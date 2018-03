Koripallokentän kokoisen Suomen lipun piti nousta maailman korkeimpaan puusalkoon – sitten huomattiin, ettei rahaa olekaan

Mistä on kyse? Haminaan kaavailtu suurlippuhanke menee uuteen valmisteluun

Puisen 100 metriä korkean tangon rakentaminen nostaisi kustannukset yli 600 000 euroon

Kaupunginhallitus ottaa valmistelussa aikalisän, koska kustannukset nousivat liian korkeiksi

Kaupunginjohtajan mukaan suurlippuhankkeesta ei luovuta, mutta tangon pituus, materiaali ja paikka harkitaan uudelleen

Maailman suurimman Suomen lipun nostaminen salkoon Haminassa myöhästyy aikataulustaan. Myös lipputangon korkeus, materiaali ja paikka kaupungissa menevät uuteen harkintaan. Tangon lyhentyessä myös lipun koko pienenee.

Alunperin oli tarkoitus rakentaa 100-metrinen eli maailman korkein puinen lipputanko meren rantaan.

– Tämä on ainutlaatuinen kohde, mutta kustannukset ovat nousseet huomattavasti alkuperäisistä, sanoo Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Alustavissa selvityksissä hankkeen hinnaksi arvioitiin noin 200–300 000 euroa. Nyt kun urakkatarjouksia on tullut, hintalappu on tuplaantunut ainakin yli 600 000 euroon.

– Ainakaan tuota summaa halvemmalla puista tankoa on vaikea saada aikaiseksi. Pitäisi tehdä talkoilla aika paljon, jos kustannuksia halutaan pudottaa. Jos tangon korkeutta lyhennetään merkittävästi, niin se tietysti laskee kustannuksia, sanoo suunnittelupäällikkö Toni Kekki A-insinööreistä.

A-insinöörit vastaa hankkeen suunnittelusta. Tarkoitus oli esitellä suomalaista liimapuuta ja puurakentamista.

– Löysimme puiselle lipputangolle ihanteellisen muodon. Tanko on kahdeksankulmainen ontto kartio. Kartio kapenee ylöspäin, jolloin tuuli vaikuttaa siihen ylhäällä vähemmän kuin suoraan putkeen.

Nyt tangon materiaali saattaa mennä vaihtoon.

Kaupunki tuumailee uusiksi

Haminan kaupunginhallituksen oli määrä päättää rahoituksesta maanantaina, mutta kustannusten karattua hankkeeseen otettiin aikalisä.

– Puu olisi hyvä materiaali tangolle monessakin suhteessa. Nyt pitää kuitenkin katsoa hintaa ja muitakin vaihtoehtoja kuten terästä, miettii kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Kekin mukaan esimerkiksi 100 metriä korkea teräksinen lipputanko olisi muutamia kymmeniä tuhansia halvempi kuin vastaava puinen.

Kolmenkymmenen maan Suomelle lahjoittama suurlippu oli määrä vetää juhlallisesti salkoon Haminassa 28. toukokuuta, jolloin Suomen lippu täyttää tasan sata vuotta. Kaupunginjohtajan mukaan tämä aikataulu ei toteudu.

– Suurlippu tulee ja nousee tankoon, mutta aikaisintaan syksyllä.

Lipputangon pituuskin menee uuteen mietintään. Suomen korkein lippusalko Riihimäellä kohoaa 40 metriin.

– Haminan lipputangon korkeus tulee olemaan jotain 40 ja 100 metrin välistä, arvioi kaupunginjohtaja Muhonen.

Kun tanko lyhenee, myös salossa liehuvan lipun koko pienenee.

– Lipun korkeuden on olta kuudesosa lippusalon pituudesta, sanoo hankkeen valmistelussa mukana oleva Haminan Lippumaailman toiminnanjohtaja Kimmo Kiljunen.

Suurlipun pystytys on herättänyt myös arvostelua. Viikonloppuna julkaistussa kuntalaisaloitteessa on vaadittu koko hankkeesta luopumista (siirryt toiseen palveluun). Myös Haminan asioita käsittelevässä Facebook-ryhmässä suurlipun järkevyydestä on käyty vilkasta keskustelua (siirryt toiseen palveluun).

Suurlipulle etsitään uutta paikkaa Haminasta

Lipputanko piti pystyttää merenrantaan, mutta lyhyemmälle tangolle etsitään nyt myös muita sijoituspaikkoja. Satametristä tankoa ei voi tuoda keskelle kaupunkia, mutta lyhyempi lippusalko voisi olla myös osa kaupunkirakennetta.

– Suurlippu, joka on osa lippumaailmahanketta, on myönteinen asia. On hyvä, että nyt mietitään rauhassa eri vaihtoehtoja, sanoo Haminan kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Vesa Koskiaho (kesk.).

Haminan lippumaailmaan (siirryt toiseen palveluun)kuuluu myös muun muassa lippupuisto, johon tulevat YK:n jäsenvaltioiden liput salkoihin. Toukokuun lopussa on tarkoitus nostaa Pohjoismaiden ja Baltian liput salkoihin.

Sitä ennen kaupunki alkaa miettiä muun muassa suurlipputangon rahoitusta. Yksin kaupunki ei hanketta kuitenkaan maksa. Nyt lisärahaa etsitään muun muassa yrityksistä ja erilaisista säätiöistä.

– Hankkeen uudelleenvalmistelu on oikea ratkaisu. Hanketta on kilpailutettava nykyistä laajemmin ja katsottava jopa ulkomaiset toimittajat, sanoo Haminan Lippumaailman toiminnanjohtaja Kimmo Kiljunen.