Näyttelijät ja kuvataiteilijat samalle kampukselle Helsingissä – "Taideyliopistolla on näissä tiloissa hyvä tulevaisuus"

Taideyliopiston Sörnäisten uusi kampusalue rakennetaan niin kutsutulle Myllytontille.

Kuvataideakatemian kokonaan uusi rakennus tulee jo valmiiksi Sörnäisissä toimivan Teatterikorkeakoulun kylkeen, säilytettävän vanhan viljasiilon kupeeseen.

– Tähän nousee uutta rakentamista ja vanhaa poistuu. Tontilta puretaan 1940- ja 50-lukujen myllyrakennuksia. Kaikukadun puolelle jää vanha, 1900-luvun alusta oleva teollisuustalo. Uuden ja vanhan on tarkoitus toimia synkassa kokonaisuutena, uudisrakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Asmo Jaaksi selventää.

Tavoitteena on, että Taideyliopiston uusi rakennus on valmis viimeistään vuonna 2021.

Uudisrakennus ei muuta alueen kaupunkikuvaa ja ympäristöä kovinkaan paljon, arkkitehti lupaa. Kaava määrittelee uuden rakennuksen melko lailla saman kokoiseksi kuin sen tieltä purettavan.

– Siitä puretaan sellainen aika iso tiilimöhkäle, mutta siihen rakennetaan uusi tiilimöhkäle tilalle. Tosin uusi rakennus edustaa uutta arkkitehtuuria, Jaaksi sanoo.

Entä miten taideopetukseen tarkoitettu rakennus suunnitellaan?

– Opetusrakennuksista tämän tekee erityiseksi taideopetuspainotus. On erityisen vaikeaa määritellä mitä taideopetus on tänä päivänä, mitä se on viiden tai 50 vuoden päästä. Suunnitelman ytimessä on se, että teemme niin muunneltavaa, muuntojoustavaa tilaa kuin mahdollista, Jaaksi toteaa.

Arkkitehti kuvailee Kuvataideakatemian uutta rakennusta pienteollisuustaloksi, johon voidaan rakentaa sisälle muuntuvia tilaratkaisuja, jotka palvelevat monimuotoista ja muuntuvaa käyttöä.

Havainnekuva Taideyliopiston kampus, Helsinki JMKK Arkkitehdit

"Käsillä tehdään ja tilaa tarvitaan"

Taideyliopiston rehtorilla Jari Perkiönmäellä on jo mielessä havainnekuvat uudesta rakennuksesta. Häntä viehättää kuitenkin rakennuksen tontin ympäristön "industriaalinen rappio".

– Se yleensä kutsuu taidetta luokseen, sanoo Perkiönmäki. Toivon, että siinä uudessakin tilassa on jotain siitä hengestä, luovuudesta.

Odotukset Kuvataideakatemian uudelle rakennukselle ovat suuret, rehtori muistuttaa.

– Kuvataideakatemia on ollut väistötiloissa evakossa jo toistakymmentä vuotta. Tämän uudisrakennuksen saaminen tähän on ollut pitkä projekti. Sitten meidän kaikki kolme taidealojen aktemiaa ja meidän kampuksemme saadaan tiivistettyä. Meillä on Sibelius-Akatemia Etu-Töölössä kolmessa kiinteistössä ja tästä tulee Sörnäisten kampus , joka yhdistyy nykyiseen Teatterikorkeakouluun. Myös tästä tulee yksi kokonaisuus. Se mahdollistaa taidealojen yhteistyön.

Uuden Taideyliopiston kampuksen ympäristö Sörnäisissä, Helsingissä Yle/ Olli-Pekka Kursi

Nykytilanteessa kaikki kolme taideakatemiaa sijaitsevat Helsingissä täysin erillään toisistaan. Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideaktaemia sijaitsevat siis jatkossa vierekkäisillä tonteilla ja lisäksi niiden välille rakennetaan käytäväyhteys niitä yhdistämään. Synergioita haetaan myös tilasuunnittelussa, muun muassa yhteiskäyttöä ja törmäyspaikkoja koulujen välillä.

Kuvataideakatemian paluu Sörnäisiin vaikuttaa varmasti alueen elämään monin tavoin. Akatemia toimi Sörnäisissä aiemmin vanhassa kiinteistössä vuokralla. Taideopiskelijat tuovat muassaan paljon uutta toimintaa kaupunginosaan, näyttelyitä ja yleisötapahtumia.

Vaikka taideopetuksen muodoista tulevaisuudessa ei voi olla täyttä varmuutta kellään, Taideyliopiston rehtori kuitenkin uskoo, että tilan tarve tulee varmasti säilymään myös tulevaisuudessa.

– Niin paljon kuin tekoäly ja robotiikka voi tulla siihen mukaan, niin taideyliopistolla on näissä tiloissa hyvä tulevaisuus, rehtori iloitsee.

Käsillä tehdään, tilaa tarvitaan ja ihmiset tekevät.

– Ei syntetisaattoritkaan korvanneet viuluja, vaikka niillä saa samanlaisen äänen aikaiseksi. Ainahan nämä käsityöalat muuntuvat, mutta eivät ne katoa mihinkään, Perkiönmäki muistuttaa.

Uusi taideyliopiston kampus Sörnäisissä, Helsingissä JMKK Arkkitehdit

