Kolme koiraa kuollut ja kaksi ihmistä loukkaantunut Heinolassa – poliisilta harvinainen vetoomus koirakurin puolesta

Heinolan poliisiasemalle on tullut alkuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon ilmoituksia erilaisista koirien aiheuttamista ongelmista tai vahingoista.

Eniten on tullut ilmoituksia talojen pihoissa vapaana olleista koirista, jotka ovat hyökänneet ohikulkevien koirien ja ihmisten kimppuun. Poliisin mukaan tapauksissa on viime aikoina loukkaantunut kaksi ihmistä ja kolme sivullista koiraa on kuollut.

Ilmoituksia on tullut myös tapauksista, joissa koiraa on pidetty vapaana lenkillä ja se on hyökännyt toisen koiran tai ihmisen päälle. Viimeisin poliisin tietoon tullut tapaus on perjantailta, kun vapaana ulkoilutettu koira puri satunnaista ulkoilijaa käsivarteen.

Hihnakaan ei takaa, että koira pysyy käsissä

Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksia myös kytkettyinä olevista koirista, jotka ovat päässeet puremaan ohikulkijoita, koska omistajat eivät ole saaneet pidettyä niitä hallinnassa.

Helmikuun puolivälissä taluttajaltaan vapaaksi päässyt koira hyökkäsi tuolloin kadulla toisen koiran kimppuun. Alakynteen jäänyt koira loukkantui niin pahoin, että se jouduttiin lopettamaan.

Samainen koira on suhtautunut poliisin mukaan toisiin koiriin aggressiivisesti aiemminkin. Edellisessä hyökkäyksessä kuoli yksi pienempi koira ja toinen sai vakavia vammoja. Poliisi kertoo, että toisten koirien kimppuun hyökännyt koira on sittemmin lopetettu.

Ärhentelevä koira voi rikkoa naapurisovun

Ilmoitus sivullisten kimppuun käyneistä koirista tulee yleensä hyökkäyksen kohteeksi joutuneilta ihmisiltä. Heinolan poliisille on tullut kuitenkin myös yksi ilmoitus ärhentelevän koiran haltijalta. Hän otti yhteyttä poliisiin, koska hänen koiransa henkeä uhattiin.

Tappohuhkauksen kohteeksi joutunut koira oli vapaana ollessaan käynyt näyttelemässä hampaitaan naapurille, josta naapuri oli suivaantunut. Hän oli huutanut koiran haltijalle, että "jos ei koira pysy omalla tontilla ja tulee vielä ärhentelemään, hän ampuu koiran ja naulaa koiran naulapyssyllä seinään kiinni".

Poliisin mukaan tapaus on saatu selvitettyä eikä ongelmia enää ole ollut. Poliisi haluaa kuitenkin nostaa tapauksen esiin, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että kaikki eivät koirista pidä. Omistajalleen rakas ja ystävällinen koira ei välttämättä ole sitä muiden mielestä ja pahimmillaan ristiriidat voivat johtaa naapurisovun rikkoontumiseen.

Kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota vapaana pidettäviin koiriin. Hämeen poliisi

Vika löytyy yleensä hihnan yläpäästä

Hämeen poliisi muistuttaa, että koiran pitäminen vapaana taajama-alueella on kielletty. Kouluttamattoman koiran paikka ei ole vapaana ja valvomattomana edes omistajansa pihalla.

– On ymmärrettävää, että koira toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään puolustaessaan reviiriään, pihamaata tai isäntäänsä. Koiranomistajan lajityypillinen käyttäytyminen sen sijaan vaatii, että oma koira kyetään hallitsemaan ja varmistutaan siitä, ettei koira aiheuta vahinkoa toisille ihmiselle tai toisille koirille, kirjoittaa Hämeen poliisi vetoomuksessaan.

Viimeaikaisia tapauksia selvitellessään poliisi kertoo törmänneensä koirien omistajia, joiden asenteessa olisi toivomisen varaa.

– Valitettavasti poliisi on kohdannut tapausten yhteydessä koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata ennemminkin hamstereihin eikä lähes metrin korkuisiin, bodareiden näköisiin koiriin, poliisin vetoomuksessa todetaan.

Vastuu on aina omistajalla

Poliisi muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa koiransa muille eläimille tai ihmiselle aiheuttamista vahingoista. Jos koira on vaarallinen ihmiselle tai se aiheuttaa suurta taloudellista vahinkoa, poliisi voi ääritilanteessa lopettaa koiran saman tien. Toistaiseksi Heinolassa on kuitenkin selvitty ilman näin järeitä toimia.

Koirien omistajien käytöstä on pyritty ohjaamaan oikeaan suuntaan neuvojen, kehoitusten ja huomautusten avulla. Poliisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota vapaana pidettäviin koiriin Heinolassa ja puuttuu asiaan nykyistä herkemmin.