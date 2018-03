Kuljetusfirman nuori apumies on superonnekas – kesätöitä saa vain harva alle 18-vuotias

Mistä on kyse? Kesätöitä on tänä vuonna tarjolla runsaasti.

Alaikäisten on silti haastavaa työllistyä, sillä monet työnantajat suosivat täysi-ikäisiä työntekijöitä.

TE-keskuksen asiantuntija harmittelee niin sanottujen apupoika-pestien katoamista.

17-vuotiaalla Ville Koivusella on vapaapäivä koulusta, joten hän on mennyt töihin.

Hän opiskelee Mikkelissä metsäkoneenkuljettajaksi, ja nyt vapaapäivänään hän työskentelee apumiehenä Mauri Hulkkosen kuljetusyrityksessä kotiseudullaan Taipalsaarella.

Koivunen on tuntenut Hulkkosen koko ikänsä. Firmaan hän tutustui peruskoulun työelämään tutustumisjaksolla ja tavallaan jäi sille tielle. TET-jakson jälkeen Ville Koivunen on työskennellyt yrityksessä aina silloin, kun opiskeluilta on joutanut.

Ville Koivunen on kotoisin maatilalta. Kotipihan pajassa hän oppi jo lapsena korjaamaan ja huoltamaan koneita. Koivusen pomo Mauri Hulkkonen kertoo, että Ville oppi ajamaan ensimmäisiä moottoriajoneuvoja 5-vuotiaana.

– En osaa olla jouten. Olen viikot koulussa Mikkelissä, teen kotitilalla tarvittavia hommia tai sitten olen täällä Mannen (Mauri Hulkkosen) apuna, Koivunen kuvailee.

Alaikäisille tarjolla marjanpoimintaa

Ville Koivunen on siitä harvinainen nuori, että hän oli Hulkkosen kuljetusyrityksessä ensimmäistä kertaa kesätöissä jo 16-vuotiaana. Kesätöitä on luvassa myös ensi kesäksi. Kaakkois-Suomen TE-keskuksen mukaan tilanne on harvinainen. Vaikka kesätöitä on tänä vuonna tarjolla runsaasti, harva alaikäinen työllistyy.

– Voisi sanoa, että marjanpoiminta ja kuntien tarjoamat kesätyöt ovat alaikäisten paikkoja. Moni yritys haluaa palkata mieluummin täysi-ikäisiä ihmisiä kesätöihin, sanoo Tuula Hautala-Piirainen.

Ville Koivusen töistä ansaitut rahat menevät harrastuksiin. Hänellä on jäärata-auto sekä useampi moottoripyörä. Harrastuksena on enduro. Mikko Savolainen / Yle

Miksi palkata kuljetusfirmaan alaikäinen työntekijä?

Mauri Hulkkosen ja Ville Koivusen työpäivän ensimmäinen keikka on kuljettaa tilattu jätelava Lappeenrantaan. Apumies näpyttelee osoitteen navigaattoriin, ja auto starttaa hallin pihasta.

Mauri Hulkkonen kertoo toimineensa kuljetusalalla jo vuosikymmeniä. Yrityksessä on osakkaana nykyisin myös hänen poikansa. Työntekijöitä firmassa on kahdesta kolmeen.

Ville Koivunen on yrityksen nuorin työntekijä. Hän on konkariyrittäjän työpari.

– Nuoremmat kuljettajat eivät halua apumiestä mukaansa, mutta minulle se sopii hyvin. Toinen mahdollisuus minulle olisi tällä iällä jäädä kotiin emännän harmiksi, perustelee Hulkkonen.

Työnjako on selvä: Mauri Hulkkonen ajaa ja kortiton Ville Koivunen tekee kaiken muun. Mikko Savolainen / Yle

Yrittäjä ei enää omien sanojensa mukaan "jaksa hyppiä", vaan keskittyy ajamiseen. Nuorempi apuri hoitaa muut tarvittavat työt keikoilla.

– Manne (Mauri Hulkkonen) ajaa ja minä teen muun siinä ympärillä. Aika paljon siis päivän aikana lastaan kuormia ja teen myös nosturilla hommia, kuvailee Ville Koivunen.

Perillä Lappeenrannassa siirtolava täytyy mahduttaa omakotitalon autotallin luiskaan. Ville Koivunen hyppää kuorma-autosta ulos ja viittelöi pomolleen ohjeita auton pyörittelemiseen ahtaalla kadulla.

– Kohta on aita rikki, ja se ei ole Manne, joka sen korjaa, nauraa Koivunen.

"En ole kuullut apupojista vuosikymmeniin"

Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiantuntija Tuula Hautala-Piirainen hämmästelee kuullessaan 17-vuotiaan Ville Koivusen työllistymisestä kuljetusyritykseen.

– Hienoa ja todella harvinaista. En ole kuullut näistä autojen apupojista vuosikymmeniin.

Hautala-Piiraisen mukaan juuri tällaisia työpaikkoja tarvittaisiin nuorille.

– Kesätyöt ovat nuorille se ensimmäinen kosketus työelämään ja tällaisia tilaisuuksia toivoisi mahdollisimman monelle nuorelle. Ihminen voi valmistua ammattiin, eikä silti ole oppinut toimimaan työelämässä, ei sitä kaikkea opeteta koulussa.

Yrittäjä Mauri Hulkkonen odottaa innolla tulevaa kesää apumiehen kanssa.

– Meillä on Villen kanssa hauskaa muutenkin kuin töissä, nauretaan toistemme virheille. Aika mukava kesä tulee.

Omakotitalon aita säilyy ehjänä, ja tilattu lava toimitetaan onnistuneesti perille. Hulkkosen ja Koivusen työpäivä jatkuu seuraavaksi keikalle sairaalan työmaalle. Kuljetusten lisäksi apumiehen työpäivät kuluvat yrityksen hallilla kalustoa huoltaen.

– Konehommat ja korjaaminen kiehtovat tällä alalla. Parasta on, kun saa jonkun suuremman vian korjattua. Sekä mukavat työkaverit, lisää Ville Koivunen hymyillen.