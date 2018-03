Britannian pääministeri kommentoi parlamentille venäläisvakoojan myrkyttämistä – Yle näyttää suorana 14.25 alkaen

Britannian pääministeri May tiedottaa venäläisvakoojan myrkytystapauksen tutkinnasta

Britannian pääministeri Theresa May antaa tänään keskiviikkona lausunnon entisen venäläisvakoojan ja tämän tyttären myrkytystapauksesta. Yle näyttää lähetyksen suorana verkossa 14.25 alkaen.

Mayn arvioidaan antavan kommentinsa parlamentille kyselytunnin jälkeen arviolta kello 14.30.

Sergei Skripal ja hänen tyttärensä altistuivat neuvostoaikaiselle Novitšok-hermomyrkylle pari viikkoa sitten. May on sanonut, että "Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa tapahtuneesta".

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on tänään Reutersin mukaan kommentoinut, että Venäjällä ei ole mitään syytä hyökätä Skripalia vastaan. Lavrov on aiemminkin sanonut, että Venäjä on tapaukseen syytön.

On mahdollista, että May vaatii esimerkiksi Venäjä-pakotteiden kiristämistä ja viisumikieltoja venäläisille.

