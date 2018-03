Poliisi epäilee: Netin huumekauppiaat ovat pahoinpidelleet raa'asti paikalle tulleita ostajia Helsingissä

Poliisi on pidättänyt kahdeksan nuorta ulkomaalaistaustaista nuorta miestä tapauksiin liittyen. Huumeita on myyty Tor-verkossa.

Helsingin poliisi tutkii useita alkuvuonna tapahtuneita ryöstöjä, joiden epäillään liittyvän netin Tor-verkossa sovittuihin huumekauppoihin. Tapauksia on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan kymmenkunta, joista suurin osa on tapahtunut Itä-Helsingissä.

– Uhrit ovat kertoneet sopineensa Tor-verkossa esimerkiksi ase-, auto- tai elektroniikkakaupat ja tulleensa ryöstetyksi sovitussa tapaamispaikassa. Poliisi kuitenkin epäilee, että todellisuudessa myyjä ja ostaja ovat sopineet huumekaupoista, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Halme Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Osa uhreista on kuulusteluissa myöntänyt kaupankäynnin kohteena olleen huumausaineet. Kauppojen vuoksi Helsinkiin on tultu kauempaa maakunnista.

Tor-verkko salaa käyttäjänsä tunnistetiedot, ja viestien alkuperää on vaikea seurata.

Poliisille on selvinnyt, että huumeidenkäyttäjien keskuudessa liikkuu tieto ryöstetyksi tulemisen vaarasta. Verkkoon on perustettu vihjepalsta, jossa huumausaineiden ostajia varoitetaan "epärehellisistä myyjistä".

– Tämä vahvistaa poliisin epäilyä siitä, että ryöstöt liittyvät netissä käytävään huumausainekauppaan. Sekä uhreilla että epäilyillä tekijöillä on huumausainerikostaustaa, tutkinnanjohtaja Halme jatkaa.

Tutkinnanjohtajan mukaan voidaan puhua ilmiöstä, joka alkoi viime vuoden loppupuolella.

Vakavia kallovammoja uhreille

Osa rikoksista on erittäin vakavia, koska tekijät ovat olleet valmiita käyttämään voimakasta väkivaltaa saadakseen uhreilta rahat haltuunsa.

– Vakavimmat vammat ovat olleet leikkaushoitoa vaativia kallovammoja, kertoo rikoskomisario Mikko Halme.

Poliisin tietojen mukaan ryöstöihin ovat syyllistyneet useat eri porukat. Uhrien kuvausten mukaan tekijöinä ovat olleet pääsääntöisesti ulkomaalaistaustaiset noin parikymppiset nuoret miehet.

– Tällä hetkellä neljään eri tapaukseen liittyen on pidätettynä yhteensä kahdeksan nuorta ulkomaalaistaustasta miestä. Osa heistä on alaikäisiä. Koska tutkinta on kesken, emme voi antaa julkisuuteen tarkempia tietoja tekijöiden iästä tai kansalaisuudesta, tutkinnanjohtaja Mikko Halme kertoo tiedotteessa.