Nuori, olet arvokkaampi työelämässä kuin luuletkaan – 6 tärppiä kesätyöhakuun

Tälle kesälle on jaossa viime vuosia enemmän kesätyöpaikkoja. Nuorten hyvästä teknologian tuntemuksesta voi olla iso etu työnhaussa.

Työnantajat ovat huomanneet teknologiasukupolven kyvyt. Kesätyöntekijöille räätälöidään nyt työpaikkoja erityisosaamisen mukaan. Moni nuori saattaakin yllättyä, miten tavallisista arjen asioista on nykyään hyötyä työnhaussa.

Keräsimme alle listan asiantuntijoiden tärppejä tämän kevään työhakijoille.

Luota itseesi – Sinulla on muita etuja, vaikka ansioluettelo olisikin vielä tyhjä

Moni masentuu, koska aikaisempaa työkokemusta ei ole. Nuorilla on kuitenkin kyky ymmärtää teknologiaa ja oppia nopeasti esimerkiksi uusien digilaitteiden käyttö. Tämä on taito, jota työnantajat arvostavat juuri nyt.

– Erilaiset tekniset sovellukset lisääntyvät jatkuvasti työelämässä esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöalalla. Siivousyrityskin saattaa nykyään jo kuitata kohteen vaikka älypuhelinsovelluksella, sanoo projektijohtaja Markku Lahtinen Uudenmaan kauppakamarista.

Älypuhelimen tai sen sovellusten hyvä hallinta saattaakin olla jo mainittava etu työmarkkinoilla. Teknisesti näppärä teini voi tuoda työyhteisöön myös aivan uudenlaista osaamista.

Ole rohkea – Tuo esille myös ne taidot, joita pidät itsestään selvinä

– Pienetkin asiat voivat merkitä yllättävän paljon. Esimerkiksi some-osaaminen on ehdottomasti asia, joka kannattaa nykyään aina mainita työnhakutilanteessa, sanoo projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjasta.

Työnantajat hyödyntävät kesätyöntekijöiden some-osaamista muun muassa yritysten viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuvausharrastuksesta kertominen voi puolestaan poikia kuvattavaa koko kesäksi.

– Pari kesää sitten valokuvausta harrastaneet kesätyöntekijät kuvasivat meille kaikki Töölön talot. Tällaisen kuvapankin keräämiseen meillä ei ole yleensä mahdollisuuksia, mutta siitä on todella paljon hyötyä, sanoo toimitusjohtaja ja kiinteistönvälittäjä Erkki Murto-Koivisto AsuntoSatamasta.

Puhelinkammo on tuttu kumppani työelämässä, joten on ehdottomasti etu, jos luuriin tarttuminen ei pelota. Myös jo pelkästään ajokortti voi nykyään taata työpaikan vaikka muuttoalan yrityksessä.

Ylpeile rönsyilevällä ansioluettelolla – Puhelinmyyntikin on arvokasta työkokemusta

Hiljattain julkaistun työelämätutkimuksen mukaan tulevaisuuden ammattilainen on sosiaalisesti taitava, matemaattisesti lahjakas ja sopeutuvainen. Hyvät vuorovaikutustaidot ja taito mukautua eri työympäristöihin ovatkin nyt kultaisia kykyjä.

Pitkä lista lyhyitä kokemuksia eri aloilta voi ilmiantaa työnantajalle hyvin sopeutuvaisen työntekijän.

– Työelämä ja työ muuttuvat koko ajan, joten esimerkiksi meillä kaikesta asiakaspalvelukokemuksesta on hyötyä. Taustastaan huolimatta aina kannattaa hakea. Positiivinen asenne on kuitenkin se, mikä ratkaisee, sanoo HR-päällikkö Sari Ovaskainen OP-Helsingistä.

Positiivinen asenne on kuitenkin se, mikä ratkaisee. Sari Ovaskainen

Repaleinen ansioluettelo ei siis ole enää häpeä, vaan monipuolisuus on nykyään monesti eduksi. Hae siis rohkeasti eri alojen työpaikkoja ja muista mainita ne lyhyetkin työpestit haastattelussa.

