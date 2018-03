Miksi Black Pantherista tuli kassamagneetti ja onko suosio ansaittua? Kolme kysymystä elokuvakriitikoille

Miksi Black Panther on niin suosittu?

Marvelin supersankarielokuva Black Panther teki vastikään historiaa, kun elokuvan lipputulot ylittivät vajaassa kuukaudessa miljardin dollarin rajan. Miljardiklubissa on yhteensä vain 33 elokuvaa (siirryt toiseen palveluun).

Kriitikko Pertti Avola antoi elokuvalle Helsingin Sanomissa kolme tähteä (siirryt toiseen palveluun).

– Elokuva on tietoinen vastaisku Hollywoodin pitkäaikaiselle mustien näyttelijöiden ja mustien aiheiden tietyntyyppiselle syrjimiselle. Elokuvassa lähes kaikki näyttelijät ovat mustia, ja aiheena on itsenäinen, hyvin vahva afrikkalainen valtio. Siinä on mustia ihmisiä, mustia amerikkalaisia voimaannuttava sävy. Black Panther oli 1960-luvulla ensimmäinen musta supersankari. Se, että se on nyt saatu elokuvaksi, on tapaus.

Taneli Topelius kirjoittaa Ilta-Sanomien arvostelussaan (siirryt toiseen palveluun), että Black Panther on komea mutta totinen elokuva.

– On poikkeuksellista ja tärkeää, että suuren yleisön elokuvassa on lähes pelkästään mustia näyttelijöitä. Toinen puoli on se, että elokuvassa on valtavasti viitteitä Yhdysvaltain mustaan historiaan, kaikkeen siihen, millainen mustan väestön asema on ollut viimeisen 50 vuoden aikana. Elokuvan tarina on sidottu nykypäivään, vaikka se näennäisesti kuvaakin fiktiivistä afrikkalaista yhteiskuntaa. Siinä on paljon asioita, joista saa kiinni pelkän supersankaritarinan lisäksi.

Anton Vanha-Majamaa antoi Black Pantherille Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun)neljä tähteä (siirryt toiseen palveluun).

– Se, että elokuva on suurelta osin ei-valkoinen on poikkeuksellista Marvel-elokuvissa ja ylipäänsä tuon kokoisissa elokuvissa. Se on tavoittanut uusia yleisöjä Yhdysvalloissa ja maailmalla. Sellaisia, joita supersankarirymistelyt eivät yleensä kiinnosta.

Myös ajoitus ratkaisi, sillä elokuva sai ensi-iltansa 29. tammikuuta, kun Amerikassa vietetään Black History Monthia eli mustan amerikkalaisuuden juhlia koko helmikuun ajan, sanoo Vanha-Majamaa.

– Elokuva on ajassa kiinni.