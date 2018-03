Organisaatio levitti Subutexia Turun seudulla – Tullin haaviin jäi 150 000 euron arvosta huumelääketabletteja

Tulli on paljastanut Subutex-huumelääketablettien salakuljetusorganisaation. Sen jäsenet ovat toimineet ja levittäneet Subutexia pääosin Turun seudulla.

Tulli kertoo paljastaneensa noin 2 600 Subutex-huumelääketabletin salakuljetusyrityksen viime vuoden marraskuussa. Salakuljetuksesta on epäiltynä yhteensä neljä Suomessa vakituisesti asuvaa ulkomaalaistaustaista henkilöä. Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena.

Tullin esitutkinnan aikana on selvinnyt, että kahden organisaation jäsenen tarkoituksena oli salakuljettaa suuri määrä Subutex-tabletteja Ranskasta Suomeen.

Tullin takavarikoima Subutex. Tulli

Subutex-huumelääketabletit oli piilotettu pakettiauton rakenteisiin. Tablettien katukauppa-arvo Suomessa olisi ollut noin 150 000 euroa.

Tulli on tapauksen esitutkinnan aikana tehnyt yhteistyötä suomalaisten ja EU-maiden esitutkintaviranomaisten kanssa. Tapauksen esitutkinta on päättynyt ja syyttäjä on nostanut siitä syytteen.

Syyte käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.