OAJ ehdottaa: Jo 5-vuotiaat esiopetukseen ja perusopetusta 19-vuotiaaksi asti

Opetusalan Ammattijärjestö tarjoaisi esiopetusta jo viisivuotiaille ja ulottaisi oppivelvollisuuden ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittamiseen asti.

Keskiviikkona julkaistun mallin pohjalta uudesta oppivelvollisuudesta voitaisiin OAJ:n mielestä päättää seuraavassa hallitusohjelmassa.

Mallinsa hinnaksi OAJ laskee 300 miljoonaa euroa. Toisaalta järjestö muistuttaa, että syrjäytymisen vuosikustannusten on arvioitu olevan ainakin 1,4 miljardia euroa.

Ehdotuksessa erityisopettajien määrä kaksinkertaistuisi. Lisäksi järjestö vaatii, että oppilaiden enimmäismäärä suhteessa opettajien määrään olisi säädetty.

Oppivelvollisuusmalli on aikansa elänyt

Suomen nykyinen oppivelvollisuusmalli vaatii OAJ:n mielestä uusimista. Järjestö huomauttaa, että vuosittain suuri joukko nuoria putoaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle, ja korkeakoulutettujen nuorten lukumäärä laskee. Syrjäytyneitä nuoria on lähes 70 000.

Erityisesti OAJ olisi halukas lisäämään oppimisen tukea opintopolun alkumetreille.

– Esitämme kaksivuotista esiopetusta, jolloin siihen osallistuisivat 5- ja 6-vuotiaat. Lapsen oppimisherkkyys on parhaimmillaan 5-vuotiaana. Esi- ja alkuopetuksessa otettaisiin huomioon lapsen yksilöllisen kehitys ja oppimisvalmiudet. Esiopetus tasoittaisi perhetaustasta johtuvia eroja, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perustelee.

OAJ:n koulutusasianpäällikkö Nina Lahtinen tähdentää, että etenkin esi- ja alkuopetuksessa tukea pitää antaa riittävästi ja heti, kun tarvetta siihen ilmenee.

– Tavoitteena on muuttaa koulu lapselle sopivaksi eikä päinvastoin, Lahtinen muistuttaa.

”Perusopetukseen tulisi olla mahdollisuus vielä 19-vuotiaana”

Nykyisellään perusopetus päättyy käytännössä yhdeksännen luokan jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään nuoren täyttäessä 17 vuotta. OAJ haluasi tarjota perusopetusta 19 ikävuoteen asti.

– Ajatuksena on, että kenenkään ei pitäisi lähteä perusasteelta ennen kuin sen oppimäärä on saavutettu. Toisaalta nuorille tulisi mahdollisuus edetä opinnoissaan myös tavallista nopeammin, ja he voisivat suorittaa lukion ja ammatillisia opintoja jo peruskoulun yläluokilla, puheenjohtaja Luukkainen ehdottaa.

Maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta on tehty kansalaisaloite, joka etenee eduskunnan käsittelyyn (siirryt toiseen palveluun). Aloitteella oli tämän viikon alussa jo 51 000 allekirjoittajaa.

Lue myös:

Pitäisikö toisen asteen koulutuksesta tehdä maksutonta? "On väärin, jos taloudelliset syyt koituvat esteeksi"

Oppositiojohtajat tiukkasivat opetusministeriä koulutusleikkauksista: "Kysymyshän on siitä, mitkä kokoomuksen prioriteetit ovat"

Opetusministeri Suomen heikentyneestä OECD-menestyksestä: "On nukuttu ruususen unta"