveron vaikutus on lopulta vähäinen ja enemmänkin symbolinen.

Keskustapuolue on ilmoittanut pyrkivänsä perumaan veropäätöksen, jos porvarioppositio pääsee valtaan ensi syksyn vaalien jälkeen. He ovat esittäneet, että lentoveron sijasta kehitetään uutta ympäristöystävällistä tekniikkaa ja biopolttoaineiden käyttöä.

Samoilla linjoilla on myös liikenneministeri Anne Berner, jonka mukaan lentoverolla voisi Suomessa olla huomattavia vaikutuksia matkailulle, Finnairille ja Finavialle.

Berner huomauttaa, että Suomessa lentoliikenne on nojannut Aasian yhteyksiin ja Helsinki-Vantaan lentokenttä asemaansa Aasian ja Euroopan välillä.

– Pitäisi hyvin tarkasti arvioida miten veroratkaisu toimisi ja kuinka paljon se vaikuttaisi haitallisesti nimenomaan tähän kilpailuun. Jos verojärjestelmä rakennettaisiin niin, että se ei haittaisi näitä toimintoja, sen tuotto ja vaikutukset päästöihin jäisivät vähäisiksi, Berner torjuu.

Berner ei puuttuisi polttoaineiden verotukseen

Vihreiden mielestä lentoliikenteen kasvua pitäisi hillitä ensisijaisesti päästökaupalla, mutta sen kautta ei ole Veli Liikasen mukaan saatavissa nopeaa muutosta. Kun lentäminen on lisääntynyt huomattavasti halpalentojen ja vuosia jatkuneen kovan kilpailun seurauksena, Suomessa käyttöön otettava lentovero olisi Liikasen mukaan oikea tapa edetä.

Liikenneministeri Berner on eri linjalla.

– Keskustelu, joka Ruotsissa on käyty on se, että lentoliikenteen päästöihin pitäisi vaikuttaa ensisijaisesti kansainvälisillä ratkaisuilla. Niin saadaan parhaiten tehokkaita päästövähennyksiä eikä vääristetä alan kilpailua, Berner sanoo.

Vihreiden Liikanen huomauttaa, että lentoyhtiöt saavat myös merkittävää verotukea, koska lentokerosiinista ei tarvitse maksaa veroa.

Berner sen sijaan pitää tärkeänä, että Suomi ei tee polttoaineverotuksestakaan yksin erillisiä ratkaisuja, vaan muutoksista pitää sopia kansainvälisesti.

Veroa moitittu kalliiksi lapsiperheille

Ruotsissa on keskusteltu jonkin verran myös siitä voisiko lentovero olla progressiivinen. Tuolloin vero olisi korkeampi niille, jotka matkustavat paljon.

Veroa on arvosteltu siitä, että se kirpaisee esimerkiksi lapsiperheiden kukkarossa. Veli Liikanen uskoo, että Ruotsin lentovero ei kaada kenenkään taloutta.

– Jos on varaa matkustaa, voi suunnitella reissut sen mukaan mihin rahkeet riittävät, hän sanoo.

– On hyvä muistaa, ettei kenenkään onnellisuus tai elämässä menestyminen riipu siitä kuinka monta kertaa vuodessa päästään tekemään kaukomatkoja.

Liikenteen päästöt nousevat esiin tiistaina Suomen eduskunnassa, joka keskustelee iltapäivällä ilmastopolitiikasta. Käsittelyssä on valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, joka ulottuu vuoteen 2030.