Kiinalaisista verkkokaupoista vyöryvien tavarakirjeiden jakelusta Postille merkittävät tappiot – Ruotsissa aletaan samasta syystä kerätä lisämaksua Kiinasta tilatuille pikkutavaroille

Postikeskuksessa Helsingin Ilmalassa Elisa Saarikivi lajittelee käsin epämääräisen muotoisia harmaaseen, mustaan tai valkoiseen muoviin käärittyjä kirjelähetyksiä. Tällaisia alle 22 euron kirjeenä lähetettyjä arvonlisäverottomia verkko-ostoksia saapui viime vuonna Kiinasta Suomeen ennätysmäärä, noin 15 miljoonaa. Edellisvuonna kirjeitä tuli 11 miljoonaa.

Kasvu tuskin laantuu tänä vuonnakaan.

– Kun nyt alkuvuoden lukuja katsoo, niin kasvuluvut on edelleen massiivisia, puhutaan reiluista kaksinumeroisista kasvuista. Viime vuonna nähtiin kuukausia, jolloin kasvu ylitti jopa 50 prosenttia vuositason vauhdilla, kuvaa Postin

kansainvälisen kirjeliiketoiminnan johtaja Noora Laaksonen.

Postin käsiteltäväksi voi kuukaudessa tulla jopa yli miljoona tavarakirjettä kiinalaisista verkkokaupoista. Mikko Koski / Yle

Suomalaiset verkko-ostajat löysivät Kiinan

– Kiina-ilmiö on vahvistunut nyt viimeisen vuoden aikana paljon. Suomalaiset kuluttajat ovat todella löytäneet kiinalaiset verkkokaupat, kertoo Laaksonen Postista

Suomalainen kuluttaja pitää kiinalaisten verkkokauppojen halvoista hinnoista, ja miltei ilmaisista kuljetuskustannuksista. Suurimpia sikäläisiä verkkokauppoja ovat esimerkiksi AliExpress, Wish ja JD.Com.

Kirjelähetykset Kiinasta sisältävät suurelta osin pientä tavaraa kuten pienelektroniikkaa, vaatteita ja leluja. Niiden hinnat ovat yleensä tuntuvasti Suomessa myytävää tavaraa halvempia.

Kääntöpuolena halvoissa hinnoissa ja kuljetuskustannuksissa ovat pitkät toimitusajat. Tilauksiaan joutuu odottamaan helposti neljä viikkoakin.

Postille miljoonatappiot Kiina-kirjeistä

Suomalaisten nopea innostuminen Kiinan verkkokaupoista yllätti Postin.

– Puhutaan merkittävistä tappioista, mitä tämän toiminnan aloituksessa on ollut, sanoo Laaksonen

Kiinan tavarakirjeistä on aiheutunut Postille muutamien miljoonien eurojen tappiot.

Yksi syy tappioihin on, että valtaosasta kiinalaiskirjeitä puuttuvat sähköisessä muodossa olevat tiedot eli osoite ja puhelinnumero. Niitä ei voida lukea koneella, vaan ne on lajiteltava käsin. Jos ne eivät mahdu vastaanottajan postiluukusta sisään, on perään lähetettävä paperinen saapumisilmoitus.

Toinen syy kiinalaiskirjeiden tappiolliseen toimittamiseen löytyy Postin yleispalveluvelvoitteesta. Posti toki saa ulkomaisista lähetyksistä jakelukorvauksen. Ongelmana on, että Kiinasta tulevien muutaman euron arvoisten yleispalveluun kuuluvien tavarakirjeiden korvaus ei yleensä kata Postille niistä aiheutuvia kuluja. Kiinalle aikanaan määrätyt korvaukset ovat pieniä, sillä sitä on kohdeltu kehittyvänä maana.

Tuleeko Kiinan kirjelähetyksiin lisämaksu kuten Ruotsissa?

Postissa mietitään nyt, millä keinoilla Kiina-kirjeiden käsinlajittelusta ja liian alhaisista jakelukorvauksista syntyneistä miljoonatappioista päästäisiin.

Ruotsi aikoo ryhtyä perimään pienlähetyksiltäkin arvonlisäveron lisäksi myös tuntuvaa lisämaksua. Siellä Kiinasta tilattujen verkko-ostosten määrä on vielä paljon suurempi ilmiö kuin Suomessa.

PostNord kaavailee perivänsä noin 12 euron lisämaksun Kiinasta tilattujen pakettien toimittamisesta. Paketin arvo ei vaikuttaisi lisämaksuun. Se olisi siis sama vaikkapa kahden euron ja sadan euron tilauksille.

Suomessa arvonlisäveron keräämisen hoitaa Tulli. Postin tiedossa ei ole, että Suomessa olisi vielä tehty mitään konkreettisia suunnitelmia veron keräämiseksi tai lisämaksun perimiseksi. Postissa aiotaan kuitenkin seurata tarkkaan, miten lisämaksu vaikuttaa verkko-ostajien käyttäytymiseen Ruotsissa.

Kaikkien EU:n jäsenmaiden , myös Suomen on kuitenkin viimeistään vuoden 2021 alusta ryhdyttävä perimään arvonlisäveroa myös EU:n ulkopuolelta tulevista pienlähetyksistä. Esimerkiksi Kaupan Liitto on vaatinut tämän arvonlisäveron aikaistamista, koska sen puuttuminen on osaltaan tehnyt suomalaisille halvaksi tilata Kiinasta.

Suomalaiset ostavat entistä useammin juuri Kiinan verkkokaupoista

Kansainvälisen Postiliiton IPC:n joulukuisen kyselyn mukaan 37 prosenttia suomalaisista verkkokauppojen asiakkaista kertoi, että heidän viimeisin verkko-ostoksensa oli Kiinasta. Vuotta aiemmin näin vastasi vain 21 prosenttia.

Yle Uutisgrafiikka

Kiina kasvatti suosiotaan vauhdilla, ja eurooppalaisten sekä yhdysvaltalaisten verkkokauppojen vetovoima oli selvästi hiipunut suomalaisten silmissä. Kiinan verkkokaupoista löytyy pientavaraa melko edullisilla hinnoilla, yleensä edullisemmin kuin mitä niitä saa muualta Euroopastakaan.

Verkkokauppa siivitti myös pakettimarkkinat ennätystahtiin

Paketteja Posti kuljetti viime vuonna Suomessa ennätysmäärän, 37 miljoonaa. Niistä iso osa tuli ulkomaisista verkkokaupoista.

– Ennakoimme, että kasvu jatkuu tänä vuonna edelleen, noin kymmenen prosentin vuosivauhtia tässä mennään. Viime vuosi oli selvästi verkkokaupan kasvussa suurin, ja koko 2010 on ollut kasvun aikaa verkkokaupassa., kertoo Postin pakettipalveluiden tuotekehityksestä ja -hallinnasta vastaava johtaja Kati Nevalainen.

Postin pitkälle automatisoidussa logistiikkakeskuksessa Vantaalla ei toimita käsipelin. Paketit kiertävät pitkää hihnaa, ja kun osoitetiedot luetaan sähköisesti, putoavat ne oman postitoimipaikan säkkiin.