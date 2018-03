Maitotilan nuori isäntä kuvasi lehmiään vastaiskuna salaa kuvatuille navettavideoille – "Minäpä näytän, miltä ruuantuotanto näyttää"

Facebookiin ladattu video on kerännyt kahdessa viikossa reilusti yli 160 000 näyttökertaa. Tutkija toivoo, että viljelijöiden itsensä kuvaamia videoita ilmaantuisi nettiin enemmänkin.

Hyväntuulinen nuori mies puhuu suoraan kameralle ja esittelee maatilan eläimiä ja laitteita. Suurin piirtein näin Ville Puhakan omalta tilaltaan kuvaaman videon (siirryt toiseen palveluun) voisi tiivistää.

Jotain muutakin videossa on pakko olla, sillä maaliskuun alussa Facebookiin ladattu lähes yhdeksänminuuttinen video on kahdessa viikossa kerännyt reilusti yli 160 000 näyttökertaa. Videota on jaettu yli 1300 kertaa.

Salaa kuvatut videot alkoivat nyppiä

Puhakan mukaan video oli tavallaan reaktio eläinaktivistien salaa tiloilta kuvaamaan materiaaliin. Salaa kuvatuilla videoilla näkyy esimerkiksi sikalan porsitushäkkejä, joihin emakko synnyttää porsaat ja jossa emakko pidetään synnytyksen jälkeen. Lisäksi videoilla näkyy lehmien oloja parsinavetassa, joissa lehmät viettävät suurimman osan ajastaan kytkettynä päästään kiinni. Puhakka on selvästi harmissaan siitä, että videoiden vuoksi kaikki tilat saavat ihmisten mielissä huonon maineen.

– Yksi negatiivinen video vaatii satoja positiivisia, että kuluttajille saadaan palautettua ajatus, että aivan jokaisessa paikassa asiat eivät ole noin huonosti. Että se on vain murto-osa tiloista, Puhakka miettii.

Kolmen osakkaan maatalousyhtymällä on 65 lypsylehmää ja suunnilleen saman verran nuorkarjaa. Jenny Salmela

Yksi syy Puhakan videon suosioon voi olla, että se poikkeaa niin rajusti totutusta kaavasta. Puhakan mielestä kovinkaan moni ei tiedä, mitä nykyaikaisessa navetassa tapahtuu.

– Nuoriso ei ainakaan tiedä. Ja vanhempi sukupolvi, jolla on tietoa maataloudesta jollakin lailla, se on vähän niin kuin vanhentunutta, että ei käsitetä millaisissa olosuhteissa ne eläimet nykypäivänä elää, Puhakka kertoo.

Kovin työmies on robotti

Puhakan puhe soljuu videolla rennon lupsakkaasti. Itsevarmuus saattaa kummuta siitä, että Ville Puhakka edustaa kymmenettä sukupolvea Puhakoita Ilomantsin Huhuksen kylässä sijaitsevalla tilalla.

– Minäpä vedän kierroksen tuolla navetalla ja näytän, miltä se ruuan tuotanto ainakin meidän tilalla näyttää, Ville Puhakka sanoo ja katsoo suoraan kameraan.

Pihattonavetassa eläimet saavat liikkua vapaasti. Karjaharja käynnistyy automaattisesti, kun eläin koskettaa sitä. Jari Puhakka

Pihattonavetan lattioita puhtaana pitävä robotti esitellään tilan kovimpana työmiehenä. Asioita esitellään välillä ronskisti, mutta tyyli pysyy silti hyväntuulisena.

– Paskaa on siellä täällä, kun sitä tulee koko ajan. Totta kai sitä putsataan aamuin illoin ja koko ajan. Eläimet ovat lähtökohtaisesti puhtaita, ja paska on siellä missä sen kuulu olla, Puhakka jutustelee videolla.

Puhakka kertoo, että paikkoja ei erityisesti siivottu tai laitettu parempaan kuntoon videota varten.

Positiivinen palaute sai laajentamaan yleisöä

Puhakan navettavideo oli alun perin tarkoitettu vain pienelle rajatulle piirille Snapchatissa. Palaute noin parilta sadalta kaverilta ja seuraajalta oli kuitenkin niin positiivista, että Puhakka päätti jakaa videon myös Facebookissa.

Helsingin yliopistossa eläinten hyvinvointia tutkiva Laura Hänninen toivoo, että viljelijöiden itsensä kuvaamia videoita ilmaantuisi nettiin enemmänkin.

– Tosi hyvä, että tuottajat näyttävät tavallisen hyvää eläintenpitoa, Hänninen toteaa.

Hänninen katsoi pyynnöstämme videon läpi.

– Kuvissa näkyy pihatto, jossa lehmät olivat luottavaisen rauhallisia, mikä kertoo hyvästä ihmis-eläinsuhteesta, Hänninen kommentoi videota.

Videot tuovat realismia mainoslehmien maailmaan

Myös Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli pitää hyvänä, että kuluttajat näkevät myös videoita hyvin hoidetuilta tiloilta. Toisaalta Pulli uskoo, että salaa kuvattujen videoiden ansiosta ihmisillä ehkä kokonaisuudessaan realistisempi kuva siitä, millaisissa oloissa eläimiä pidetään.

– Ei ehkä ole enää sellaista mielikuvaa, joka saattoi olla vaikka kymmenen vuotta sitten. Silloin katsottiin televisiosta mainoksia, joissa eläimet käyskentelivät ulkona, Pulli kuvailee.

Pulli ymmärtää viljelijän harmituksen siitä, että kaltoinkohdeltuja eläimiä näyttävät videot vetävät epäilyksen varjon kaikkien, myös hyvin hoidettujen tilojen ylle. Silti Pullin mielestä keskustelu on mennyt parempaan suuntaan.

Eläinten hyvinvointi on paljon enemmän esillä nykyisin. Keskustelu on kuitenkin haastavaa, sillä keskustelijoilla on hyvin erilaiset lähtökohdat.

– Osan mielestä kaikki eläintenpito pitäisi lopettaa, osan mielestä nykyisessä tuotannossa ei ole mitään vikaa, Pulli toteaa.

–Minusta olisi tärkeää, kun kuluttajille tätä tietoa jaetaan, että kaupassa kuluttajilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan, Pulli esittää.

Ville Puhakka on ainakin varma, että hän voittaa kuluttajat puolelleen.

– Jos kiinnostaa niin, minulla on aina ovet auki. Tänne saa tulla katsomaan, mitä ne eläimet tekevät ja kuinka ne elävät, Puhakka toteaa.

