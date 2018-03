Kapinapäällikkö Uralilta – Jekaterinburgin pormestari on karismaattinen mies, joka ei pelkää Putinia

Jekaterinburg

Jekaterinburgin keskusaukiolla viittilöi Lenin. Sitä vastapäätä aukion laitaa reunustaa mahtaileva, harmaaoranssi kaupungintalo. Sen katolla keikkuu kellotornin nokassa punatähti ja ulko-ovelle pitää sukeltaa vartiota pitävän neuvostosotilaan reliefin alta.

Samaa tietä kulkee viikoittain kymmeniä kaupunkilaisia, jotka tulevat tapaamaan henkilökohtaisesti kaupungin pormestaria Jevgeni Roizmania.

Hän on kaupunkilaisten sankari – tai niiden, joiden varpaille hän ei ole astunut.

Kaupungin keskusaukiolla viittilöi Lenin Grigori Vorobjov

Käytävällä vuoroaan odottaa eläkeläisrouva Jelena Rostislavovna, joka on tullut pyytämään apua asuinolojensa parantamiseksi.

– Tietysti Roizman auttaa. Hänhän aloitti taistelun huumeitakin vastaan. 29-vuotias poikani on narkomaani, istui vankilassa kolme vuotta, joten tiedän ongelman nahoissani, Rostislavovna kertoo.

Roizman on tunnettu tiukasta huumeiden vastaisesta linjastaan. Parikymmentä vuotta sitten hän oli mukana perustamassa yksityistä järjestöä, jolla on nyt viisi hoitolaitosta narkomaaneille.

Hoitoa on kritisoitu epäinhimilliseksi ja henkilökuntaa syytetty väkivallasta, mutta Roizman on kiistänyt väärinkäytökset ja sanoo saaneensa kiitosta narkomaanien omaisilta.

Jelena Rostislavovna on tullut pyytämään pormestarilta apua asuinolojensa kohentamiseen. Marjo Näkki / Yle

Jevgeni Roizman valittiin synnyinkaupunkinsa Jekaterinburgin pormestariksi syyskuussa 2013. Hän keräsi kolmanneksen äänistä, mikä oli hieman enemmän kuin mitä Kremlin tukema ehdokas valtapuolue Yhtenäisestä Venäjästä sai.

Vaaleja edeltävänä päivänä jekaterinburgilaiset saivat postilaatikkoihinsa tekaistun kirjeen, jossa väitettiin Roizmanin vetäytyneen vaaleista. Syyllistä ei löytynyt, vaikka Roizman epäili tempauksesta alueen kuvernööriä.

– Jekaterinburg on pohjimmiltaan eurooppalainen kaupunki, jonka asukkaat eivät aina ole samaa mieltä valtaapitävien kanssa, Roizman selittää valintaansa työhuoneessaan kaupungintalolla.

"Olen maalaisjärjellä varustettu mies ja minulla on varaa sanoa asioita ääneen." Jekaterinburgin pormestari Jevgeni Roizma

Roizman kiistää silti olevansa oppositiopoliitikko. Hänen mielestään se on mahdotonta Venäjän kaltaisessa maassa, jossa oppositio ei voi kyseenalaistaa vallassa olevien toimintaa. Sellaiseen tarvittaisiin kunnon demokraattinen järjestelmä, rehelliset vaalit, riippumaton oikeuslaitos ja vapaa media, ja niitä Venäjällä ei ole.

– Olen maalaisjärjellä varustettu mies ja minulla on varaa sanoa asioita ääneen, hän kuvaa.

Roizman oli Venäjän duuman jäsen 2000-luvulla ja sanoo, että silloin hänellä oli käytössään paljon enemmän resursseja kuin nyt. Pormestarien valtaa on karsittu.

Viime syksynä Roizman yritti asettua ehdolle alueen kuvernöörivaaleihin oppositiopuolue Jablokon riveistä, mutta ehdokkuus evättiin byrokratiaan vedoten.

Jekaterinburgin kaupungintalossa on näkyvillä neuvostoajan symbolit. Grigori Vorobjov

Jekaterinburg on Venäjän neljänneksi suurin kaupunki, ja se tunnetaan maailmalla tsaari Nikolai II:n ja hänen perheensä murhapaikkana ja presidentti Boris Jeltsinin kotiseutuna. Jeltsin valitsi varapresidentikseen Vladimir Putinin ja luovutti hänelle vallan vuodenvaihteessa 2000.

Kannattajiensa mielestä Putin on tuonut Venäjälle vakauden 1990-luvun kaaoksen jälkeen ja palauttanut maan suuruuden. Samat ihmiset pitävät demokratiaa ajanutta Jeltsiniä heikkona johtajana, joka antoi lännen sanella tekemisiään ja päästi entisiä neuvostotasavaltoja itsenäistymään.

Demokratiasta on tullut nyky-Venäjällä synonyymi moraalittomuudelle ja sekasorrolle.

– Ihmiset eivät ymmärrä, että Jeltsin toi todellisen vapauden, eikä hän koskaan vainonnut niitä, jotka häntä kritisoivat. Jeltsinin aikana meillä oli hyvät suhteet kaikkiin ympäröiviin maihimme, Roizman muistuttaa.

Toisin on nyt. Putin on eristänyt Venäjän, ja oppositio on vaiennettu.

Jevgeni Roizman 55-vuotias venäläinen poliitikko.

Toiminut Jekaterinburgin pormestarina vuodesta 2013.

Tunnetaan huumeiden ja korruption vastaisesta toiminnastaan.

Duuman jäsen 2003–2007.

