Yli 47 000 opiskelupaikkaa tarjolla – Ylen korkeakoulukone kertoo, mille alalle on tiukin seula ja mistä valmistutaan kovapalkkaiseksi

Moni nuori pähkäilee tällä hetkellä opiskelusuunnitelmiensa parissa. Keskiviikkona alkaneessa korkeakoulujen yhteishaussa on tarjolla lukuisia eri oppiaineita sadoissa eri tiedekunnissa ja koulutuslinjoilla.

Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Tänä keväänä arviolta 140 000 hakijaa tavoittelee korkeakoulupaikkaa. Paikkoja on tarjolla 47 500, eli vain joka kolmannelle. Ja näistäkin paikoista suurin osa on varattu ensikertalaisille.

Pari vuotta voimassa ollut ensikertalaiskiintiö tuo oman haasteensa nuorten opiskelusuunnitelmiin. Moni nuori joutuu pohtimaan, ottaako opiskelupaikka vastaan, jos se ole oma ykkösvaihtoehto, kertoo Helsingin kuvataidelukion opinto-ohjaaja Sari Vahtera.

– Kun otat korkeakoulupaikan vastaan, menetät niin sanonut ensikertalais-statuksen ja se on iso muutos. Se vaikeuttaa mahdollisesti pääsyä toiseen korkeakoulutukseen, koska kiintiö alaa vaihtaville on pienempi, Vahtera toteaa.

Tästä huolimatta Vahtera kehottaa nuoria rohkeasti tarttumaan saatuihin opiskelupaikkoihin. Elämä on virta, johon pitää uskaltaa hypätä.

– Olennaista on, että lähdet opiskelemaan jotain. Opintojen aikana altistuu monille asioille, jotka vaikuttavat siihen, miten suunnittelet opintojasi eteenpäin. Kotiin odottamaan jääminen, että jostain tippuu se juttu, on huonoin strategia, Vahtera neuvoo nuoria.