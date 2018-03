Puolen miljoonan euron laskun saanut orkesteri taistelee hengestään – Avantille etsitään kuumeisesti jatkajaa

Uuden musiikin orkesterina profiloitunut Avanti on vaikeuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii siltä takaisin perusteettomasti maksettuja tukia.

Kamariorkesteri Avantin tulevaisuus on vaakalaudalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perii siltä takaisin puoli miljoonaa euroa, jotka orkesteri on saanut tukena väärin perustein.

Kyse on tavasta, jolla kamariorkesteri on ilmoittanut toimintansa pyörittämiseen käytetyistä henkilötyövuosista. Avantin käyttämän raportointimallin seurauksena sille on maksettu liikaa valtion tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan Riitta Kaivosojan mukaan virhe on tapahtunut ilmeisesti jo 1990-luvulla, mutta ministeriö voi periä takaisin perusteettomasti maksettuja tukia vain viiden viime vuoden osalta.

Kaivosoja kertoo, että Opetushallitus ohjeisti kaikkia valtion tuen saajia raportointikäytännöistä vuonna 2007.

– Avantin olisi viimeistään silloin pitänyt muuttaa siihen mennessä noudattamaansa käytäntöä, Kaivosoja sanoo.

Ministeriö ei kuitenkaan syytä ketään vilpistä.

”Emme epäilleet, että käytäntö olisi vanhentunut”

Kamariorkesteri Avantia pyörittävän yhdistyksen puheenjohtajan Arne Wessbergin mukaan yhdistyksellä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että tuen hakemiseen käytetty raportointimalli olisi vanhentunut vuosien saatossa. Mallista päätettiin Avantin hallituksessa vuonna 1998.

– Sen jälkeen malli on siirtynyt toiminnanjohtajalta toiminnanjohtajalle ohjeeksi lomakkeiden täyttämiseksi, Wessberg toteaa.

Wessberg kertoo, että kamariorkesteri Avantia pyörittävän yhdistyksen sääntöjä muutettiin vuonna 2007, kun vos-laki muuttui, mutta henkilökulujen raportointimalli pidettiin yhdistyksessä ennallaan.

– Ei silloinkaan ymmärretty, eikä nähty, että lakimuutos olisi millään tavalla vaikuttanut tähän vuonna 1998 syntyneeseen periaatteeseen, Wessberg toteaa.

Koko jupakka sai alkunsa, kun Avanti otti viime vuonna itse yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön pyytääkseen tarkempaa ohjeistusta palkkamenojensa raportointiin.

– Kun lähdimme selvittämään asiaa, kävi ilmi, että Avanti oli ilmoittanut virheellisesti tiedot, ylijohtaja Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

”Yhdistys todennäköisesti konkurssiin”

Puolen miljoonan euron perintälasku todennäköisesti kaataa kamariorkesteri Avantia pyörittävän yhdistyksen.

– Jos takaisinperintä pitää toteuttaa, silloin konkurssi on todennäköinen vaihtoehto, Wessberg sanoo.

Hän kuitenkin toivoo, että itse orkesteri saadaan pelastettua.

– Avantin toiminnalle koetetaan löytää jatkuvuutta. Sitä tässä yritetään kuumeisesti selvittää, Wessberg toteaa.

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja muistuttaa, että esimerkiksi Kaustisen kansanmusiikkijuhlille löytyi uusi pyörittäjä, kun tapahtuman alkuperäinen ylläpitäjä ajautui taloudellisiin vaikeuksiin.

Kamariorkesteri Avantia pyörittävä yhdistys on järjestänyt myös taidemusiikkiin erikoistuneen Suvisoitto-festivaalin vuosittain Porvoossa.

Sen kohtalo on vielä auki, mutta neuvotteluja tapahtuman jatkamiseksi on käyty ainakin Porvoon kaupungin kanssa.

Joukko nimekkäitä suomalaisia kapellimestareita ja muusikoita toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö peruu päätöksensä tukien perimiseksi.

Kommentin ovat allekirjoittaneet Avanti-orkesterin perustajien Esa-Pekka Salosen ja Jukka-Pekka Sarasteen lisäksi muun muassa Hannu Lintu, Susanna Mälkki ja Sakari Oramo.

Avanti perustettiin vuonna 1983.