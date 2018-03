Britannian ja Venäjän suhteita uhkaa uusi jääkausi – pääministeri Mayn on pakko ottaa kova linja myrkytystapauksen vuoksi

LONTOO Britannian ja Venäjän suhteet eivät ole olleet kaksiset sitten loikkari Alexander Litvinenkon murhan vuonna 2006. Tuolloin loikkarieversti Litvinenko myrkytettiin radioaktiivisella poloniumilla Lontoon keskustassa. Maiden suhteet viilenivät syväjäähän.

Julkinen brittiselvitys lisäsi pakkasasteita entisestään vain kaksi vuotta sitten. Selvityksen johtopäätös oli, että Venäjän presidentti Vladimir Putin “todennäköisesti” hyväksyi Litvinenkon murhan.

Britannia vastustaa Venäjän toimia Syyriassa

Britannia on suominut eurooppalaisittain selväsanaisesti Venäjän toimia niin Syyriassa kuin Ukrainassa. Maan pääministeri Theresa May on myös syyttänyt Venäjää kyberhyökkäyksistä ja siitä, että maa yrittää niiden avulla “horjuttaa vapaiden yhteiskuntien vakautta”.

Hiljattain maa on pyrkinyt kuitenkin parantamaan suhteita. Joulukuussa Boris Johnsonista tuli ensimmäinen Britannian ulkoministeri viiteen vuoteen, joka on tehnyt vierailun Venäjälle.

Sergei Skripalin myrkytystapaus pysäytti suhteiden lämmittelyn.

Vastatoimia pohditaan keskiviikkona

Se, että Salisburyn myrkytyksessä käytetty aine on todettu venäläiseksi pakottaa virallisen Britannian vastatoimiin. Hermomyrkky on brittitutkimuksen mukaan tyyppiä, jonka Venäjän armeijan on kehittänyt ja jonka valmistamiseen maalla on edelleen kapasiteetti.

Britannia vaatii nyt vastausta Venäjältä tiistai-iltaan mennessä. Muuten maa toteaa, että Venäjä on syyllistynyt “laittomaan voimankäyttöön”.

Pääministeri May sanoi sunnuntaina syyttävänsä Moskovaa siksi, että Venäjän valtio on sekaantunut salamurhiin aiemminkin. Mayn mukaan Venäjä pitää Sergei Skripalin kaltaisten loikkareiden salamurhia oikeutettuna toimintana.

Britannian May jätti kuitenkin lausunnossaan Venäjälle diplomaattisen takaoven auki. Hän sanoi, että kyseessä oli joko Venäjän suora toimi Britanniaa vastaan tai sitten Venäjän hallitus on menettänyt hermomyrkkynsä hallinnan, toisin sanoen myrkky olisi joutunut vääriin käsiin “katastrofaalisin seurauksin.”

Brexit heikensi vastatoimien tehoa

Jos Britannia ryhtyy toimiin Venäjää vastaan, ovat sen keinot rajalliset. Alexander Litvinenkon murhan jälkeisillä diplomaattien karkotuksilla ei ollut suurta vaikutusta. Maan mahdollisuudet taivutella EU laajempiin sanktioihin ovat pienentyneet Britannian Brexit-päätöksen jälkeen.

Tehoikkaimmaksi keinoksi jäänee Britanniassa majaa pitävien rikkaiden oligarkkien ja venäläisten yritysten toimintamahdollisuuksien rajoittaminen.

