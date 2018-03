YIT ei jää odottelemaan valtion tukipäätöstä: pohjatyöt puolen miljardin euron tuulipuistolle voivat alkaa Lestijärvellä

Lestijärvelle on kaavoitettu paikat 95 tuulivoimalalle. Jos puisto toteutuu kokonaisuudessaan, tarvitaan jopa 100 kilometriä metsäautoteitä ja melkein 60 kilometriä pitkä siirtolinja.

Rakennusyhtiö YIT on valmis aloittamaan alustavat työt Lestijärven tuulivoimapuistossa Keski-Pohjanmaalla jo tämän vuoden puolella, vaikka vielä ei ole lopullista tietoa, millaisen tukijärjestelmän valtio luo uusiutuvan energian tuottajille.

– Ei me täysin sitä jäädä odottamaan. Tätä hankettakin on edistetty koko ajan, vaikka uusia tuulivoimahankkeita ei ole tuen piiriin päässyt kesän 2015 jälkeen, sanoo YIT:n tuulivoimapäällikkö Mika Virtanen.

YIT:lle tukieurot toki kelpaavat, ja se on valmis hakeutumaan uuteen tukijärjestelmään kunhan ehdot ovat sopivat.

– Uskomme, että tuulivoimarakentamisella on joka tapauksessa jatkuvuutta jossain vaiheessa ja siksi viemme hanketta eteenpäin. Kyllä meillä kuitenkin tietyllä tavalla on jo valmiudet ennen tukipäätöksiä esimerkiksi maanrakennustöihin, jotka mahdollistavat hankkeen lopullisen toteuttamisen.

Hallitus on suunnitellut uutta teknologianeutraalia tukimallia uusiutuvan energian tuottajille. Tuki suunnattaisiin niille, jotka huutokaupassa lupautuisivat tuottamaan energiaa pienimmällä tuella. Tukimalli on kuitenkin aiheuttanut riitaa hallituksen sisällä.

Uusien tuulivoimahankkeiden rakentaminen on ollut jäissä sen jälkeen, kun avokätisen syöttötariffin piiriin päässeiden hankkeiden kiintiö täyttyi. Yritykset ovat jääneet odottamaan uutta tukijärjestelmää. YIT:n valmius alustavien töiden aloittamisesta ennen tukipäätöstä viestiikin yrityksen uskosta Lestijärven hankkeeseen ja tuulivoimaan yleensä.

Valtavat rakennustyöt jo ennen tornien pystytystä

Jos tuulipuisto rakentuu kokonaisuudessaan, se vaatii jopa sadan kilometrin verran uusia tieyhteyksiä rakennuspaikoille. Lisäksi Lestijärveltä vedetään 58 kilometriä pitkä 400 kV:n siirtolinja Alajärvelle, jossa tuulipuisto kytketään Fingridin valtakunnan verkkoon. Kaksi vuotta kestävät siirtolinjan rakennustyöt jäävät YIT:n maksettavaksi.

Linjan rakentamisen on määrä alkaa ennen voimalatornien pystyttämistä, etteivät voimalat jää seisomaan tyhjän pantteina. Joitakin voimaloita voidaan tosin ehkä kytkeä väliaikaisratkaisulla sähköntuotantoon.

Lestijärvelle on kaavoitettu paikat 95 tuulivoimalalle. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tammikuussa osayleiskaavoista tehdyt valitukset. YIT valmistelee nyt rakennuslupahakemusten jättämistä kunnalle kevään aikana.

Suuret puistot kiinnostavat ulkomaisia sijoittajia

YIT:n eteneminen Lestijärvellä kertoo osaltaan siitä, että tuulivoima on nykyään kilpailukykyinen energiamuoto, kun voimalatekniikka on kehittynyt ja halventunut. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksessa päädyttiin siihen, että maalle rakennettava tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä.

– Tukijärjestelmät ovat tietysti tähdänneet siihen, että markkinaehtoinen rakentaminen mahdollistuu jossain vaiheessa. Uskon että siihen mennään, toki siihen vaikuttaa sähkön hintakehitys, kertoo Virtanen.

Karkean arvion mukaan Lestijärven tuulivoimapuisto maksaisi noin puoli miljardia euroa. YIT aikoo myydä tuulivoimapuiston "valmiina pakettina" sijoittajille. Mahdollista on myös, että se jää osaomistajaksi Lestijärven puistoon.

– Suuret tuulivoimapuistot kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia, niitä on liikkeellä ihan hyvässä määrin.

YIT, Lestijärven kunta ja maanomistajat järjestävät kuntalaisille ja kesämökkiläisille tiedotustilaisuuden hankkeen nykytilanteesta torstaina 15.3. kello 18 Lestijärven koululla.