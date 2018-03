Myrkyttikö Venäjä myös diplomaattisen ilmapiirin – Miten Britannia voisi näpäyttää Putinia?

Karkottaako diplomaatteja, iskeäkö Putinia tukevaan mediaan? Mitä keinoja Britannialla on kovistella Venäjää Salisburyn myrkytystapauksen vuoksi?

Britannia vaatii Venäjää selvittämään tiistaihin mennessä entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisen taustoja. Skripalit myrkytettiin neuvostoaikaisella Novitšok-hermomyrkyllä pari viikkoa sitten.

Jos kattavaa selvitystä ei tule, Britannia uhkaa Venäjää laajoilla vastatoimilla.

Asia on Britannialle monestakin syystä vaikea. Ensiksikin Venäjä on jo entuudestaan erilaisten läntisten pakotteiden alla. Toisaalta Britannian oma kansainvälinen asema on juuri nyt muuttumassa, kun maa on irtautumassa EU:sta.

Mahdollisten vastatoimien paletti on tuttu kimara taloudellisia, diplomaattisia ja julkisuuteen liittyviä keinoja.

1. Diplomaattien karkottaminen

Britannia voi karkottaa venäläisiä diplomaatteja. Näin kävi esimerkiksi Aleksandr Litvinenkon polonium-myrkytyksen jälkeen. Britannia voisi kiristää myös venäläisten viisumin saantia.

Suurlähettilään poistaminen maasta olisi jo raju ja kauaskantoinen toimenpide. Se ilmentäisi hyvin syvää diplomaattista kiistaa ja sen aiheuttama diplomaattisten vastatoimien kierre olisi ilmeinen. Myöhempi suhteiden normalisoiminen on usein hidas prosessi.

Suurlähettilään karkotus poistaisi myös korkean tason edustuksen ja siten vaikeuttaisi itse kiistan selvittämistä.

2. Isku oligarkkien leveään elämään

Tunnetusti Britanniassa on suuri joukko varakkaita venäläisiä oligarkkeja. Rikkaat venäläiset omistavat Lontoossa ja eri puolilla Britanniaa arvokiinteistöjä. Britannia voisi iskeä näihin omistuksiin.

Venäläisoligarkeilla on myös huomattavia talletuksia Cityn pankeissa. Britannia voisi yrittää jäädyttää näitä varoja.

Ongelma oligarkkien suhteen on se, että monet heistä ovat näkyviä presidentti Vladimir Putinin vastustajia. Isku oligarkkeihin iskisi myös Putin-kriitikoihin.

3. Vieläkö EU:n saisi yhteisrintamaan?

Krimin valtauksen jälkeen EU asetti Venäjän vastaisia talouspakotteita. Britannia on mukana EU-rintamassa, ja aiemmin tiistaina Saksa ilmoitti jo pitävänsä Britannian vaatimuksia järkevinä. Saksa myös vaati, että länsimaiden pitäisi olla yhteisessä rintamassa, jos Venäjä kieltäytyy yhteistyöstä.

Britannia voisi myös yrittää taivutella EU-kumppaneitaan lisäpakotteisiin. Ongelma tässä on Britannian oma asema EU:ssa - maa on hyvää matkaa lähdössä unionista ulos.

Toisaalta yhteisrintaman aikaansaaminen EU:ssa on työlästä, koska jo nyt yhteisön sisällä on eripuraa pakotteista. Monet maat, kuten Unkari, Italia ja Kreikka, tahtoisivat pakotteiden purkamista omista poliittisista tai taloudellisista syistä.

4. Ukraina ohituskaistalta Natoon

Brittiläisessä kielenkäytössä Skripalin myrkyttäminen on rinnastettu "laittomaksi voimankäytöksi" Britannian maaperällä. Pääministeri Theresa May on avoimesti kysynyt, voisiko sotilasliitto Nato toimia asiassa.

Nato-jäsen Britannia saattaisi vahvistaa omaa läsnäoloaan Venäjän rajojen läheisyydessä. Britannia ei saa muita Nato-liittolaisia toimimaan rinnallaan yhteisen puolustusvelvoitteen (artikla 5) pohjalta.

Nato voisi näkyvänä painostustoimena nopeuttaa Ukrainan pyrkyä Nato-jäsenyyteen.

5. Voisiko myrkyttää MM-kisatunnelman?

Jalkapallon MM-kisojen aloituspotku laukaistaan Venäjällä kolmen kuukauden kuluttua. Kisat ovat Venäjälle merkittävä pr-ponnistus myönteisen julkisuuden vuoksi.

Britannia saattaa yrittää pilata venäläisten kisatunnelmaa. Maajoukkueita on vaikea enää tässä vaiheessa saada boikottirintamaan, mutta Britannia halunnee liittolaismaitaan supistamaan rinnallaan muuta korkean tason edustusta MM-kisoissa.

6. Putinin median suitsiminen

Venäläinen valtioon ja presidentti Putiniin kallellaan oleva media on myös yksi hyvä kohde Britannian rankaisutoimille.

Esimerkiksi Manchester Unitedin valmentaja José Mourinho teki vastikään rahakkaan kommentointisopimuksen Russia Today -kanavan kanssa. Häntä saatetaan taivutella luopumaan pestistä ja siten viemään RT-kanavalta myönteistä näkyvyyttä.

Venäläismedian toimiluvat Britanniassa voidaan niinikään laittaa harkintaan.

