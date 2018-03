Uskollinen soturi, entinen vakoilumestari – Kuka on USA:n ulkoministeriksi nouseva Mike Pompeo?

Yhdysvaltain uudeksi ulkoministeriksi nouseva Mike Pompeo (s. 1963) on presidentti Donald Trumpin tärkeimpiä ja vahvimpia kannattajia. Yleisradioyhtiö BBC on kuvaillut Mike Pompeota Trumpille uskolliseksi vakoilumestariksi (siirryt toiseen palveluun).

Miehillä on vahva henkilökohtainen suhde. Pompeo on löytänyt toimivan tavan kommunikoida tunnetusti äkkipikaisen ja kärsimättömän Trumpin kanssa.

Trumpin uskotaan näkevän Pompeossa peilikuvansa: taistelunhaluisen pelaajan, jolla on vahvoja mielipiteitä.

Jo viime syksystä asti on huhuttu, että Pompeosta saattaisi tulla Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin seuraaja, mikäli tämä erotetaan.

Trump ilmoitti tänään Twitterissä sekä Tillersonin erosta että Mike Pompeon nimittämisestä uudeksi ulkoministeriksi.

Tapaamiset Pompeon kanssa Trumpin päivän kohokohtia

Mike Pompeo aloitti Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtajana tammikuussa 2017. Siitä lähtien hän toimitti presidentille päivittäin turvallisuusraportteja mm. Pohjois-Korean ydinaseuhasta ja terrorismista.

Aamuiset turvallisuuskatsaukset ovat kuuluneet uutistoimisto Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) presidentin päivän kohokohtiin.

CIA:ssa Pompeo lisäsi vakoiluoperaatioita ja tasapainotteli temperamenttisen esimiehensä ja keskitien kulkemisen välillä.

Esimerkiksi presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin sanailusta hän on sanonut, että sota on mahdollista välttää. Samalla Pompeo on kuitenkin ilmaissut, ettei Yhdysvallat voi vain katsoa vierestä kun Pohjois-Korea kasvattaa ydinasearsenaaliaan.

Tiedustelupalvelussa Pompeo on valvonut erityisesti Yhdysvaltain vastavakoiluoperaatioita ja lisännyt peitetoimintaa maailmalla.

Kovan linjan republikaani

Ennen CIA-pestiään Pompeo palveli kansanedustajana Yhdysvaltain kongressissa. Hän on kovan linjan republikaani, joka edusti Kansasin teekutsuliikettä Washingtonissa vuodesta 2010.

Edustajanhuoneessa Pompeo oli myös niin kutsutun Benghazi-lautakunnan jäsen. Lautakunta tutki Yhdysvaltain Libyan-edustustoon kohdistunutta iskua vuonna 2012.

Demokraatit ovat kuvailleet lautakunnan toimintaa silloiseen ulkoministeriin Hillary Clintoniin kohdistuneeksi noitavainoksi.

Ennen poliittista uraansa Mike Pompeo on toiminut Thayer Aerospace -yhtiön toimitusjohtajana ja öljyjalostusyhtiön johtajana. Hän on valmistunut Harvard Law Schoolista.

Lisää aiheesta:

Trump erottaa ulkoministeri Tillersonin

UPI:n Aaltola Tillersonin potkuista: "Trump kokee tarvitsevansa ympärilleen lojaalimpia henkilöitä"

CIA:n johtaja ensimmäisessä puheessaan: "Assange on huijari"

Mike Pompeo nimitettiin tiedustelupalvelu CIA:n johtajaksi

Lähteet: BBC, Bloomberg