Kyläkoulua ei tarvitse enää edes lakkauttaa – kouluista voidaan luopua kaikessa hiljaisuudessa

Pienistä kouluista luopuminen on helppoa, jos niistä on tehty aiemmin isompien koulujen sivupisteitä. Silloin niistä ei tarvitse enää tehdä lakkauttamispäätöstä.

Mistä on kyse? Oulu suunnittelee kyläkouluista luopumista osana kouluverkkoselvitystä.

Kyläkoulut on jo yhdistetty osaksi isompia yksiköitä, joten niistä ei tarvitse tehdä enää lakkauttamispäätöstä.

Kyläkouluista luopumista perustellaan lapsiluvun kääntymisellä laskuun osassa kaupunkia.

Kylille koulujen loppuminen on kova isku.

Pieni maalaiskoulu vanhoine piharakennuksineen on idyllinen ja yhä harvinaisemmaksi käyvä näky. Jopa runsaslapsisessa Oulussa joudutaan pohtimaan kyläkoulujen tulevaisuutta. Vaikka lapsimäärä yhä kasvaa, perheet eivät välttämättä asu siellä missä koulut sijaitsevat. Osana palveluverkkoselvitystä (siirryt toiseen palveluun) (Oulun kaupunki) on nostettu esille viiden kyläkoulun lakkauttaminen.

Koulujen lakkauttaminen on kunnissa monesti vaikea asia. Omien kylien valtuutettujen odotetaan puolustavan kyläkouluja, sillä ne ovat kylien elinvoimaisuuden kannalta merkittävä tekijä.

Haukiputaan Keiskan kylälläkin koulun mahdollinen lakkauttaminen koetaan uhkana, joka syö alueen vetovoimaisuutta.

Keiskan koulu on myös kyläläisten tärkeä harrastuspaikka. Timo Nykyri / Yle

Koulun yhdistäminen oli käytännössä lakkautuspäätös

Keiskan lisäksi Oulussa lakkautusuhan alla ovat Ylikylän, Tirinkylän, Jokikylän ja Kuivasojan koulut. Ne kaikki ovat isompien koulujen sivupisteitä.

Periaatteessa näistä kouluista luopuminen on helppoa, sillä niistä ei tarvitse enää tehdä lakkauttamispäätöstä. Voidaan puhua oppilaiden tiivistämisestä pääkoululle, kertoo Oulun kaupungin sivistysjohtaja Mika Penttilä.

– Ollaan mietitty pienistä kouluista luopumista, kun sivukoulujen lapset alkavat mahtua pääkoululle tai muualle alueen kouluihin syntyy tilaa.

Opetushallituksen erityisasiantuntija Timo Kumpulainen vahvistaa sähköpostitse, että varsinainen päätös koulujen tilanteesta on tehty aikanaan yhdistämispäätöksen myötä, vaikkakin toiminta yhdistetyssä koulurakennuksessa on kuitenkin jatkunut.

Oulussakaan kuntapäättäjien ei tarvitse enää päättää kyläkoulujen lakkauttamisesta, vaan ne ovat osa isoa palveluverkkouudistusta. Pikkukoulu voidaan siis sulkea kaikessa hiljaisuudessa, kun siitä on tehty aiemmin isomman koulun sivutoimipiste.

Oppilasmäärä kääntyy laskuun

Keiskan koululaisten vanhemmille lakkauttamisuhka on tullut yllätyksenä. Jonna Hanni kertoo, että heidän perheessään samaa koulua on käyty jo neljässä sukupolvessa.

– Tuntuisi pahalta, jos perinteistä koulua ei tulevaisuudessa enää olisi.

Jonna Hannin 80-vuotias isoäiti on käynyt Keiskan koulua, samoin hänen isänsä. Timo Nykyri / Yle

Hannin Juho-poika käy Keiskan koulun toista luokkaa. Oppilaita luokalla on 16. Se on vähemmän kuin Jonna Hannin kouluaikana.

Sivistysjohtaja Mika Penttilän mukaan Oulussakin joudutaan katsomaan tulevaisuuteen. Osassa kaupunkia lapsimäärä kääntyy vääjäämättä laskuun. Näin odotetaan käyvän myös Haukiputaan ja Kiimingin suunnalla.

70 oppilaan pikkukoulusta tuhannen oppilaan jättiin

Susanna Lämsän sylissä jokeltelee poikavauva, joka olisi tuleva Keiskan koulun oppilas. Koulumatkan pidentyminen kilometristä kolmeen huolettaa Lämsää.

– Tämä koulu on ihana, kun se on lähellä ja turvallisen matkan päässä. Toinen koulu sijaitsee pitkän matkan päässä ja reitti, mitä pitäisi kulkea, on aika hurja.

Vanhempia huolettaa esimerkiksi joen ylitys, puuttuvat kevyen liikenteen väylät ja Haukiputaan putkan osuminen koulureitin varrelle.

Valtaosa Keiskan koulun noin 70 oppilaasta asuu kilometrin säteellä koulusta. Tulevaisuudessa koulua käytäisiin Haukiputaan pääkoululla, jossa oppilaita on noin tuhat.

Suuntaus pienistä kyläkouluista suuriin yksiköihin on ollut Pohjois-Pohjanmaalla vahva. Opetushallituksen tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan alueella sijaitseekin iso osa Suomen suurimmista kouluista, joihin myös Haukiputaan koulu lukeutuu.