Suositun kiekkovalmentajan äkkilähtö hämmästyttää Mikkelissä – Risto Dufva: "Tässä on taas taikuri vailla sirkusta"

Liigaan kaksi vuotta sitten nostettu Jukurit on vaihtanut kaikki avainhenkilönsä pääomistajasta päävalmentajaan.

Mikkelin Jukurit järjesti tähänastisen kiekkokauden kovimman uutisen tiistai-iltana ilmoittamalla purkaneensa sopimuksen päävalmentaja Risto Dufvan kanssa.

Vasta muutamia kuukausia sitten Jukurit ja Dufva allekirjoittivat kaksivuotisen, kevääseen 2020 ulottuvan sopimuksen.

Jukureiden lähettämän tiedotteen jälkeen osapuolet eivät juuri kommentoineet asiaa. Jukurit ohjasi kyselyt toimitusjohtaja Tuomas Muotkalle, joka ei kommentoinut eron syitä millään tavalla. Suurimmat omistajat Jukka Toivakka ja Heikki Viitikko eivät kommentoineet tai vastanneet yhteydenottopyyntöihin.

Risto Dufva myönsi Yle Mikkelille, että sopimus purettiin yhteisymmärryksessä, mutta työnantajan aloitteesta.

Dufvan mukaan eroon johtanut prosessi eteni varsin nopeasti. Jukurit pelasi viimeisen runkosarjapelin perjantaina Lappeenrannassa, jossa se voitti SaiPan jatkoajalla 2-1.

Ensimmäinen palaveri omistajien edustajan kanssa käytiin sunnuntaina. Tiistaina iltapäivällä kirjoitettiin alle sopimus, jolla syksyllä tehty kaksivuotinen sopimus purettiin.

– Ihan klassisesti se meni ja pro-tyyliin. No hard feelings. Se kuuluu tähän bisnekseen, että sopimukset ovat määräaikaisia, jotka voivat päättyä milloin vain. Ennen aikojaan tai ajallaan, mutta harvoin ne pitkäksi menevät, Dufva kertoi.

Dufvan puhelin soi keskiviikkoaamuna tiuhaan. Edellisen, Jypistä vuonna 2011 tapahtuneen kohueron jälkeen Dufva ehti olla vapailla markkinoilla vain kolme päivää ennen Tappara-pestiä.

– Nyt ne ovat omaisia, jotka soittavat. Mutta tosiasiassa joka kerta tällaisen kriisin jälkeen on avautunut nurkan takana ovi johonkin uuteen. Nyt tilanne on se, että tässä on taas taikuri vailla sirkusta, Dufva veisteli keskiviikkoaamuna.

Faneille täydellinen yllätys

Dufvan ja Jukureiden välirikko tuli täydellisenä yllätyksenä myös fanikerholle, Jukureiden Sarvisclubille. Sen pitkäaikainen vetäjä Peku Pulkkinen seuraa erittäin tiiviisti Jukureiden edesottamuksia.

– Tämä tuli täytenä yllätyksenä. Ei minkäänlaista hajuakaan ollut asiasta. Kauden viimeisistä peleistä jäi vielä erittäin hyvä maku. Otettiin Tapparalta piste lähes täydessä kotihallissa ja SaiPasta vielä voitto lopuksi.

– Mutta kun ei syitä tiedä, ei voi kuin kunnioittaa osapuolten päätöstä. Nyt aletaan keskittymään tulevaan kauteen. Joukkueen rakennus on hyvällä mallilla, Peku Pulkkinen pohtii.

Tammiruusu, Vesalainen, Tuominen ja Nieminen jo lähteneet

Mikkelin Jukureissa on ovi käynyt koko lyhyen liigataipaleen ajan. Mikkelissä hartaasti odotettu liigapaikka avautui seitsemännen Mestiksen mestaruuden jälkeen syksyllä 2016. Jukurit palkkasi liigatien tasoittajaksi uudet kasvot.

Jukureita pyörittävä osakeyhtiö palkkasi toimitusjohtajakseen Harri Tammiruusun. Päävalmentajaksi pestattiin liigavalmentaja (Jyp, Tappara, Lukko) Risto Dufva, kakkosvalmentajaksi NHL-legenda Ville Nieminen, markkinointijohtajaksi Joni Vesalainen ja viestintäpäälliköksi Eero Tuominen.

Ensimmäisenä ovi kävi Tammiruusulle, joka kompastui henkilökohtaisen yrityksensä vaikeuksiin ja joutui lähtemään ennen historiallisen liigakauden avausta. Eero Tuominen teki töitä vuoden verran, Joni Vesalainen kaksi vuotta.

Ville Niemisen lähdöstä on huhuttu jo kuukausia ja miehen tie vie ilmeisesti Lahden Pelincansiin. Jukureissa mies ei kuitenkaan enää jatka.

Viime kesänä Jukurit kertoi nihkeästi alkaneen osakeannin yllätyskäänteestä, jossa taustayhtiön suurimmaksi omistajaksi nousi miljoonääri, kiinteistösijoittaja Heikki Viitikko.

Risto Dufvan tiistainen sopimuksen purkaminen tuli suuryllätyksenä mikkeliläisille. Dufva on särmikäs ja Mikkelissä suosittu hahmo, joka nosti Jukurit kakkosdisioonasta moninkertaiseksi Mestiksen mestariksi 2000-luvun alussa.

Jyp-, Tappara- ja Lukko-kausien jälkeen Dufva palasi Mikkeliin kaksi vuotta sitten. Jyväskylästä lähtöisin olevan Dufvan perheen koti on ollut Mikkelissä vuosituhannen alusta lähtien.

Jukurit aloittaa apuvalmentajien voimin

Jukureiden toimitusjohtaja Tuomas Muotka ei keskiviikkonakaan halunnut avata millään tavalla Dufvan eroon johtaneeen prosessin syitä tai taustoja. Myös tulevaisuuden suhteen Muotka oli niukkasanainen.

– Olemme aloittamassa uuden valmentajan rekrytointiprosessia, mutta en halua ottaa mahdolisiin vaatimuksiin ennen kuin olen keskustellut hallituksen ja johtoryhmän kanssa, Muotka kertoi.

Toimitusjohtajan mukaan tulevan kauden liigajoukkue aloittaa harjoittelun 9. huhtikuuta joukkueenjohtaja Mikko Hakkaraisen sekä kuluvan kauden apuvalmentajien Juuso Hahlin ja Mika Tarvaisen johdolla.