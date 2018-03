Petteri Orpon veroviesti kansalle: Vaikka ilmassa leijailee suhdannepölyä, Suomi velkaantuu yhä

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talouskehitys ei juuri nyt tarvitse työntöapua veronkevennyksien muodossa. Veronmaksajain keskusliiton veropäivässä puhunut Orpo kuitenkin muistutti, että tarvittaessa taloustilanteen muutoksiin pitää olla valmis reagoimaan. Yhtenä esimerkkinä ministeri Orpo antoi yhteisöveron.

– Yhteisöverossa meillä on siinä meillä on tällä hetkellä kilpailukykyinen taso, mutta kun maailmalla tapahtuu paljon, niin meidän täytyy seurata tapahtumia ja hallitusohjelman mukaisesti pitää se vero kilpailukykyisenä.

Orpon mukaan hallituksen tiukasta veropolitiikasta ei tingitä, siitä huolimatta, että talous on reippaassa kasvussa. Vaikka ilmassa leijaillee "suhdannepölyä", Suomi velkaantuu yhä.

– Tunnelma on, että kyllä rahhoo on. Nyt korjataan kaikki pahat teot, joita tässä on ollut. Mutta kun ei ole, kun me edelleen velkaannutaan.

Hallituksen pöydällä ei ole täten enää loppukaudelle mitään isoja veroremontteja. Keskusteluun noussut varainsiirtovero kuitenkin mietityttää valtiovarainministeriä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan asuntokauppojen yhteydessä maksettavan varainsiirtoveron kiristys (siirryt toiseen palveluun)muutama vuosi sitten vähensi merkittävästi omistusasujien muuttamista. Muuttohaluttomuus puolestaan voi haitata työllisyysasteen nousua, joka on hyvässä liikkeessä kohti hallituksen tavoitetta.

– Varainsiirtovero ei kuulu mihinkään minun verosuosikkeihin. Tämän veron kertymä on kuitenkin noin 800 miljoonaa euroa vuodessa, joten on selvää, ettei siinä kovin nopeita muutoksia pysty tekemään, Orpo sanoo.

Valiovarainministeri kiirehtii sijoitussäästötilien toteuttamista

Orpon mukaan istuva hallitus ei lähde varainsiirtoveroa rukkailemaan. Sen sijaan kansalaisille tarjoillaan uutta sijoitussäästötiliä, johon voisi keskittää erilaisia sijoitusinstrumentteja, ja jota verotettaisiin vasta, kun sieltä tehdään lunastuksia.

– Sijoitussäästötili tukisi merkittävästi kotimaisen piensijoittamisen edellytyksiä ja tukisi pääomien ohjautumista kotimaisiin listautuneisiin yrityksiimme.

Orpon mukaan ajatuksena on, että tilin sisällä voisi operoida eikä kaikissa vaiheissa tulisi veronmaksua, vaan vero maksettaisiin vasta voittoja kotiuttaessa.

– Tavoite on luoda yksinkertainen järjestelmä, joka tekee piensijoittamisen helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi ja myöskin veronmaksujärjestelmä vähemmän byrokraattiseksi ja selkeämmäksi.

Sijoitussäästötili on tällä hetkellä työryhmän käsittelyssä, mutta Orpo haluaa asian budjettiriiheen, jolloin tilit olisivat kansalaisten ulottuvilla jo ensi vuonna. Samantapaiset tilit ovat käytössä jo Ruotsissa ja Norjassa. Myos Tanska on valmistelemassa tilin käyttöönottoa.

– Tavoitteeni on, että kun työryhmän työ saadaan valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä, niin sen jälkeen lähdetään nopeasti eteenpäin ja budjettiriihessä olisi mahdollisuus tehdä päätöksiä.