Turun kaupungin selvitys kolikkokavalluksesta valmistui – seuraamuksia useille työntekijöille

Kahden kavalluksista epäillyn työsuhde on jo purettu. Selvityksen perusteella on perusteet myös yhden muun työntekijän virkasuhteen irtisanomiselle ja useat muuta saavat huomautuksen tai varoituksen.

Mistä on kyse? Poliisi epäilee kolmen henkilön varastaneen ja kavaltaneen pysäköintimittareiden tuottoja Turussa vuosien ajan.

Kaksi epäiltyä on työskennellyt Turun kaupungin palveluksessa.

Kaupungin oman selvityksen mukaan sen sisäisessä valvonnassa on ollut vakavia puutteita.

Turun kaupunki on saanut valmiiksi sisäisen tarkastuksensa koskien syksyllä 2017 paljastunutta pysäköintirahakavallusepäilyä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve toteaa, että yhden työntekijän kohdalla on katsottu olevan perusteet virkasuhteen irtisanomiselle.

– Irtisanomiseksi aloitetaan toimenpiteet, Arve sanoo.

Jo aiemmin on purettu kahden työntekijän työsuhde. Tämän lisäksi kaupunki on antanut neljälle työntekijälle huomautuksen ja yhdelle varoituksen.

Toimenpiteistä on päätetty Turun kaupungin oman sisäisen tarkastuksen lisäksi rahankäsittelyprosessista tehdyn ulkoisen auditoinnin jälkeen. Sisäisen tarkastuksen mukaan rahankäsittelyn johtamisessa ja toiminnan järjestämisessä sekä avainten hallinnassa ja taloushallinnossa on ollut merkittäviä puutteita.

Työnjohdollisia toimenpiteitä saaneet henkilöt ovat työskennelleet Turun kiinteistöliikelaitoksen palveluksessa. Henkilöitä ei ole tässä tutkinnassa epäilty rikoksesta.

Yksi pysäköintimittareiden valvonnasta vastuussa ollut henkilö on jo siirtynyt pois Turun kaupungin palveluksesta. Hän ei ole sama henkilö, jonka kohdalla selvityksessä löytyi perusteita työsuhteen irtisanomiselle.

Rikollisille vaaditaan tuomiota

Turun kaupunki vaatii rangaistusta rikoksiin syyllistyneille ja tulee esittämään vahingonkorvausvaatimuksensa oikeudenkäynnissä.

Rahavaroja epäillään kavalletun vuosina 2007–2017 noin 875 000 euroa. Rikollisen toiminnan epäillään kuitenkin alkaneen jo 1990-luvulla, joten todellinen rikosvahingon määrä saattaa olla tätä suurempi.

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Markus Laine on sanonut Ylelle aiemmin, että 90-luvulla toiminta on ollut pienimuotoista ja se on lähtenyt vähitellen kasvamaan. Näyttöä ei ole saatavilla samalla tavalla 90-luvulta, joten se rajattiin esitutkinnan ulkopuolelle..

Turussa on noin 150 kaupungin pysäköintimaksuautomaattia. Vuosittaiset tuotot pysäköintimaksuista ovat runsaat 3,5 miljoonaa euroa.