Vietti nuorena pari vuotta vankilassa syytettynä varkaudesta ja petoksesta, mutta tuomio kumottiin myöhemmin.

Roizman pelkää, että sama jatkuu myös seuraavalla presidenttikaudella. Vihollisia etsitään rajojen ulkopuolelta, heitä syytetään Venäjän sisäisistä ongelmista ja Kremlin ote koko Venäjästä kiristyy.

– Paradoksaalista kyllä, uskon, että venäläiseliitti on hyvin länsimielistä. Kova retoriikka on tarkoitettu sisäpoliittisiin tarkoituksiin vain kotimaiselle yleisölle, Roizman sanoo.

Krimin valtausta Roizman kuvaa jättimäiseksi virheeksi, jonka seurauksia Venäjällä ei ole vielä täysin tajuttu. Ukrainasta ja Syyriasta Venäjän pitäisi vetäytyä pikimmiten.

– Energiaa pitäisi keskittää oman maan sekä hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseen. Mutta en tiedä vastausta siihen, miten se pitäisi tehdä.

Pormestarina Roizman on huolissaan vallan keskittymisestä Moskovaan. Venäjän suuret kaupungit ovat alkaneet heiketä. Samalla on vaarantunut koko Venäjän kehitys, sillä kehitys tapahtuu laajassa maassa etupäässä kaupungeissa.

Roizman kritisoi Venäjän hierarkkista johtamista, jossa päätökset tehdään Kremlissä eikä jaeta vastuuta alueille.

– Meillä on vallan vertikaali. Venäjä on liittovaltio vain sen virallisessa nimessä, Roizman sanoo.

Putinin potretin sijaan pormestarilla on työhuoneessaan kuva runoilija Josif Brodskysta.

Roizman esitteli ikonikokoelmaansa näyttelijä Venjamin Smehoville. Marjo Näkki / Yle

Pormestarin työhuoneeseen johtavan käytävän seinille on ripustettu uralilaisten taiteilijoiden värikkäitä töitä.

Ne ovat pormestarin omista kokoelmista. Sieltä ovat peräisin myös vanhat ikonit, jotka ovat parhaillaan esillä Naiivin taiteen museossa. Roizman kutsuu meidät mukaansa museoon.

Paikan päällä paljastuu, että Roizman esittelee kokoelmaansa neuvostoelokuvien legendalle, näyttelijä Venijamin Smehoville. Hän villitsi erityisesti nuoria naisihailijoita 1970-luvulla Kolmen muskettisoturin Athoksena ja tänä iltana hän esiintyy Jekaterinburgissa yhdessä tyttärensä kanssa.

Marjo Näkki / Yle

Kuullessaan olevani Suomesta Smehov innostuu muistelemaan esiintymismatkaansa Jyväskylään 1990-luvun alussa.

– En tiennyt lainkaan mikä paikka se oli, mutta jo pelkkä nimikin kuulosti niin kauniilta. Ja paikallisen teatterin väki tunsi Vladimir Vysotskyn laulut, hän riemastuu.

Vieressä kuunteleva Roizman ei häviä karismassaan näyttelijälegendalle. On helppo tajuta, kuinka myös mutkattoman karski Roizman ottaa yleisönsä ja esiintyy mediassa edukseen.

Kun Putin käyttää puheissaan karkeaa vankilaslangia pönkittääkseen machomiehen olemustaan, Roizman voi tehdä sen kokemuksesta. Nuoruudessaan hän istui vankilassa varkaudesta ja petoksesta. Tuomio kumottiin myöhemmin.

Putinin tavoin Roizman on raitis ja urheilullinen. Hän on järjestänyt yhteisiä juoksulenkkejä kaupunkilaisten kanssa. Virallisemmissakin tilaisuuksissa Roizman esiintyy usein rennosti farkuissa ja tennareissa.

Eikä tässä vielä kaikki. Lisäksi Roizman on kirjoittanut runoja sekä kirjoja huumeiden vastaisesta taistelustaan.

Roizman tapaa kymmeniä kaupunkilaisia vastaanotollaan joka viikko Marjo Näkki / Yle

Pormestarin kirjat omistaa myös viikottaiselle vastaanotolle kaupungintalolle saapunut kolmikymppinen Sergei, joka ei halua kertoa sukunimeään.

– Roizman on hyvin vahva persoona, olen seurannut häntä koko hänen uransa ajan. Kunnioitan häntä suuresti, Sergei kertoo.

Sergei on tovereineen auttanut kodittoman vanhuksen pois kadulta ja on Roizmanin luona varmistamassa, että vanhus saa pysyvän kodin.

– Uskon, että kaikki järjestyy, Sergei sanoo.

Samaa sanoo Roizman. Kaikesta huolimatta hän todella uskoo, että Venäjän suunta kääntyy vielä.

– Jonain päivänä Venäjästä tulee osa Eurooppaa ja silloin meitä on yhteensä niin paljon, että voimme kilpailla Kiinan, Yhdysvaltojen ja Intian kanssa.

Uskonsa Roizman panee nuoriin. Varsinkin suurten kaupunkien kasvatit matkustelevat ja hankkivat koulutuksen. Uutisoinnissa he eivät seuraa Kremlin hallitsemia, propagandistisia televisiokanavia, vaan internettiä.

Roizmanin mukaan nuorissa on Venäjänkin tulevaisuus.

– Nuorten visio on täysin erilainen, he ovat edistyneempiä kuin me. He eivät ole unissakävelijöitä, eivätkä pelkää länttä.

Venäjän presidentinvaalit järjestetään 18. maaliskuuta.