UPI:n Aaltola Tillersonin potkuista: "Trump kokee tarvitsevansa ympärilleen lojaalimpia henkilöitä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti erottaa ulkoministeri Rex Tillersonin tiistaina.

Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltain politiikkaan perehtynyt asiantuntija Mika Aaltola pitää Tillersonin erottamista yllätyksenä, jota osattiin odottaa, vaikkei tiedettykään, milloin se tapahtuu.

– Asiasta oli huhuttu jo kuukausia ja Tillersonin ura jäi nyt 14 kuukauden mittaiseksi.

– Trump kokee tarvitsevansa ympärilleen lojaalimpia henkilöitä kun käydään neuvotteluita esimerkiksi Pohjois-Korean johdon kanssa maan ydinaseohjelmasta.

Aaltola näkee, että Tillerson oli Trumpin mukaan ehkä liikaa laillisuusperiaatteisiin nojaava henkilö ja liittoutui Valkoisessa talossa mielellään jatkuvuutta toivovien poliitikkojen kanssa.

– Trump haluaa enemmän muutosta kuin edellisten hallitusten linjan noudattamista ja tälle linjalle uudeksi ulkoministeriksi nouseva, entinen CIA:n johtaja, Mike Pompeo on parempi tukija.

– Pompeosta hallinto saanee kokeneen ulkoministerin, sen jälkeen kun Tillerson oli hoitanut Trumpin toivoman ulkoministeriön saneerauksen eli sen supistamisen parilla kymmenellä prosentilla.

CIA saa vaihdoksen myötä ensimmäisen naisjohtajansa

Aaltolan mukaan suhteiden hiertäminen oli näkynyt Trumpin ja Tillersonin suhteissa jo jonkin aikaa, Tillersonin ollessa konservatiivisemman linjan kannattaja ja Trumpin kokeillessa uusia tapoja ulkopolitiikassaan.

– Esimerkiksi Pohjois-Koreaan kohdistettu maksimaalisen paineen strategia ei välttämättä ole ollut USA:n hallinnossa kaikkien mieleen, Aaltola sanoo.

– Trump kuitenkin kokee, että hänen linjansa on toiminut ja maksimaalinen paine yhdistettynä tulevaan huipputapaamiseen vaatii tukea, jota ei löytyisi Tillersonilta. Samalla CIA saa uuden ja ensimmäisen naisjohtajansa, Aaltola huomauttaa.

Trump haluaa Aaltolan mukaan nyt ympärilleen tiimin tehokkaita neuvonantajia, ennemmin kuin Tillersonin kaltaista hyvin itsenäistä tahoa.

– Pompeo on lojaalimpi ja osaa lukea Trumpin mieltä ehkä Tillersonia paremmin. Trump on palkinnut lojaalisuutta ja kokee että CIA:n johtaja Pompeo on tällainen taho, Aaltola arvioi.

EU:n ja USA:n suhteet säilynevät hyvinä

EU:n ja USA:n suhteisiin ulkoministerivaihdos tuskin aiheuttaa Aaltolan mukaan suuria muutoksia ja Yhdysvaltain pitkän aikavälin hyvät suhteet Eurooppaan jatkuvat, vaikka niissä onkin Trumpin valinnoista johtuvia ongelmia esimerkiksi suojatullien suhteen.

– Tillerson ehti vierailla Euroopassa jo useamman kerran ja henkilöt tulivat tutuiksi, joten onhan se hankalaa jos Valkoisen talon ovet käyvät kovin tiuhaan ja luodut verkostot sitä kautta menetetään.

