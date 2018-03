Kittilän kuntasotkua valmistellaan jo käräjille – Anna Mäkelän potkuista päättäneet oikeudessa syksyllä

Tiistaina alkavaan valmisteluistuntoon on varattu kolme päivää. Varsinainen oikeudenkäynti alkaa 11. syyskuuta.

Syyskuussa alkava varsinainen oikeudenkäynti on Suomen kuntahistoriassa poikkeuksellinen. Syytettyjen penkillä on 11 yhä kunnanvaltuustossa istuvaa ja 17 aiemmin kuntapäättäjänä toiminutta. Syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä koskevat viime valtuustokautta ja liittyvät siihen, miten kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta päätettiin ja miten päätöstä valmisteltiin. Oulun kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen nostivat syytteet lokakuussa.

Osaa luottamushenkilöistä syytetään myös työturvallisuusrikoksesta Mäkelän kohteluun liittyen sekä virka-aseman väärinkäytöstä tilanteessa, jossa kunnanhallitus perui Mäkelän tekemän tutkintapyynnön Levin hissiyhtiön toimitusjohtajasta. Kolmea entistä kuntapäättäjää syytetään lisäksi törkeästä petoksen yrityksestä.

Tiistaina Rovaniemellä alkavan kolmipäiväisen valmisteluistunnon uskotaan kiinnostavan lappilaisia siinä määrin, että sitä varten on varattu monisatapaikkainen Lapin aluehallintoviraston juhlasali. Syytettyjä ei paikalle odoteta, vaan syytteiden yksityiskohtia käydään läpi heidän avustajiensa kanssa.

– Siinä selvitetään syytteiden lopullinen sisältö ja vastausten sisältö. Samoin kartoitetaan oikeudenkäynnissä käytettävä todistelu, katsotaan onko todistelussa jotain sellaista, joka ei kuulu asiaan tai löytyykö riidattomia seikkoja, joista ei tarvitse esittää todisteita, sanoo Lapin käräjäoikeuden laamanni Jyrki Kiviniemi.

Törkeästä virkarikoksesta aina vankeutta

Syytteet ovat raskaita, sillä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä seuraa aina vankeutta vähintään neljä kuukautta. Kittilän hallintokriisiä pitkään seurannut rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen arvioi aiemmin, että törkeyden raja ylittyi "häikäilemättömyyden" vuoksi.

– Tarkoitan sitä, että vaikka kuntapäättäjille on tehty selväksi, että he ovat toimineet virheellisesti, niin he ovat siitä huolimatta jatkaneet samaa menettelytapaa. Esimerkiksi kun kunnan hallintojohtaja yritti kunnanhallituksessa oikaisuttaa Anna Mäkelän irtisanomispäätöksessä olleet virheet, niin kunnanhallitus kieltäytyi useita kertoja sitä oikaisua tekemästä, arvioi Viljanen lokakuussa, kun syytteet julkistettiin.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Pääkäsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa 11. syyskuuta ja sitä istutaan laamanni Kiviniemen mukaan kolme päivää viikossa, todennäköisesti kahden kuukauden ajan. Monimutkaista vyyhtiä puidaan kolmen tuomarin voimin.

Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan myös uusia, tälle valtuustokaudelle ajoittuvia rikosepäilyjä.