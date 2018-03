Ota lumityöt rauhallisesti: potutus, rasitus ja kylmyys ovat sydämelle huono yhdistelmä

Lumityöt kannattaa tehdä rauhassa ja enempiä hermostumatta. Adrenaliinia erittyy ihmisessä erityisesti stressitilanteissa. Jos sitä on verenkierrossa liikaa, sydänterveys voi vaarantua.

Suomalaisten lumitöiden teosta on alettu kantaa huolta, sillä tutkimus on osoittanut selvän yhteyden sydänkuolemien ja lumitöiden välillä.

Myös Suomessa käytettäviä lumikolia on pidetty liian suurina tarkoitukseensa, sillä lumentyöntimellä saisi saman tuloksen vähemmällä fyysisellä rasituksella. Valmistajat ovatkin koettaneet ohjata käyttäjiä pienempien työntimien suuntaan.

Oman lisänsä sydänsairauksia potevalle tuo adrenaliini. Liian suuri määrä adrenaliinia verenkierrossa kiihdyttää sydämen toimintaa ja altistaa rytmihäiriöille ja sydämen hapenpuutteelle, sanoo erityisasiantuntija Mika Scheinin Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta.

– Jos on sepelvaltimotautia ja riski heikosta hapensaannista, ylimääräinen stimulaatio voi olla haitaksi.

Olisi kiire töihin ja on kylmäkin, ja pitää raivoisasti viskellä lunta pois auton edestä. Se ei ole välttämättä hyvä yhdistelmä Erityisasiantuntija Mika Scheinin

Scheinin muistuttaa tutkimusten todistavan, että äkkikuolemia sattuu talvella ja nimenomaan aamuisin lumitöiden yhteydessä. Osasyynä on juuri adrenaliini, hän sanoo.

– Harmittaa että on satanut paljon lunta. Olisi kiire töihin ja on kylmäkin, ja pitää raivoisasti viskellä lunta pois auton edestä. Se ei ole välttämättä hyvä yhdistelmä, jos on piilevä sydänsairaus.

Säälle ei voi mitään, mutta fyysistä rasitusta voi keventää koettamalla niellä lumitöiden aiheuttamaa potutusta.

– Sydänperäisiä äkkikuolemia sattuu, jos urakassa yhdistyvät psyykkinen harmi, fyysinen rasitus ja kylmä sää.

Tuo kolmikko on huono kokonaisuus, sanoo Scheinin.

– Pitää suhtautua lumentuloon rauhallisesti ja ottaa lumityöt hyötyliikuntana kaikessa rauhassa eikä lähteä hosumaan, neuvoo Mika Scheinin.

Yle

Sydänliiton mukaan pakkasessa tehdyt lumityöt (siirryt toiseen palveluun) voivat vastata jopa kuuden MET-luvun suuruista työtä. MET on yksikkö, jolla ilmaistaan ihmisen suorituskykyä ja jota käytetään erilaisissa työhön ja kuntoon liittyvissä tutkimuksessa.

Yksi MET vastaa tuolissa levossa istuvan henkilön hapenkulutusta. 6 METin rasitusta vastaavat nopea kävely, hiihto ja raskaat puutarhatyöt. Myös Sydänliitto suosittelee aloittamaan lumityöt rauhallisesti, välttämään ponnistuksia ja tauottamaan työtä.