Puurakentamisen pienoiskaupunki vie Järvi-Suomen sydämen uudelle vuosikymmenelle

Mikäli suunnittelutyö ja kaavoitus etenevät aikataulussa, aloitetaan Siilinjärven Toivalassa uuden puurakentamiseen keskittyvän asuinalueen rakentaminen parin vuoden kuluttua.

– Asuntoja, palveluja, yrityksiä ja hyvinvointia, tiivistää Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen tulevan Woodhope Villagen sisältöä.

Lötjösen mukaan työt voidaan aloittaa parhaimmillaan vuosien 2019-2020 aikana. Siilinjärven kunta on hankkinut viime vuosina kaikkiaan sadan hehtaarin maa-alueen Toivalasta Joensuuntien pohjoispuolelta, joka rajautuu myös Rissalan lentoaseman läheisyyteen.

Woodhope Villagen alue Siilinjärven Toivalassa. Lundén Architecture

Kunta rakentaa alueelle tiestön ja muun infrastruktuurin, mutta muu rakennustyö pyritään hoitamaan yksityisen rahoituksen turvin. Alueelle suunnitellaan myös uutta liikunta- ja hyvinvointikeskusta, joka sekin olisi yksityisomistuksessa.

– Ajatus on, että kunta ei olisi rakentaja eikä toimija, vaan se pyörisi yksityisellä rahoituksella, Lötjönen sanoo.

Kunnanjohtaja toivoo, että liikunta- ja hyvinvointikeskus ei olisi pelkkä perinteinen sisähalli, vaan siihen liittyisi jotain uutta, joka palvelisi asuinaluetta ja muuta ympäröivää yhteiskuntaa.

Seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen pienoiskaupunki

Woodhope Villagen esiselvitystyö on käynnissä ja sen toteuttaa Lundén Architecture Oy. Esiselvitys valmistuu ensi kesän loppuun mennessä. Eero Lundén kertoo, että suunnittelutyössä mukana on useita toimijoita muun muassa rakennusliikkeistä, teollisuudesta ja yliopistoista.

Esiselvityksessä haetaan ratkaisuja, joilla teollisuus, palvelut ja asuminen lyövät kättä luonnon, matkailun ja kulttuurin kanssa.

– Kyseessä on koko seudun hanke. Ei tätä voi synnyttää, ellei me otettaisi huomioon koko seudullista näkökulmaa, Lundén sanoo.

Selkeitä havainnekuvia tai yksityiskohtaisia suunnitelmia hierotaan kevään aikana, mutta suuntaviivat ovat jo olemassa. Eero Lundén näkee alueen kehittämisen kokonaisuutena, jossa tähtäin on kansainvälisessä merkittävyydessä ja paikallisessa hyvinvoinnissa.

Suunnittelun tueksi järjestetään ideointi-ilta, jossa kuntalaiset ja alueesta kiinnostuneet voivat tuoda esille ideoita ja ajatuksia alueen kehittämisestä. Keskeinen lähtökohta on hyödyntää puurakentamista sekä puuteollisuuden tuomia yritysmahdollisuuksia.

– Jos saadaan puurakentamisen kylä, tuoko se puurakentamisen osaamista? Tässä on paikka missä puurakentamista voisi tuotteistaa ja kehittää, Vesa Lötjönen pohtii.

– Itä-Suomen suurin lentoasema on tuossa ja Itä-Suomen suurin kaupunki Kuopio on tässä vieressä, minusta tämä on selvä sydän, Lötjönen myhäilee.