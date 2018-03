Soini: Euroopalle Tillersonin lähtö on menetys

Yhdysvaltain ja EU:n välejä hiertävään terästullikiistaan Soini kehotti hakemaan kompromisseja ja muistutti, että neuvotteluikkuna on yhä auki.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei pidä Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonin erottamista tehtävästään sinänsä kovin yllättävänä, koska huhuja siitä on ollut liikkeellä jo useampia kuukausia.

– Euroopalle Tillersonin lähtö on menetys, hän on maltillinen, pitkän linjan yritysjohtaja.

– Esimerkiksi silloin kun Suomi otti vastaan USA:lta Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden Alaskassa, Tillerson oli erittäin rakentava ja auttoi kokousjulistuksen viimeistelyssä ja hyväksynnässä. Minulla on hänestä hyvät muistot, Soini sanoi A-studion haastattelussa.

Soini huomauttaa, että osa USA:n presidentin Donald Trumpin taktiikkaa on tietty ennakoimattomuus ja hän on valmis tekemään nopeita päätöksiä, jotka koskevat myös henkilöstöä.

USA:n ja Pohjois-Korean tapaamisvalmisteluiden sujumiseen liitetystä huolesta, Soini totesi, ettei suurvaltapolitiikka koskaan nojaa pelkkiin henkilöihin, vaan pidempiin linjoihin.

– Epävarmuustekijöitä tilanne luo, mutta epävarmuudella taktikointi tekee myös vastapuolen suunnitelmat hankalammaksi.

– Neuvottelut ovat molemmille osapuolille hyvin tärkeät, niissä ei saisi mikään mennä pieleen, niissä ei saisi menettää kasvoja ja niistä pitäisi saada tuloksia, siinä sitä onkin tekemistä, Soini pohti.

USA:n uutta ulkoministeriä, entistä CIA:n johtajaa, Mike Pompeota Soini ei kerro tuntevansa lähemmin.

– Ilmeisen tehokas ja suoranuottinen mies, lähellä republikaanien oikeata laitaa ja teekutsuliikettä, Soini sanoi.

"Terästulliasiassa haettava kompromisseja"

USA:n ja Euroopan välejä hiertävään alumiini- ja terästulliasiaan liittyen Soini huomautti, että tällä haavaa neuvotteluikkuna on vielä auki.

– Trump on ilmoittanut, että voidaan tehdä poikkeuksia. EU:n pitää nyt hakea aktiivisesti ratkaisua Yhdysvaltain kanssa, jotta tulliongelma saataisiin ratkaistua. Jos lähdetään kauppasodan tielle, siinä häviävät kaikki, Soini sanoi.

– Suomen kaltainen pieni maa on hyvin riippuvainen viennistä ja vapaakaupasta. Se hyödyttää meitä ja meidän on sen verran uskottava itseemme, että pystymme valmistamaan ja myymään kilpailukykyisiä tuotteita.

Soini sanoo oppineensa poliittisen uransa aikana, että kannattaa murehtia asioista vasta siinä vaiheessa, kun ne tulevat eteen ja siihen asti hakea kompromisseja ja ratkaisuja.

– Tumput suorina ei voida katsoa, jos tulleja asetetaan. Päätöksiä vastatoimista on siinä vaiheessa valmisteltava, koska olan kohautuksella EU ei voi tulleja ohittaa.

Myös Maailmankauppajärjestö WTO:n mukaan ottaminen kuvioihin tulee Soinin mukaan kysymykseen siinä tapauksessa, jos tullit tulevat.

Myrkkykaasuiskulla on vaikutusta koko kansainväliseen yhteisöön

Soini arvelee Britanniassa tapahtuneen myrkkykaasuiskun nousevan esille maanantaisessa EU:n ulkoministerikokouksessa.

– Asia on äärimmäisen vakava, koska kemiallista asetta on käytetty. Se ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää, mutta olettamuksilla ei voida tässä virassa pelata. Kansainvälisen yhteisön on oltava hyvin jyrkkänä tässä.

Soini sanoo, että on aivan selvää, että Britannian ja Venäjän suhteet ovat tällä hetkellä syväjäässä.