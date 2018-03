Takkuava metroliikenne kuumentaa tunteita – Osallistu keskusteluun ja kerro, miten metron häiriöt vaikuttavat sinun arkeesi

HKL myöntää, että helmikuu on ollut metron liikennöinnissä "katastrofaalisen huono". Miten takkuava metroliikenne vaikuttaa sinun arkeesi? Osallistu keskusteluun.

Ero ei äkkiseltään kuulosta paljolta: metron täsmällisyysprosentti oli viime vuoden tammikuussa 99,89 prosenttia, kun tänä vuonna vastaava luku oli 99,45 prosenttia.

Moni metrolla kulkenut on kuitenkin saanut tuta, että tuolla reilulla puolella prosenttiyksiköllä on merkitystä.

Ja helmikuu oli tammikuutakin surkeampi. Täsmällisyysprosentti viime vuoden helmikuussa oli 99,97 prosenttia, kun tänä vuonna vastaava luku oli vain 92,46 prosenttia. Ero edellisvuoteen on yli seitsemän prosenttiyksikköä.

HKL:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi toteaa, ettei muista yhtä huonoa lukua.

– Helmikuu on ollut katastrofaalisen huono. Täytyy kuitenkin muistaa, että 2. helmikuuta oli lakkopäivä. Jos lakon vaikutus poistetaan, niin täsmällisyysprosentti on 96,38 prosenttia. Joka on myös todella huono luku, Kuukankorpi myöntää.

Länsimetron lastentaudit

Metro on kärsinyt koko alkuvuoden myöhästelyistä milloin minkäkin syyn vuoksi. Niistä voi mainita esimerkiksi kroonisen kuljettajapulan, erilaiset tekniset häiriöt, sääolosuhteet, ylityökiellon (siirryt toiseen palveluun) ja lakon. Esimerkiksi maanantaiaamuna metroliikenne oli kokonaan poikki junarikon vuoksi.

Osittain matkassa on ollut huonoa tuuria, kun esimerkiksi työkone putosi kiskoilta helmikuun lopulla. Yksi syy ongelmiin on kuitenkin ollut Länsimetro ja sen ”lastentaudit” eli erilaiset tekniset viat.

– Junia on liikenteessä kerralla aiempaa enemmän ja silloin todennäköisyys sille, että joku juna vikaantuu ja pysäyttää koko liikenteen, on suurempi kuin aiemmin. Kaikki tekniset viat selvitetään, ettei vastaavia pääse toistumaan, Kuukankorpi sanoo.

Lisäksi Länsimetron liikennöinnin aloittaminen aiheutti kuljettajapulan.

– Lisää kuljettajia koulutetaan koko ajan, mutta tässä alkuvuodesta on ollut kuljettajissa aika paljon poistumaa, Kuukankorpi toteaa.

Tänään keskiviikkona HKL ja HSL jo pahoittelivat metroliikenteen toistuvia häiriöitä.

Lisävuoroja Matinkylään aikaisintaan syksyllä

Länsimetron tulo on myös heikentänyt joidenkin espoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä, kun suorat bussilinjat Espoosta Kamppiin loppuivat. HSL ja Espoo ovatkin käyneet alkuvuonna kädenvääntöä siitä, miten yhteyksiä voitaisiin parantaa.

Espoo ei ainakaan toistaiseksi ole saanut toivomiaan suoria bussilinjoja Kamppiin. Sen sijaan HSL:n hallitus teki helmikuussa päätöksen linjan 544 perustamisesta Kivenlahti - Leppävaara – välille. Sen liikennöinti aloitettiin 5.3.

Lisäksi elokuussa pyritään aloittamaan Haukilahden ja Lauttasaaren välinen linja sekä pidentämään linja 125b Latokoskeen saakka.

Antti Haanpää / Yle

Muita parannusvaihtoehtoja tarkastellaan vielä kevään aikana. Selvityksessä on esimerkiksi se, voisiko nykyistä useampi metrojuna liikennöidä Matinkylään saakka.

– Koeajo olisi tarkoitus suorittaa huhtikuun alussa, kun kuljettajapula helpottaa, HSL:n joukkoliikennejärjestelmien ryhmäpäällikkö Johanna Wallin kertoo.

Metroliikennöinnin lisääminen Matinkylään ei kuitenkaan tapahtuisi aivan käden käänteessä. Lisävuoroista johtuvat kustannukset tulisi ensin hyväksyttää kaupungeilla. Junien lisäys Matinkylään tarkoittaisi myös lisätöitä kuljettajille, joista on jo nyt pulaa.

– Se edellyttäisi taas lisää kuljettajakoulutusta. Lisävuorot olisivat käytännössä säännöllisessä liikenteessä vasta syksyllä, Wallin toteaa.

