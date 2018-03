Poikkeuksellisen kova influenssakausi taittumassa – "Tartunnan voi yhä saada"

Influenssaa esiintyy yhä eri puolilla Suomea. Tänä vuonna kausi on ollut "poikkeuksellisen kova ja poikkeuksellisen erilainen", todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tänä talvikautena jylläävä influenssavirus on ollut ärhäkkää lajia. Nyt pahin epidemia näyttää olevan taittumassa, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Ylelle.

Tilastoitujen tautitapausten mukaan B-influenssaviruksen huippu olisi saavutettu helmikuun loppupuolella, viikolla 8. A-viruksen huippu puolestaan on saavutettu sitä seuraavalla viikolla.

Luvut jopa suurempia kuin viime vuonna

Vaikka influenssan kaltaisista taudeista johtuvien sairauskäyntien määrät terveyskeskuksissa ovat tulleet alaspäin, tartunnan saaminen on yhä mahdollista.

Korkean influenssailmaantuvuuden alueita on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) influenssa.fi -sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan yhä varsinkin Keski-Suomessa ja Lounais-Suomessa. Myös Oulussa, Kainuussa, Itä-Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla on vielä paljon influenssan kaltaisen taudin aktiivisuutta.

– Kertyneiden lukujen valossa ollaan jopa suuremmissa määrissä kuin viime kaudella. Kausi on ollut poikkeuksellisen kova ja poikkeuksellisen erilainen, toteaa Hanna Nohynek THL:stä. Nohynekin haastattelu kuultiin Yle Radio Suomen Suomen Radion keskiviikon lähetyksessä.

Tällä hetkellä Suomessa on liikkeellä kaikkiaan neljää eri influenssavirusta. Influenssaepidemian alussa liikkeellä oli etenkin B-virusta. Nyt puolestaan on tavattu enemmän A-virusta.

Nohynek muistuttaa, että tilastoihin kirjatuissa laboratoriovarmistetuissa taudeissa nähdään vain jäävuoren huippu. Tämän infektiotalven poikkeuksellisuutta kuvaa myös se, että jopa influenssatesteistä on tullut pula. Testien saatavuusongelmia on koko Euroopan alueella.

Parjattu rokote on myös suojannut

Tavallisesti influenssakausi alkaa A-viruksella. Nyt kausi alkoi meillä B-viruksella, joka oli kaiken lisäksi eri B-virus kuin oli odotettu. Ennusteiden pohjalta tehdyn rokotteen tehon on tästä syystä aiemmin arvioitu olevan heikko.

Aivan näin huonosti asia ei kuitenkaan ole. THL yhdisti tartuntatautirekisterin tietoja rokotusrekisterin tietoihin, ja selvisi, että puutteistaan huolimatta tämän vuoden rokote on tuonut lisäsuojaa.

– Ikäihmisillä, 65 vuodesta ylöspäin, rokote on antanut kohtuullisen hyvän suojan B-virusta vastaan. Suojateho on ollut 36 prosenttia. Sen sijaan A-virusta kohtaan suoja on ollut huonohko, 12 prosenttia, kertoo Nohynek.

Todettu suojavaikutus voi selittyä virusantigeenien antamalla ristisuojalla. Rokote saattaa myös tehostaa aikaisemmin saatua suojaa. Tänä talvena Suomessa kiertänyt B Yamagata -virus on ollut aikaisempana vuotena jaetussa rokotteessa mukana ja vanhan rokotteen suojavaikutus saattaa näkyä yhä.

Selviämmekö tautikaudesta ennen toukokuuta?

Influenssakausi voi jatkua vielä pitkäänkin. Myös jälkitauteihin tulee kiinnittää huomiota taudin hoidossa.

– Joskus on nähty, että influenssakausi voi jatkua jopa toukokuulle. Yleensä kausi loppuu virallisesti viikolla 20. Aika näyttää että mitä tulee tapahtumaan, pohtii Nohynek.

Nohynek kehottaa pitämään huolta edelleen käsihygieniasta. Sairastuneen tulisi levätä kotona, eikä lähteä väenpaljouteen tartuttamaan tautia eteenpäin.

Influenssaan sairastuneelle voi iskeä jälkitauti, joka saattaa olla jopa itse influenssaa pahempi. Influenssan jälkitauti voi johtaa sairaalahoitoon ja pahimmillaan jopa kuolemaan.

Nohynek kertoo, että influenssa on lyhimmillään viikon tauti. Jos tulee jälkitauti. silloin puhutaan viikoista. Kyse voi olla myös sekundaari-infektioista tai samanaikaisinfektioista, jonka takia sairas olo kestää pidempään.

– Influenssa tuhoaa hengitysteiden levyepiteelien värekarvoja. Silloin ihminen tulee alttiimmaksi saamaan muita kiertäviä bakteereja ja viruksia, tarkentaa Nohynek.