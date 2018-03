Yksi Helsingin vilkkaimista sisääntuloväylistä jättimäiseen remonttiin: "Varmasti on haittaa liikenteelle"

Tiistaipäivä on kääntynyt hienokseltaan yli puolenpäivän, ja Mäkelänkadulla on liikennettä maltillisesti. Kumpulantien kulmalta suojatien yli loikkii sykäyksittäin viereisen urheilulukion opiskelijoita, he pyrkivät ratikoiden kyytiin. Molempiin suuntiin menee kolme kaistaa, joista yhdet suuntaansa on varattu linja-autoille ja takseille. Autotien keskellä kulkevat raitiovaunut kiskojaan pitkin, suurten lehmusten välissä. Katua reunustavat asuintalot.

Mäkelänkadun remontin yhteydessä karsitaan osa vanhoista lehmuksista pois. Tarkoitus on muun muassa parantaa esteetöntä liikkumista. Nykyisin raitiovaunun ovien avautuessa saattaa törmätä suoraan puuhun. Tuulia Thynell / Yle

Mäkelänkatu on yksi Helsingin suurista sisääntuloväylistä ja menee täysremonttiin muutaman vuoden kuluttua.

Suunnittelupöydällä on tällä hetkellä kaksi eri vaihtoehtoa remontin toteuttamiseksi. Jo nyt tiedetään, että kunnallistekniikkaa uusitaan, yhdensuuntaiset pyörätiet rakennetaan, joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä muutetaan, liikennevaloja lisätään ja puita vedetään nurin. Mullistus on yhtä iso kuin se, joka kohtasi Helsingin keskustan toisella laidalla sijaitsevaa Mechelininkatua.

Mechelininkadun remontin pitäisi suunnitelmien mukaan valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Kestoa urakalle on silloin tullut kaksi vuotta.

Ajokaistoja kiinni molempiin suuntiin

Kaivuutöiden vuoksi joudutaan myös sulkemaan ajokaistoja molempiin suuntiin Mäkelänkatua, mikä haittaa liikennettä merkittävästi.

– Kyllä siitä varmasti on haittaa rakentamisaikana liikenteelle. Siitä ei pääse mihinkään. Tarkoitus on peruskorjata koko katu ja uusia maan alla olevaa kunnallistekniikkaa. Sinne tulee kaivantoja, joiden vuoksi joudutaan sulkemaan ajokaistoja, kertoo projektipäällikkö Mika Kaalikoski Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kuvassa näkyvän rakennuksen kohdalta alkaa Mäkelänkadun tuleva perusparannustyömaa. Autoilijoiden matka Tuusulanväylältä Mäkelänkadulle tyssää viimeistään tässä kohdassa, kun remonttiaikaiset työt alkavat. Tuulia Thynell / Yle

Kaalikosken mukaan Mechelininkadun remontista on opittu se, että korjaustöiden aikaisia liikennejärjestelyjä on mietitty jo nyt, suunnitteluvaiheessa. Mäkelänkadun remontti myös ajoitetaan sellaiseen hetkeen, jolloin samalla alueella ei olisi menossa samanaikaisesti toisia yhtä mittavia katutöitä.

– Ensin odotetaan Hämeentien muutostöiden valmistuminen, Kaalikoski kertoo.

Hämeentiellä alkaa jo ensi vuonna remontti, jonka myötä se muuttuu joukkoliikennekaduksi. Siksi Mäkelänkadun suurremontti voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2021.

Mäkelänkadun remontti ulottuu Mäkelänrinteen uimahallin kulmalta Kumpulantieltä aina Hämeentielle saakka. Remontoitava katuosuus on runsaan kilometrin mittainen. Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala

Suunnitelmia on siis kaksi. Molempien tavoite on nopeuttaa linja-auto- ja raitiovaunuliikennettä. Kaupunki varautuu peruskorjauksessa myös Tuusulanväylän pikaraitiotiehen, joka kulkisi Mäkelänkadun ja Hämeentien kautta keskustaan.

Kantakaupungin pyöräilijöille remontti tuo yhdensuuntaiset pyörätiet pitkin Mäkelänkatua. Nykytilanteessa pyöräteitä ei ole ollenkaan, vaan pyöräilijät ajavat bussikaistoilla tai jalkakäytävillä.

Tällaiset ovat ne kaksi vaihtoehtoa.

Suunnitelma 1

Poistetaan: henkilöliikenteen kaista Kumpulantieltä Hämeentielle asti.

Jää: yksi kaista suuntaansa henkilöautoliikenteelle ja yksi kaista linja-autoliikenteelle, sekä pysäköintipaikkoja autoille.

Pyörätie rakennetaan jalkakäytävän viereen.

Suunnitelma 2

Poistetaan: autojen pysäköintitila Kumpulantieltä Sturenkadulle saakka.

Jää: nykyisenlaiset kaistajärjestelyt, eli kaksi henkilöautoliikenteen kaistaa ja yksi bussikaista molempiin suuntiin Mäkelänkatua.

Pyörätie rakennetaan poistettujen parkkipaikkojen tilalle.

Sturenkadulta Hämeentien suuntaan puolestaan pompattaisiin samaan ratkaisuun kuin suunnitelmassa 1. Tämä tarkoittaisi sitä, että joka tapauksessa henkilöautojen tila kapenee Sturenkadusta eteenpäin.

– Vaihtoehdot eroavat toisistaan Mäkelänkadun pohjoisosan kohdalla, kertoo liikenneinsinööri Teppo Pasanen kaupunkiympäristön toimialalta.

Hänen mukaansa alueen asukkaiden kuulemisissa enemmän kannatusta on saanut suunnitelma 1.

Kumpaisessakin suunnitelmassa poistettaisiin yhdet raitiovaunu- ja bussipysäkkiparit.

Helsinkiläinen Igor odottaa omaa ratikkaansa Mäkelänkadulla. Hän ei ole suurremonttisuunnitelmista kuullutkaan, mutta suhtautuu asiaan tyynesti. "Pakko tehdä remontit hyvässä ajassa. Pieni paha", hän myhäilee. Tuulia Thynell / Yle

Selvää on, että mullistus nielee miljoonia, mutta kuinka monta – sitä lasketaan parhaillaan. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn suunnitelmat ovat menossa kesäkuussa.