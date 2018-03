Demokraatit voittamassa edustajainhuoneen vaalin republikaanien sydänmailla

Ääntenlaskenta on vielä kesken, eikä voittaja ole selvillä. Vaalien tulos on republikaanien kannalta joka tapauksessa hyvin huolestuttava.

Pennsylvanian osavaltion 18. vaalipiirissä on käynnissä äärimmäisen tarkka ääntenlasku, kun edustajainhuoneen ylimääräisten vaalien tulosta selvitellään.

Demokraattien ehdokas Conor Lamb on hiuksenhienossa johdossa. Kun vaaleissa on annettu noin 228 000, Lambilla on noin 600 äänen johto republikaaniseen vastaehdokkaaseensa Rick Sacconeen.

Laskematta on enää alle prosentti äänistä, mutta niiden laskeminen saattaa viedä jopa ensi viikkoon.

Vaalipiirissä on neljä vaalialuetta, joiden kaikkien varsinaiset äänet on jo laskettu. Yhden vaalialueen postiäänet vielä puuttuvat.

Vaikka tulos ei ole varma, Lamb on jo juhlinut voittoaan (siirryt toiseen palveluun) ja hänen kannattajansa ovat haltioissaan.

Pennsylvania ja erityisesti kyseinen vaalipiiri ovat republikaanien ydinaluetta. Runsas vuosi sitten käydyssä presidentinvaalissa Donald Trump voitti tässä vaalipiirissä Hillary Clintonin peräti 20 prosenttiyksiköllä.

Seutua on pidetty niin vahvana republikaanialueena, ettei demokraateilla ole aina ollut vaaleissa edes ehdokasta. Vaikka vaalin tulos viime hetkellä kääntyisikin Sacconelle, voivat demokraatit pitää vaalin tulosta loistavana voittona.

Republikaaneilta poikkeuksellinen panostus

Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen toteaa, että republikaanit panostivat näihin vaaleihin huomattavan määrän rahaa.

– Sinne lähetettiin presidentti, presidentin poika ja varapresidentti kampanjoimaan, mikä on erittäin harvinaista, että käytetään näin suurta volyymia kongressin vaaleissa, Heiskanen kommentoi.

– Se [vaalin tulos] kertoo siitä, että mielipiteet ovat kääntyneet presidentinvaaleista.

Presidentti Trump vieraili viime viikonloppuna Pittsburghissa ja piti kannatuspuheen republikaaniehdokkaalle.

Vaalipiirin edustus edustajainhuoneessa vapautui, kun paikalle valittu republikaanipoliitikko Tim Murphy erosi kesken kauden. Hän joutui skandaalin keskiöön avioliiton ulkopuolisen suhteen seurauksena. Murphyn naisystävä kertoi tämän painostaneen naista tekemään abortin. Murphy tunnetaan politiikassa ankarana abosrtin avstustajana.

Huomionarvoista on, että tämän vaalin voittaja pysyy virassaan vain syksyyn saakka. Osavaltion korkein oikeus on todennut, että vaalipiirien rajat on määritelty lainvastaisella tavalla ja ne on piirrettävä uudestaan.

Vaaleissa kolmanneksi jäänyt libertariaani Drew Gray Miller arvelee olevansa jatkossa "Amerikan vihatuin mies (siirryt toiseen palveluun)". Hän on saamassa noin 1 300 ääntä, jotka todennäköisesti ovat pois juuri republikaaneilta. Ilman hänen ehdokkuuttaan Saccone olisi todennäköisesti jo varmistanut voiton.

Vaikka demokraatit saisivatkin lisäpaikan, se ei riitä muuttamaan edustajainhuoneen voimasuhteita. Republikaaneilla on edustajainhuoneessa 46 paikan enemmistö.

Lähteet: AP