Vakoojaskandaali laajenee: Britannia odottaa Venäjältä pikaista selontekoa hermomyrkyn käytöstä

Uutisvideot: Britannian pääministeri May: Venäjä vakoojan myrkytyksen takana

Britannian pääministeri Theresa May on kommentoinut entisen venäläisvakoojan myrkytystapausta.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi Britannian parlamentissa, että joko Venäjä itse on vastuullinen Sergei Skripalin myrkytystapauksessa tai sitten hermomyrkkyä on annettu muiden toimijoiden kautta.

Hänen mukaansa "Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa tapahtuneesta".

May kommentoi parlamentissa entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin myrkytystapausta.

– Venäjän kanssa ei asioida jatkossa tavalliseen tapaan, uhkasi pääministeri May.

Pääministeri May sanoi, että Venäjän Britannian suurlähettiläs kutsutaan kuultavaksi tapauksen vuoksi. Hänen mukaansa lähettiläältä tiedustellaan, oliko tapahtunut Venäjän valtion suoraa toimintaa vai onko kyseessä hermomyrkkyvarastojen hallinnan epäonnistuminen.

Pääministeri antoi vuorokauden takarajan

May sanoi parlamentissa, että Venäjällä on aikaa tiistaihin eli huomiseen aikaa antaa selitystä siihen, miten sotilaskäytössä ollut hermomyrkky päätyi Britanniaan.

May sanoi, että jos Moskova osoittautuu vastuulliseksi entisen vakoojan murhayritykseen eikä uskottavaa selvitystä anneta, tekoa pidetään " Venäjän laittomana voimankäyttönä Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan".

Pääministeri sanoi, että vastatoimien yksityiskohtia harkitaan keskiviikkona.

"Venäjällä kehitelty sotilaskäyttöön tarkoitettu hermomyrkky"

Pääministeri sanoi, että Skripaleihin käytetty myrkky on tyyppiä, jota on kehitelty Venäjällä.

Pääministeri antoi lisävalaistusta myös myrkyn laatuun. Se kuuluu Novichok-tyyppisten hermomyrkkyjen ryhmään. Kemikaali on sotilaskäyttöön tarkoitettua hermomyrkkyä. Sitä luonnehditaan moninkertaisesti vaarallisemmaksi kuin VX-hermomyrkkyä. Novichok-myrkyn kehittely alkoi 1970-luvulla entisessä Neuvostoliitossa. Se aiheuttaa vakavia oireita nopeimmillaan noin puolen minuutin kuluttua aineelle altistumisesta.

Britannian poliittisen johdon lisäksi pääministeri May edellyttää Venäjän lähettilään antavan täydellisen ja perusteellisen selvityksen Novichok-ohjelmasta myös kemiallisten aseiden kieltosopimusta valvovalle OPCW-järjestölle.

Brittipoliitikot vaativat Maylta päättäväisiä toimia

Pääministeri May tapasi aiemmin maanantaina Britannian turvallisuusviranomaisia. Terrorisminvastaisen poliisijohdon ja tiedusteluviranomaisten edustajat esittelivät kokouksessa tiettävästi aineistoa mahdollisesta Venäjän sekaantumisesta murhayritykseen Salisburyssa.

Muun muassa entinen turvallisuusneuvonantaja lordi Ricketts sanoi BBC:llä, että tapahtumasta vastuullisten selvittyä tarvitaan päättäväisiä toimia.

Putin kehottaa selvittämään Skripalin taustoja

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole toistaiseksi laajemmin kommentoinut Skripalin tapausta. Hän sanoo, että ensisijaisesti tulisi selvittää perinjuurin Skripalin toimia ja taustaa.

Uutistoimisto Interfaxin lainaama Venäjän ulkoministeriö luonnehti Mayn kommentteja "puhtaaksi sirkukseksi".

Lisää ajoneuvoja tutkimuksiin Salisburyssa

Poliisi on maanantaina laajentanut tutkimuksiaan Salisburyn ulkopuolelle noin kymmenen kilometrin säteelle Salisburysta. Armeija ja poliisi ovat asettanut tiesulkuja Winterslow'n kylään johtaville teille.

Kylästä kuljetettiin pois mahdollisesti tapaukseen liittyvä ajoneuvo, kertoo Daily Mail-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

66-vuotias Sergei Skripal ja hänen 33-vuotias tyttärensä Julia Skripal ovat edelleen sairaalahoidossa. Heidän tilaansa luonnehditaan vakaaksi mutta vakavaksi. Ensimmäisenä murhayrityksen kohteeksi joutuneita Skripaleja lähestynyt poliisi on myös sairaalahoidossa, mutta hän on pystynyt puhumaan perheelleen.

