Talvi iskee takaisin loppuviikolla – Meteorologi: "Termistä kevättä ei vielä tarvitse haikailla"

Sää: Lunta, räntää ja vettä – keli on monin paikoin huono

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on erittäin huono huomisaamuna maan keski- ja itäosassa. Myös jalankulkijoiden on syytä olla varovaisia liukkauden takia.

Matalapaine liikkuu yön aikana maan etelä- ja keskiosan yli koilliseen. Suuressa osassa maata sataa lunta, räntää tai vettä, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Yön runsaimmat lumikertymät on ennakoitu Keski-Suomesta Pohjois-Savon kautta Pohjois-Karjalaan yltävälle alueelle.

– Siellä paikka paikoin lunta voi vielä tulla lisää toistakymmentä senttiä, Huutonen sanoo.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on erittäin huono keskiviikkoaamuna Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Sateet jatkuvat keskiviikkona

Etelässä sateet tulevat alkuun pääasiassa vetenä, mutta muuttuvat huomisaamun aikana lumisempaan olomuotoon.

– Keli voi olla liukas etelässäkin yön ja huomisen aamun aikana. Varsinkin alempi tieverkosto, polut ja pihat voivat olla yllättävän liukkaita.

Ilmatieteen laitoksen mukaan mahdollisesti vaarallinen tiesää ja jalankulkusää jatkuvat aamulla muualla paitsi Lapin pohjoisosassa.

Huutosen mukaan huomenna keskiviikkona lumisateita tulee vielä Pohjois-Pohjanmaalla ja maan itäosassa.

Vähitellen sateet väistyvät Venäjän puolelle. Lännen korkeapaine valtaa alaa ja tuo mukanaan pohjoisesta kylmempää ilmaa.

Loppuviikolla pakastuu

Torstaista eteenpäin aurinko paistelee monin paikoin. Lämpötilat ovat selvästi pakkasen puolella koko maassa.

– Pohjoistuuli on aika kylmää huomenna ja ylihuomenna. Se lisää pakkasen purevuutta etelässä ja pohjoisessa.

Huomenna lämpötilat voivat aamutuimaan Lapissa olla parikymmentä astetta pakkasella. Päivällä lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata yhden ja viiden pakkasasteen välillä.

Pohjois-Suomessa pakkaslukemat ovat viiden ja kymmenen asteen välillä. Pohjois-Lapissa voi olla vähän kylmempää.

Torstaista eteenpäin on odottavissa napakoita aamupakkasia. Suuressa osassa maata on loppuviikosta muutama aste pakkasta päivisin. Maan pohjoisosassa pakkasta on 5–10 astetta.

– Kevät ei tosiaan etene tässä loppuviikon mittaan. Termistä kevättä ei vielä tarvitse haikailla missään päin Suomea, Huutonen sanoo.

Termiset vuodenajat määritellään vuorokauden keskilämpötilojen mukaan. Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi nollan asteen yläpuolelle.

Lähteet: STT