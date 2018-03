Tuore raportti sisäilmaongelmista paljastaa: "Pääsyyt ongelmiin ovat riskinotto, välinpitämättömyys ja raha", sanoo VTT:n asiantuntija

VTT Expert Services on laatinut laajan raportin rakennusten sisäilmaongelmien syistä.

Monet selvityksessä esille tulleet asiat ovat toki olleet tiedossa. Syiden tunnistaminen ja eliminoiminen tilanteen korjaamiseksi on seuraava askel.

"Usein ongelmien taustalla on useita samanaikaisesti esiintyviä tai tapahtuvia asioita. Sisäilmaongelmia voi aiheutua rakentamisen tilaamis- ja suunnitteluvaiheessa, toteutusvaiheessa tai käyttö- ja ylläpitovaiheessa tapahtuvien väärien ratkaisujen tai toimintatapojen seurauksena," raportissa todetaan.

Helsingin Kuninkaantammen uuden kaupunginosan puukerrostalo odottaa ensimmäisiä asukkaita. Toivoa sopii, että he saavat asua ja elää ilman korjaushuolia, oireilematta Antti Kolppo/ Yle

Samoilla metodeilla rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa

VTT:n raportti keskittyy pitkälti uudiskohteiden rakentamiseen.

– Havaintojemme mukaan ongelmakohteita on sekä uudisrakennuksissa että vasta peruskorjatuissa. Mitään varmaa ei voi päätellä siitä kuinka uusi tai kuinka hyväkuntoinen rakennus päällisin puolin on, toteaa yksi raportin tekijöistä, VTT:n sisäilma ja talotekniikan erityisasiantuntija Mikko Saari.

Saari muistuttaa, että uuden rakentamisen pitäisi tulla niin sanotusti "kerralla kuntoon". Jatkuva ongelmakohtien korjaaminen tulee kalliiksi.

– Käy niin kuin viestijuoksussa, että kapula putoaa joka vaihdossa. Vastuu ja tiedon siirtäminen seuraavaan rakennusvaiheeseen jää vaillinaiseksi. Siitä yleensä ne ongelmat sitten syntyvät, Saari toteaa.

VTT:n sisäilma- ja talotekniikan erityisasintuntija Mikko Saari Antti Kolppo/ Yle

Nykyaikaiset rakennusmateriaalit ovat turvallisia, jos niitä käytetään oikein

Uudisrakentamisessa ohjataan käyttämään erityisesti vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Uudiskohteissa seurataan tänä päivänä materiaalien valintaa tarkasti.

– Aina sekään ei riitä. Yhdistelmät ja materiaalien kokonaisvaikutus talossa voi ylittää herkempien ihmisten sietokynnyksen ja aiheuttaa ongelmia. Mutta aika hyvällä mallilla ollaan tavallisimpien rakennusmateriaalien kanssa, kun ne pidetään kuivina ja käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen, Saari muistuttaa.

Uudisrakentamiseen on kehitetty erityinen Kuivaketju 10 -toimintamalli, jonka tarkoitus on tarkoitus pitää huolta siitä, että rakennusmateriaalit eivät pääse kastumaan missään rakentamisen vaiheessa. Malli on tosin vielä uusi eikä sitä ole otettu kaikkialla käyttöön.

– Meillä on kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunitelmat lähes kaikilta työmailta, mutta niiden käytäntöönpano ja toteuttaminen ovat tässä se ongelma, Saari sanoo.

Kaikkein suurimpina ongelmina ja pääsyinä rakentamisen huonoon laatuun Saari näkee kuitenkin välinpitämättömyyden, riksien oton ja rahan.

– Huonoa rakentamisessa on se, että isot riidat päätetään turhan usein oikeudessa. Siellä raha vaihtaa omistajaa ei rakentamisen laatu, Saari toteaa.

Virheellisesti toimivat ilmanvaihtojärjestelmät

Sekä uusien että peruskorjattavien rakennusten osalta iso ongelma on virheellisesti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä.

– Yhä enemmän halutaan keskittyä sisäilma-asioihin. Toisaalta rakentamisen määrä kasvaa. On huolehdittava, että lopputulos on laadukasta. Näitä sisäilmaongelmia on ollut luvattoman paljon, toteaa raportin tilaaja, Rakennusteollisuus RT:n johtaja Jukka Pekkanen.

VTT:n sisäilma ja talotekniikan erityisasiantuntijan Mikko Saaren mukaan ilmastoinnin ongelmat ulottuvat järjestelmän suunnittelusta, rakentamiseen ja järjestelmän käyttöön sekä huoltoon.

– Puhalletaan likaista, hajuja sisältävää ilmaa, jolloin syntyy sisäilmaongelmia. Rakennuksen ilmanvaihto voi myös aiheuttaa paine-eroja, jotka saattavat imeä epäpuhtauksia rakenteista ja maasta ja sitä kautta aiheuttaa sisäilmaongelmia. Ilmanvaihdon suunnittelu- ja käyttö voi aiheuttaa lisäksi sen, että ilmanvaihto on oikeasti riittämätöntä, vaikka on kuviteltu, että tämä täyttää kaikki määräykset, Saari listaa.

Sisäilmaongelmien syinä voivat olla seuraavat seikat:

Rakennukseen on suunniteltu tai toteutettu väärin mitoitettu tai tehoton ilmanvaihtojärjestelmä

Peruskorjauksessa ilmanvaihdon korjausten suunnittelu ja toteutus voi olla odotettua suuritöisempää ja on saattanut siksi jäädä puolitiehen

Jos vanhan rakennuksen rakenteissa on kosteusvaurioiden aiheuttamia mikrobeja, ne saattavat levitä huonosti toimivan ilmanvaihdon vaikutuksesta sisäilmaan

Ilmanvaihtojärjestelmää voidaan käyttää virheellisesti esimerkiksi liian pienellä teholla

Ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja puhdistus laiminlyödään

VTT:n Mikko Saaren mielestä voisi olla järkevää se, että rakennusten huoltovelvollisuus kuuluisi epäselvien vastuiden välttämiseksi aina talon omistajalle.

