Mikkelin kerrostalopalosta epäilty nähtiin aiemmin bensakanisterin kanssa – Epäilty pysynyt vaiti, poliisi jututtanut kymmeniä

Mikkelin Ristiinassa helmikuun puolivälissä sattuneen kerrostalopalon tutkinta alkaa valmistua. Poliisi epäilee, että Pellosniemellä sijaitsevan talon sytytti palamaan vuonna 1991 syntynyt mies.

Törkeästä tuhotyöstä epäilty mies kiistää osallistuneensa rikokseen. Poliisi kuulustelee vangittuna olevaa epäiltyä vielä kerran tai kahdesti, todennäköisesti vielä tällä viikolla. Poliisi ei välttämättä epäillyn kuulusteluista paljon hyödy, koska mies on ollut tähän saakka kovin vaitonainen.

Epäilty kulki kanisterin kanssa

Keskusrikospoliisin laboratorion tutkimusten mukaan palo on sytytetty bensiinillä. Tulipalon sytyttämisestä epäilty nähtiin aiemmin päivällä kulkemassa bensiinikanisterin kanssa Ristiinassa.

Palo alkoi hieman ennen puoltayötä. Epäselvää on, milloin epäilty olisi käynyt levittämässä bensiiniä taloon.

– Se ei välttämättä selviä, toteaa tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Juha Paukkunen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Mies asui samassa kerrostalossa, jonka sytyttämisestä häntä epäillään. Tulipalo ei saanut alkuaan epäillyn omasta asunnosta.

Paukkusen mukaan poliisi saanee siirrettyä asian syyttäjälle syyteharkintaan 3–4 viikon päästä.

Poikkeuksellinen tutkinta

Paukkunen kertoo, että poliisi on haastatellut tapauksen vuoksi poikkeuksellisen paljon ihmisiä. Poliisi on kuullut talon asukkaita sekä lisäksi ison määrän palomiehiä ja ensihoitohenkilökuntaa. Poliisi on kuullut kaikkiaan kymmeniä ihmisiä, joista osaa kahteen kertaan.

Paukkusen mukaan näin suuri määrä kuultavia on harvinaista. Paukkunen muistelee, että paljon ihmisiä kuultiin kuitenkin viime vuonna Mikkelissä tehdyn henkirikoksen tutkinnassa.

Parikymmentä ihmistä evakuoitiin

Nelikerroksisessa kerrostalossa oli palon syttyessä paikalla parikymmentä ihmistä sekä kissoja. Kaikki evakuoitiin. Pahimmin palaneesta toisessa kerroksessa sijainneesta asunnosta asukkaat poistuivat parvekkeelta hyppäämällä.

Länsi-Savo kertoi (siirryt toiseen palveluun)pian palon jälkeen, että suurin osa kerrostalon asukkaista pääsi palaamaan kotiinsa parin päivän sisällä palosta. Paukkusen mukaan pahiten palosta kärsinyt asunto tuhoutui täysin.

Pellosniemi sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Mikkelin keskustasta.