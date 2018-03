Venäjä: Britannian vakoojamyrkytysväitteet "sirkusta"

Venäjällä on kommentoitu Britannian pääministeri Theresa Mayn pitämää parlamenttipuhetta tiukasti. Pääministeri May selvitti illalla Sergei ja Julia Skripalin murhayritystä. Hän sanoi, että "Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa tapahtuneesta.

– Lausunto on osa informaatiokampanjaa ja poliittista kampanjaa. Kampanjat perustuvat provokaatioon. Britannian parlamentissa nähtiin sirkusesitys, sanoi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.

Tiedottaja Zaharovan mukaan "kuningaskunta voisi selvittää aiemmat tapaukset uusien satujen keksimisen sijaan". Hän viittasi muun muassa Britanniassa kuolleisiin entiseen vakoojaan Alexander Litvinenkoon, oligarkki Boris Berezovskiin ja tietovuotaja Alexandet Perpilichnyyn.

Venäjällä osoitetaan syyttävää sormea takaisin Britanniaan

Vuonna 2006 kuolleen Alexander Litvinenkon murhasta epäilty ja sittemmin epäilyistä vapautettu Andrei Lugovoi on nykyisin edustajana Venäjän parlamentissa.

Lugovoin mukaan pääministerin puheet ovat "vastuuttomia". Venäjällä on väläytelty Britannian oman tiedustelupalvelun olevan yhteydessä murhayritykseen.