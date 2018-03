Britanniassa etsitään yhä Sergei Skripalin myrkyttäjää – tämän tiedämme nyt

Britannian poliisivoimissa alkoi kuhina 5. maaliskuuta, kun kaksi myrkytetyiksi epäiltyä ihmistä oli kiidätetty sairaalaan Salisburyn kaupungissa.

Pian osoittautui, että toinen heistä on 66-vuotias Sergei Skripal, entinen venäläinen kaksoisagentti, joka on saanut Britanniasta turvapaikan. Toinen on Skripalin 33-vuotias tytär Julia, joka oli tullut käymään Britanniassa.

Poliisi ei heti syyttänyt mitään tai ketään, mutta kaksikon sairauskohtaus toi monille mieleen venäläisvakooja Aleksandr Litvinenkon 11 vuoden takaisen myrkytysmurhan. Litvinenkon polonium-myrkytyksen tutkimuksissa syyttävä sormi on kohdistettu Venäjään.

1. Vankien vaihdossa Britanniaan

Skripal oli aikoinaan venäläinen tiedustelueversti (siirryt toiseen palveluun), mutta 1990-luvulta lähtien hän vakoili Britannian hyväksi. Hän välitti Euroopassa peitetehtävissä toimivien venäläisagenttien tietoja Britannian tiedustelupalvelulle.

Skripal tuomittiin Venäjällä 13 vuodeksi vankilaan vuonna 2006. Neljä vuotta myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin vankienvaihdossa, joka on kylmän sodan jälkeen tähän asti suurin. Hän asettui Britanniaan.

2. Suojapukuiset poliisit eristivät tapahtumapaikan

Vaikka poliisi sanoikin tuoreeltaan pitävänsä vaihtoehdot avoimina, se otti heti tapauksen vakavasti..

Poliisi eristi tapahtumapaikan Maltingsin ostoskeskuksen luona. Poliisit tutkivat aluetta suojavarusteissa ja paikallinen ravintola suljettiin varotoimena. Kaksikko oli käynyt pubissa ja ruokaravintolassa ennen kuin lyhistyivät ostoskeskuksen penkille.

Myöhemmin varmistui, että Skripalien sairauskohtauksen oli aiheuttanut myrkky, ja nimenomaan hermomyrkky.

Yli 20 muutakin ihmistä sai altistumisen takia hoitoa. Viranomaiset kehottivat satoja ihmisiä pesemään vaatteitaan ja tavaroitaan. Kehotus koski niitä, jotka olivat käyneet Skripalien sairastumispäivänä samassa pubissa tai ravintolassa kuin nämä.

3. Britannia vaatii Venäjältä selvitystä

Heti alussa Skripalien myrkytys käänsi katseita kohti Venäjää, mutta maanantaina Britannian pääministeri Theresa May esitti epäilyn suorin sanoin.

– Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa tapahtuneesta, May sanoi maansa parlamentissa.

May paljasti, että myrkky kuuluu Novitšok-hermomyrkkyihin, (siirryt toiseen palveluun) joiden kehittely alkoi 1970-luvulla Neuvostoliitossa.

May antoi Venäjälle vuorokauden aikaa selittää, miten sotilaskäytössä ollut myrkky päätyi Britanniaan. Jos selvitystä ei tule, Britannia uhkaa Venäjää laajoilla vastatoimilla.

Yhdysvallat ilmaisi tuoreeltaan tukensa Britannian arviolle Venäjän osuudesta ja tukea on tullut myös EU:sta.

4. "Venäjä on syytön"

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vastasi Mayn puheeseen vakuuttamalla, että Venäjä on syytön.

Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä on halukas yhteistyöhön ja aikoo vastata Britannialle määräaikaan mennessä.

Aiemmin Venäjän ulkoministeriön tiedottaja syytti Mayn puhetta osaksi informaatio- ja poliittista kampanjaa. Hänen mukaansa Britannian parlamentissa nähtiin sirkusesitys.

5. Skripalien tila vakaa, mutta vakava

Tapaa, jolla Skripalit myrkytettiin, ei vielä tiistaina päivällä tiedetty.

Suomalaisasiantuntija Paula Vanninen arvioi maanantaina, (siirryt toiseen palveluun) että luultavasti myrkkyä on annosteltu Skripalille ja hänen tyttärelleen jonkinlaisena nestemäisenä aerosolina.

Sairaalaan vietäessä Skripalien tila oli kriittinen. Maanantaisen arvion mukaan heidän tilansa oli vakaa mutta vakava. Myös yksi poliisi oli yhä sairaalahoidossa.

Vanninen pitää todennäköisenä, että uhrit ovat saaneet vasta-ainetta melko pian myrkytyksen jälkeen, koska eivät kuolleet heti. Uhrin on saatava vasta-ainetta päivien tai jopa viikkojen ajan.

Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttia johtava Vanninen arvioi, että myrkky on voitu valmistaa laittomassa laboratoriossa Britanniassa tai salakuljettaa maahan. Hän uskoo, että asiantuntijat ovat olleet asialla.