Tillerson: USA "luottaa täysin" Britannian käsitykseen ex-agentin myrkytyksestä

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillerson sanoo olevansa samaa mieltä Britannian kanssa siitä, että Venäjä on "todennäköisesti vastuussa" entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytyksistä. Ulkoministerin mukaan Yhdysvallat luottaa täysin Britannian ex-agentin myrkytystutkintaan sekä Britannian arvioon siitä, että Venäjä on todennäköisesti teon takana.

Tillersonin mukaan sekä rikoksen tekijöihin että niihin, jotka antoivat määräyksen toteuttaa rikoksen, täytyy kohdistua riittävän vakavia seurauksia. Valkoisen talon mukaan äärimmäisen tappavan hermomyrkyn käyttäminen Britannian kansalaista vastaan Britannian maaperällä on häväistys.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi eilen, että Venäjä on erittäin todennäköisesti entisen venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana. Isä ja tytär löydettiin aiemmin tässä kuussa tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta. Viimeisimpien tietojen mukaan he ovat edelleen tehohoidossa ja kriittisessä tilassa. Vakavia oireita sai myös ensimmäisten joukossa ostoskeskukseen tullut poliisi. Hän on jo paremmassa kunnossa ja kykenee esimerkiksi puhumaan.

Nato huolissaan

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut Naton olevan syvästi huolissaan entiseen venäläisagenttiin Britanniassa kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Asiaa maanantaina tiedotteella kommentoinut Stoltenberg sanoi Naton olevan yhteydessä Britannian viranomaisiin tapauksen johdosta. Hän myös sanoi Britannian olevan Naton arvostettu liittolainen.

Lähteet: STT