– Monelle nuorelle tulee esimerkiksi yllätyksenä, miten arvokkaana työnantajat näkevät kokemuksen puhelinmyynnistä. Siitä moni hakija on kuitenkin saanut arvokasta osaamista myyntityöstä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä, sanoo projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Unohda viime vuosi – Nyt on enemmän paikkoja tarjolla

Vaikka viime kesänä ei olisi tärpännyt, kannattaa tänä vuonna lähteä liikkeelle uudella energialla. Talouden piristyminen näkyy työmarkkinoilla, minkä vuoksi kesätyöpaikkoja on nyt haussa paljon edellisiä vuosia enemmän.

– Kyllä paikkojen määrä on selkeästi nousussa. Esimerkiksi kampanjassamme tarjottavien paikkojen määrä on noussut toissa vuodesta 20 000:lla. Tänä vuonna tarjolla on yhteensä yli 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa, sanoo Salminen-Kultanen.

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyssä tammikuussa joka viides yritys kertoi aikeistaan palkata ensi kesäksi lisää kesätyöntekijöitä. Lukema on selvästi korkeammalla tasolla kuin vielä kuluvan vuosikymmenen alussa.

Samaa viestiä kerrotaan myös Uudenmaan TE-toimistosta sekä Uudenmaan kauppakamarista.

– Jos viime vuoteen vertaa, niin varmasti kasvua on. Isoimmissa kaupungeissa etenkin palvelualan paikat ovat laajemminkin nyt kasvussa, sanoo projektijohtaja Markku Lahtinen Uudenmaan kauppakamarista.

Kesätyöpaikkoja aukeaa yleensä haettavaksi vielä ihan kesän kynnykselläkin. Valikoimaa on kuitenkin sitä vähemmän, mitä myöhäisemmälle haun jättää. Perinteisesti eniten paikkoja löytyy ravintola-, rakennus- ja kaupanalalta.

Suurin kesätyöllistäjä on ensi kesänäkin kaupanala.

Ole luova ja ehdota itse – Työantajat ovat alkaneet panostaa työtehtävien räätälöintiin

Ohjaamon yrityskoordinaattori Maria Honkasen mukaan työantajat ovat alkaneet huomata, miten tärkeä merkitys nuoren ensimmäisellä työpaikalla on. Moni työantaja pyrkiikin nykyään räätälöimään tarpeitaan vastaamaan työnhakijan osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

– Ensimmäisen työkokemuksen tulisi olla mahdollisimman positiivinen. Tähän työnantajat ovat ihan selkeästi alkaneet kiinnittää enemmän huomiota viime vuosina, sanoo Honkanen.

Siellä on paljon osaamista, jota täytyy vain osata hyödyntää. Erkki Murto-Koivisto

Kerro siis rohkeasti, mitä osaisit tai haluaisit tänä kesänä tehdä juuri tämän työnantajan palveluksessa.

– Kun työnantaja aluksi uhraa aikaa ja miettii tarkkaan ne työtehtävät, niin kesätyöntekijöiden työpanokset tuottavat myös tulosta. Siellä on paljon osaamista, jota täytyy vain osata hyödyntää, sanoo jo neljättä kesää kesätyöntekijöitä valitseva Erkki Murto-Koivisto kiinteistövälitysyhtiö AsuntoSatamasta.

Hanki apua työnhakuun – Kaikesta ei tarvitse selvitä yksin

Työnhaku ei saisi olla liian ongelmallista työnhakijalle eikä työnantajalle. Me-säätiön tekemän kyselyn mukaan monet nuoret kaipasivat opastusta elämisen ja olemisen perusasioihin.

Ei kannata siis tuskastua työnhakuun yksin, sillä apua saa nykyään monenlaisista matalan kynnyksen paikoista. Esimerkiksi Helsingin kaupungin Ohjaamo auttaa nuoria työnhaussa ja monet kunnat sekä työalan isot toimijat järjestävät kevään aikana erilaisia rekrytointitapahtumia.

Työnhaun helpottamiseen kehitetään myös enemmän nuoria puhuttelevia ratkaisuja.

– Meillä on esimerkiksi ollut koekäytössä sovellus, johon kuka tahansa voi ilmoittaa vaikka lyhytaikaisesta työkeikasta. Nuoret voivat sitten sovelluksen kautta hakea siihen työkeikkaan ja tulla valituksi.

– Sovellus hoitaa byrokratian siinä välissä, sanoo analyytikko Jussi Pyykkönen Me-säätiöstä.

