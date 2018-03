Entinen vankilanjohtaja: Huumeet ovat Yhdysvaltain rikollisuuden suurin ongelma

Eläköityneen vankilanjohtajan James Conwayn mielestä Yhdysvalloissa ollaan menossa kohti humaanimpaa vankeinhoitoa, mutta eroja on paljon eri osavaltioiden välillä.

Yle tavoitti Yhdysvalloista entisen vankilanjohtajan James Conwayn. Hänellä on takanaan 38 vuoden ura New Yorkin osavaltion Attican vankilassa, jossa hän aloitti työnsä ensin vanginvartijana ja yleni uransa aikana vankilanjohtajaksi. Millainen on eläköityneen vankilanjohtajan kokemus yhdysvaltalaisesta vankeinhoidosta?

Conwayn mukaan Yhdysvalloissa ollaan menossa pehmeämpään suuntaan, humaaniin vankeinhoitoon. Conwayn mukaan vankeinhoitoon sisältyy muun muassa kuntoutusta, työharjoittelua ja työntekoa. James Conway on mukana Attican vankilan arkea kuvaavassa Ylen dokumenttissa Kuinka katkaista kierre.

Attican vankilan sellikäytävä Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa. John Stark / Yle

Conway korostaa kuitenkin, että Yhdysvaltain eri osavaltioiden välillä on paljon eroja. Conway sanoo, että esimerkiksi Texasin osavaltiossa vangit eivät saa yhtä paljoa valmennusta kuin vaikkapa Attican vankilassa, jossa hän itse työskenteli.

Conwayn mukaan suurin syy vankilaan joutumiselle Yhdysvalloissa on huumeet. Conwayn mukaan on hyvä, että rikolliset ovat vankilassa ja eivät siten pysty tekemään rikoksia.

– Suurin ongelmamme on huumeet. Ihmiset ryöstävät liikkeitä rahoittaakseen huumeita, Conway antaa esimerkin huumeiden vaikutuksesta maan rikollisuudessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut uransa huumerikollisten tuomioiden koventamisesta. Viime viikonloppuna Trump väläytti huumerikollisille kuolemanrangaistusta.

– Ei mitään mahdollisuutta mennä läpi, kommentoi Conway asiaa.

– Se on pelkkää poliittista puhetta.

