PTT: Osa työpaikoista ei täyty, kun niitä yritetään täyttää liian pienellä palkalla

Pellervon taloustutkimus PTT torppaa tänään julkaistussa talousennusteessaan puheita kasvua hidastavasta työvoimapulasta.

Ennusteen mukaan hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta toteutuu vuonna 2019, kun työllisyysaste yltää 72,5 prosenttiin.

Vahvan talouskasvun myötä työllisyyden kasvu on nopeutunut Suomessa selvästi. Viime vuonna työllisten määrä lisääntyi 25 000 hengellä.

Työllisyyden kasvu jatkuu ja tänä vuonna työllisyys kasvaa yli 50 000 ja ensi vuonna noin 35 000 hengellä, ennusteessa arvioidaan.

Yle kertoi toissa viikolla, että yritykset vakinaistavat nyt työntekijöitään aiempaa nopeammin, ja syynä on kiristynyt kilpailu osaavasta työvoimasta. Jatkuvien kokoaikaisten työsuhteiden määrä ponnahti selvään kasvuun vasta viime vuoden lopulla.

Ei vielä yleistä työvoimapulaa

PTT katsoo, että työttömyysaste on laskenut hitaasti, kun työmarkkinoille on tullut uusia, aktiivisia työnhakijoita. Työvoiman nopea kasvu kertoo sen mukaan siitä, että työmarkkinoille on tulijoita, kunhan työpaikkoja on tarjolla.

– Vaikka työmarkkinoilla on havaittavissa jo ala- ja tehtäväkohtaista pulaa osaamiseltaan sopivasta työvoimasta, yleisestä kasvua hidastavasta työvoimapulasta ei voida kuitenkaan puhua, PTT:n ennusteessa huomautetaan.

PTT:n mukaan täyttämättömät työpaikat ovat osittain seurausta siitä, että niitä yritetään täyttää liian matalalla palkalla.

– Palkkaliukumatkaan eivät ole juuri nousseet, mikä viittaa siihen, että pula työntekijöistä on varsin rajallinen, ennusteessa todetaan.

Ennuste viittaa myös OECD:n lukuihin, joiden mukaan vuonna 2015 Suomessa koulutusalaa vastaamattomissa töissä oli 23 prosenttia, ja koulutustasoa vastaamattomissa töissä 28 prosenttia. Alityöllistettyjä oli viime vuoden lopulla 5,6 prosenttia työllisistä.

Talouskasvu tänä ja ensi vuonna 2,8 prosenttia, kauppasota uhkaisi

Maailmantaloudessa on nyt meneillään ensimmäinen yhtäaikainen nousukausi sitten finanssikriisin. PTT:n kansantalousennusteen mukaan talouskasvu on Suomessa sekä tänä että ensi vuonna 2,8 prosenttia.

Mahdollinen kauppasota romuttaisi kuitenkin positiivisen talouskehityksen. Ennusteen mukaan maailmantalouden isoimmat riskit tulevat Yhdysvalloista, jossa Trumpin hallinto uhittelee kauppasodalla.

PTT katsoo, että yksittäiset tuontitullit vahingoittaisivat eniten Yhdysvaltoja itseään, mutta jos vastatoimien kierre käynnistyy, voi koko nousukausi lopahtaa.

– EU:n ei kannattaisi lähteä korottamaan omia tullejaan. Järkevämpi olisi jättää Yhdysvallat kiukuttelemaan yksin ja jatkaa kansainvälisen kaupan kehittämistä muiden maiden kanssa, sanoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari tiedotteessa.

Korkojen nousua luvassa

Lyhyemmät Euribor-korot kääntyvät nousuun tämän vuoden aikana, PTT ennakoi. Pitkät korot ovat jo euroalueella nousseet. EKP:n ensimmäistä ohjauskoron nostoa voi odottaa vuoden 2019 alkupuolella.

Euroalueella EKP joutuu tasapainoilemaan ohjauskoron noston ajoituksen suhteen maiden eritahtisen talouskasvun kanssa.

– Saksassa resurssit alkavat olla täyskäytössä, mutta isossa osassa euromaista toipuminen on vasta alkuvaiheessa, ennusteessa katsotaan.

Eri euromaiden talouskasvun toipuminen joutuu PTT:n mukaan testiin, kun määrällinen elvytys ajetaan tänä vuonna alas.

