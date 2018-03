Espoossa yläkoululaisten päivä loppuu keskiviikkoisin jo kahdelta, jotta oppilaat pääsevät harrastamaan – syynä kaupungin määräys

Oppilailla ei kuitenkaan ole varsinaista harrastuspakkoa. "Me emme rajoita oppilaiden vapaa-aikaa", kaupunki sanoo.

Espoo on määrännyt kaikki yläkoulut loppumaan keskiviikkoisin iltapäivällä viimeistään kello kahdelta, jotta oppilaat pääsevät harrastamaan.

Asiasta kertoi keskiviikkoaamuna kaupunkilehti Länsiväylä (siirryt toiseen palveluun). Espoon perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen vahvistaa lehden tiedot Ylelle.

Perusopetuslinjan päällikön mukaan kaupunki on ollut huolissaan, että moni nuori lopettaa harrastuksensa juuri yläkouluiässä.

Käytännössä yläkouluoppilaiden vapaa-aika alkaa vastedes keskiviikkoisin viimeistään kello neljätoista. Varsinaista harrastuspakkoa ei ole.

Hänen mukaansa espoolaisten yläkoulujen opetus päättyy tulevasta lukuvuodesta eli elokuusta lähtien viimeistään iltapäiväkahdelta.

– Tässä on kyse siitä, että kaupunki on ollut huolissaan, että aika moni nuori lopettaa harrastuksensa juuri yläkouluiässä.

– Olemme sitten miettineet keinoja, mitä sille voisi tehdä kaupungin puolesta. Ja tämä on se, mitä me opetustoimena voimme tehdä. Me mahdollistamme nuorille harrastamisen, Salonen sanoo Ylelle.

Käytännölle on ollut myös tilausta: Yle kertoi aiemmin maaliskuussa, miten esimerkiksi taitoluistelupiireissä vanhemmat tekevät etätöitä kylmissä jäähalleissa ja lapset lähtevät koulusta etuajassa harjoituksiin. Jutussa oli haastateltu juuri espoolaisvanhempia.

– Varsinainen pihvi on harrastusmahdollisuuksien parantuminen, Salonen kiteyttää uudistuksen ytimen.

– Lapset ja nuoret pääsevät hoitamaan hyvinvointiaan tällä tavalla. Me opetustoimessa toivomme, että se näyttäytyy sitten myöhemmin parantuneina oppimistuloksina.

Uusi käytäntö tulee voimaan elokuussa. Tapio Rissanen / Yle

Onko uusi käytäntö pakollinen kaikille yläkouluille?

– Kaikki espoolaiset yläkoulut lähtevät tähän. Tämä on kaupunkitason rakenne. Kaikilla yläkoulujen oppilailla on sama mahdollisuus.

Entä pitääkö espoolaisoppilaiden raportoida harrastamistaan jollain tapaa?

– Ei. Koulu loppuu kello neljätoista. He ovat vapaa-ajalla sen jälkeen, Salonen vastaa ja kertoo, että oppilailla ei ole myöskään varsinaista harrastuspakkoa.

– Me emme rajoita oppilaiden vapaa-aikaa. Opetustoimi järjestää vain opetuksen.

Länsiväylä: Opettajat olleet pöyristyneitä – hankaloittaa koulutyöskentelyä merkittävästi

Länsiväylän (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan joidenkin koulujen opettajat ovat olleet pöyristyneitä Espoon määräyksestä lopettaa päivä keskiviikkoisin jo kahdelta.

Esimerkiksi Tapiolan koulun opettajakunta on pyytänyt kannanotossaan opetustoimen johtoa kumoamaan päätöksen, lehti kirjoittaa. Opettajien mukaan päätös muun muassa hankaloittaa ja heikentää merkittävästi koulutyöskentelyä sekä vaikeuttaa järkevän lukujärjestyksen toteuttamista.

Jos yksi iltapäivä ei ole enää käytettävissä, se tarkoittaa, että oppilaiden koulupäivät pitenevät vastaavasti muina päivinä. Tuomo Laakso

Erityisasiantuntija Tuomo Laakso Opetusalan Ammattijärjestöstä OAJ:stä sanoo Ylelle, että harrastaminen ylipäätään tukee oppilaiden kehitystä ja usein koulunkäyntiinkin liittyviä asioita. Mutta:

– Yleensä kaikille yhteiset eli pakolliset aineet ovat ryhmittyneet keskelle päivää. Valinnaiset aineet ovat yleensä koulupäivien reunoilla eli joko aamu- tai iltapäivässä.

– Nyt jos yksi iltapäivä ei olekaan enää käytettävissä, se tarkoittaa, että oppilaiden koulupäivät pitenevät vastaavasti muina päivinä tai ovat muuten vaikeasti järjestettävissä, OAJ:n Laakso huomauttaa.

Hän ei osaa sanoa, miten poikkeuksellista tai yleistä Espoon uusi käytäntö on koko maan laajuisesti.