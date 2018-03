Todella upeeta -sarjan Jennifer Saunders sekä Matt Lucas ja Alison Steadman uuden muumisarjan näyttelijöiksi

Näyttelijät Jennifer Saunders, Matt Lucas ja Alison Steadman kuullaan uuden muumi-tv-sarjan ääninä. Saunders näyttelee Mymmelin, Lucas Näkymättömästä lapsesta tutun Ti-ti-uun ja Steadman Vaarallisessa juhannuksessa seikkailevan teatterirotta Emman roolin.

Jennifer Saundersin tunnetuin roolityö on Todella upeeta -tv-sarjan hillitön ja vastuuton yksinhuoltaja. Matt Lucasin suomalaiset muistavat Little Britain -tv-sarjan lukuisista koomisista hahmoista. Alison Steadman puolestaan on tunnustettu, muun muassa Olivier-palkinnon voittanut brittiläinen draamanäyttelijä.

Uusi sarja on nimeltään Muumilaakso. Sen englanninkielisen version ääniksi on jo aiemmin kiinnitetty Hollywood-tähdet Kate Winslet (Vilijonkka), Taron Eagerton (Muumipeikko) ja Rosamund Pike (Muumimamma).

Uusista näyttelijänimistä kertoivat useat julkaisut, muun muassa Hollywood Reporter (siirryt toiseen palveluun).

Tove Janssonin muumeista Isossa-Britanniassa tekeillä oleva 3D-animaatio on ensimmäinen uusi tv-sarja suosituista suomalaishahmoista sitten 1990-luvun. Muumilaaksolla on suomalainen tuotantoyhtiö Gutsy Animations. Yle on mukana osatuottajana. Muumilaakson ohjaa Wallace & Gromit -animaatioista tuttu, Oscar-palkittu Steve Box.

Brittitekijät ovat vierailleet Tampereella kahdesti

Mutta millaisia ovat hahmot, joiden rooleihin on nyt kiinnitetty uudet, lähinnä komediarooleihin keskittyneet näyttelijänimet? Kysytään tamperelaisesta Muumimuseosta, joka tuntee Janssonin maailman läpikotaisin.

– Ti-ti-uu on poloinen olento, joka etsii omaa ääntään. Se on hyvin ujonpuoleinen ja arka pieni olento, joka haluaa tehdä ystävyyttä Nuuskamuikkusen kanssa, sanoo museolehtori Minna Honkasalo.

Mymmeleitä, äitiä ja tytärtä Honkasalo luonnehtii tyytyväisiksi ja onnellisiksi. Mymmelit pärjäävät, eikä niillä ole suurempia ongelmia.

– Teatterirotta Emmaa kuvaillaan kirjassa kolistelevaksi tai tuhahtelevaksi ennen kuin paljastuu, kuka äänet aiheuttaa. Emma suhtautuu ensin ylimielisesti ja tietävästi Muumiperheen touhuihin kelluvassa teatterissa, kunnes pehmenee ja avaa sanaista arkkuaan, Honkasalo kuvailee.

Honkasalo kertoo, että tv-sarjaa tekevä brittiryhmä on vieraillut kahteen otteeseen tamperelaisessa Muumimuseossa, jossa on Tove Janssonin alkuperäisiä piirroksia. Vuosi sitten vierailulla kävi ohjaaja Steve Box.

Pari viikkoa sitten museoon saapui sarjaa tekevä parinkymmenen hengen brittiryhmä, johon kuului myös animaattoreita ja piirtäjiä.

– He halusivat nähdä Toven alkuperäisen, taitavan viivan ja sen millainen on Toven muumi, Honkasalo kertoo.

Lue myös:

Uusi muumisarja on miljoonaluokan tuotanto, jota piirretään vanhassa ladossa

Uusi Muumi-sarja alkaa Ylellä ja Briteissä jo ensi vuoden jouluna