Kunnanjohtajan saama hämärä muistutuskirjelmä kummastuttaa Taipalsaarella: "Siinähän voi olla vaikka kirkkoveneitä piirrettynä"

Taipalsaaren kunnanjohtaja on saanut muistutuksen toiminnastaan. Muistutuksen sisältö on epämääräinen niillekin, joiden kerrotaan olevan sen takana.

Taipalsaaren kunnallinen päätöksenteko saa yhä kummallisempia piirteitä. Ilmapiiri kunnantalolla on ollut tulehtunut jo jonkin aikaan. Tilanne on kärjistynyt siihen pisteeseen, että kunta on hakenut avukseen työpsykologiaan ja johtamiseen keskittyvän konsulttiyhtiö Psyconin.

Helmikuussa Etelä-Saimaa kertoi, että kunnanjohtaja Jari Willman on saanut kunnanhallitukselta kirjallisen muistutuksen (siirryt toiseen palveluun) toiminnastaan. Muistutuksesta ei ole merkintää kunnan kirjaamossa. Sitä ei myöskään ole merkitty mihinkään kunnanhallituksen kokouspöytäkirjaan.

Osa kunnanhallituksesta kertoo, että ei ole koskaan muistutuskirjelmää nähnytkään, vaikka tietää, että sellainen on lähetetty. Yritimme selvittää, mistä oikein on kyse.

Puheenjohtaja ei kommentoi

Käy nopeasti selväksi, että muistutuksen tarkasta sisällöstä ei tunnu olevan tietoa muilla kuin kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkäsellä (kesk.) ja kunnanjohtaja Jari Willmanilla.

Pitkänen on aiemmin kertonut Etelä-Saimaalle (siirryt toiseen palveluun), että muistutus "liittyi kokonaisuuteen ja hänen tapaansa toimia kunnanjohtajana".

Yle tavoitti Pitkäsen lomailemasta tiistaina. Hän ei halunnut kommentoida asiaa mitenkään, mutta mainitsi, että asiaan täytyy saada Kuntaliiton lakimiesten kanta.

Kunnanjohtaja Willman myöntää, että on saanut muistutuksen, mutta ei suostu kertomaan sen sisällöstä mitään. Hän kehottaa ottamaan yhteyttä Pitkäseen.

Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman on aiemmin hakenut Kontiolahden kunnanjohtajan pestiä. Heikki Haapalainen / Yle

"Kunnanhallitus ei ole asiaa käsitellyt"

Kunnanhallituksen sisällä tuntuu olevan epäselvyyttä, kenen nimissä muistutus on lähtenyt. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että läheskään kaikki kunnanhallituksen jäsenet eivät myönnä nähneensä koko kirjelmää.

– Kunnanhallitus ei ole tällaista asiaa käsitellyt, toteaa kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Iikko Voipio (kok.). Hän täsmentää, että asiaa ei ole käsitelty edes epävirallisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Marika Frilander (sd.) kertoo, että tietää muistutuksen sisällön pääpiirteittäin, vaikka ei ole itse asiakirjaa nähnytkään.

– En uskalla asiasta sanoa. Tiedän kyllä, että se on laitettu eteenpäin, Frilander kertoo.

Frilander kertoo, että aikoo pyytää muistutuksen nähtäväksi kunnanhallituksessa, jos se kerran on kaikkien nimissä laitettu liikkeelle.

– Siinähän voi olla vaikka kirkkoveneitä piirrettynä, hän pohtii.

Taipalsaaren kunnantalo. YLE

Myös kunnanhallituksessa istuva Arja-Liisa Westinen (kesk.) kertoo, että ei ole nähnyt muistutusta. Westisen mukaan se ei ole lähtenyt koko kunnanhallituksen nimissä.

– Huomautuksen sisältö ei ole ollut meille näkyvissä, Westinen sanoo.

Kunnanhallituksen jäsenet Juho Heikka (kesk.) ja Pekka Wallén (Taipalsaari-liike), kertovat niin ikään, että eivät ole nähneet kirjelmää. Wallén pitää tästä huolimatta mahdollisena, että muistutus on lähtenyt koko kunnanhallituksen nimissä.

Westinen, Heikka ja Wallén kehottavat kunnanhallituksen puheenjohtajan lisäksi ottamaan yhteyttä valtuuston puheenjohtaja Heikki Niivaan (Taipalsaari-liike).

Niiva kertoo, että ei tiedä asiasta tarpeeksi ja kehottaa ottamaan yhteyttä kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkäseen.

Yle yritti tuloksetta tavoittaa myös Taipalsaaren kunnanhallituksen ensimmäistä varapuheenjohtajaa Mari Hulkkosta (Taipalsaari-liike).

Laki ei tunne käsitettä

Kuntaliitossa asiaan ei haluta ottaa kantaa. Tämä johtuu siitä, että laki ei tunne käsiteitä "kirjallinen muistutus" tai "kirjallinen huomautus".

– On hankalaa, kun käytetään käsitteitä, joilla ei ole juridista sisältöä. Pitäisi tietää, mitä on tarkoitettu, sanoo lakiasiain johtaja Arto Sulonen.

Sulosen mukaan kyseessä ei todennäköisesti ole ainakaan kirjallinen varoitus, joka on juridinen käsite. Tällainen varoitus on julkinen poislukien henkilökohtaiset salassapidettävät tiedot.

Sulosen mukaan kyseessä saattaa olla epämuodollinen huomautus, joka annetaan työnjohdollisena toimenpiteenä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen on ilmoittanut selventävänsä asiaa ensi viikolla lomalta palattuaan.