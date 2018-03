Liikuntaesteisen ikuisuusongelma: liian vähän invapaikkoja ja niillä vähilläkin lumikasa tai luvaton pysäköijä

Liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja on liian vähän ja niitä vähiäkin käytetään jatkuvasti väärin, sanoo Invalidiliitto. Helsingissä uusiin kauppakeskuksiin paikkoja tehdään suosituksia enemmän.

Invapaikoista tulee Invalidiliittoon palautetta lähes päivittäin. Palautteen perusteella suurin ongelmana on se, että paikkoja ei ole tarpeeksi, mutta myös se, että olemassa olevia paikkoja käytetään väärin monin eri tavoin.

– Invapaikalle on pysäköity ilman lupaa tai sitä käytetään lumenkaato-, myynti- tai lastauspaikkana, luettelee sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen Invalidiliitosta.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva niin sanottu invapaikka eli LE-autopaikka on leveydeltään 3,6 metriä ja pituudeltaan 5 metriä. Sellaisia tarvittaisiin Lappalaisen mukaan lisää erityisesti lähelle asiointipaikkoja. LE-paikan puuttuminen tai väärinkäyttö estää pahimmassa tapauksessa invalidin pääsyn määränpäähänsä.

– Jos on esimerkiksi tarve saada pyörätuoli pois autosta, tarvitsee leveämmän ruudun. Muuten ei pääse ulos autosta, muistuttaa Lappalainen.

Invapaikat merkitään pääkaupunkiseudun palvelukarttaan

Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula on Invalidiliiton kanssa samaa mieltä liikkumisesteisten LE-pysäköintiruutujen riittämättömyydestä.

– Ei niitä ainakaan liikaa ole, varsinkaan katujen varsilla ja yleisillä alueilla, sanoo esteettömyysasiamies Tujula.

Eniten kaupungin esteettömyysasiamiehelle valitetaan juuri yleisiltä alueilta puuttuvista esteettömistä autopaikoista. Niiden rakentamisen estää Tujulan mukaan usein tilanpuute. Jotain tilanteen parantamiseksi on kuitenkin luvassa. Kaupunki parantaa yleisten alueiden LE-paikkojen löydettävyyttä.

– Tarkoitus on saada lisättyä yleisillä alueilla ulkona olevat esteettömät autopaikat pääkaupunkiseudun palvelukarttaa, kertoo esteettömyysasiamies Tujula Helsingin kaupungilta.

Palvelukarttaan merkityistä toimipisteistä 302 kohteessa on vähintään yksi esteetön autopaikka. Tavallisin LE-autopaikkoja määrä on kaksi kappaletta. Yhteensä toimipisteissä on 761 liikkumisestesteisten pysäköintipaikkaa.

Helsinki ei ole Suomessa ainoa kaupunki, missä kamppaillaan invapaikkojen riittävyyden kanssa. Pulaa leveistä esteettömistä pysäköintipaikoista on myös muissa suurissa kaupungeissa, kuten Turussa (siirryt toiseen palveluun) ja Tampereella (siirryt toiseen palveluun). Yhtä lailla ongelmasta kärsitään myös pienillä paikkakunnilla, kuten Kangasalla (siirryt toiseen palveluun).

Uusiin kauppakeskuksiin tulee suosituksia enemmän LE-autopaikkoja

Tällä hetkellä Helsingissä on suositus, jonka mukaan julkisissa kiinteistöissä pitäisi olla yksi LE-autopaikka 50 tavallista pysäköintipaikkaa kohden. Asuinkiinteistöissä vastaava suhdeluku on 1/30.

Helsingissä rakenteilla oleviin uusiin kauppakeskuksiin tulee invapaikkoja suosituksia enemmän.

– Meillä on suunnitelmissa liikuntaesteisille yhteensä 51 paikkaa, joka vastaa koko pysäköintilaitoksesta noin 1/45 osuutta, kertoo Pasilan Triplan projektipäällikkö Aapo Urjanheimo YIT Rakennus Oy:stä.

Myös ensi syksynä valmistuvaan Redi kauppakeskuksessa liikkumisesteiset on huomioitu Tujulan mukaan aiempaa paremmin.

– Kalasataman Rediin on tulossa suositukseen verrattuna tuplamäärä paikkoja, ainakin 2 LE-paikkaa 50 tavallista kohden, kertoo esteettömyysasiamies Tujula Helsingin kaupungilta.