Tuntuuko yksityinen päiväkoti suhteettoman kalliilta? Helsinki ei halua, että siitä tulee vain varakkaiden vaihtoehto

Päiväkoti Laugh&Learnissa Pohjois-Haagassa lapset kokoontuvat kylki kylkeen leikkihuoneen matolle.

– What do you want to do when you grow up? Miksi sinä haluat tulla isona? Utelee Erik Asanti lapsilta.

– I want to be a spiderman, kertoo yksi innokas haaveammatistaan.

Päiväkodin lapsista valtaosa on täysin suomenkielisistä perheistä, mutta puoli vuotta englanninkielistä varhaiskasvatusta on tehnyt tehtävänsä: puhekin luistaa.

Vastaavaa toivoi myös helsinkiläisäiti Sonja Varonen lapsilleen Kenzielle ja Juniorille, kun hän ilmoitti heidät yksityiseen englanninkieliseen päiväkotiin. Nuorempi lapsista ehti kuitenkin viettää siellä vain hetken.

– Sitten tajusin, että hintalappu on minulle liian suuri ja päädyimme vaihtamaan kunnalliseen hoitoon.

Kahden lapsen hoito yksityisessä päiväkodissa olisi maksanut Varoselle kuukaudessa noin 300 euroa enemmän kuin kunnallisella puolella. Hän ei ole ainut, joka hintaa on joutunut pohtimaan.

– Varmasti suureen osaan vanhemmista se ei vaikuta. On myös perheitä, joille hinta muodostuu määrittäväksi tekijäksi tai ainakin ihmiset todella pohtivat, onko siihen varaa, Varonen sanoo.

Sonja Varonen etsi lapsilleen uudet paikat kunnallisesta hoidosta. Sasha Silvala / Yle

Yksityisen päivähoidon lisälasku perheille on keskimäärin 200 euroa kuussa

Varosen ratkaisusta on aikaa jo yli vuosi. Sen jälkeen hintaero yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen välillä ei ole päässyt ainakaan kaventumaan.

Valtakunnan tasolla otettiin vuodenvaihteessa kunnallisessa hoidossa käyttöön entistä suurempi sisaralennus. Helsinki puolestaan on päättänyt tarjota ensi syksystä lähtien viisivuotiaille viikossa 20 tuntia varhaiskasvatusta maksutta.

Jo tällä hetkellä hintaero kahden eri hoitomuodon välillä on perheille keskimäärin 200 euroa kuussa.

Tilanne ei ole ongelmaton, myöntää kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, kokoomuksen Pia Pakarinen. Hänelle itselleenkin on tullut lukuisia yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ovat pohtineet lastensa siirtämistä kaupungin päiväkoteihin.

– Hinnanalennukset täytyisi kompensoida myös yksityisen päivähoidon käyttäjille, jotta se vaihtoehto ei jäisi pelkästään hyvätuloisille, Pakarinen toteaa.

Maija Mokkila / Yle

Joukkopako torjutaan palvelusetelillä

Yksityisissä päiväkodeissa hoidetaan tällä hetkellä Helsingissä runsaat 3 500 lasta. Kaupungin laskelmien mukaan heistä noin kolmasosalla on sisaruksia.

Mikä muuttuisi? Nykysysteemi Yksityisten päiväkotien käyttäjille maksetaan yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää

Sisaralennus ei ole mahdollinen

Yksityiset päiväkodit määrittävät maksut ja ottavat asiakkaat

Kunta ohjaa ja valvoo yksityisiä päiväkoteja

Perheet valitsevat yksityisistä päiväkodeista Palveluseteli Yksityisten päiväkotien käyttäjät saisivat kaupungilta palvelusetelin

Sisaralennus ja portaittainen tulosidonnaisuus ovat mahdollisia

Kaupunki tekee sopimukset päiväkotien kanssa

Maksukatto on mahdollinen

Kaupunki päättää palvelusetelin kriteerit ja arvon

Perheet valitsevat palvelusetelipaikoista

Määrä ei ole suuren suuri, jos sitä vertaa päiväkotilasten kokonaismäärään, joka on yli 30 000. Jos kaikki tuhat perhettä kuitenkin päätyisivät rytäkällä vaihtamaan palveluntarjoajaa, oltaisiin kaupungin jo valmiiksi täysissä päiväkodeissa pahoissa ongelmissa.

– Tietysti, jos tuhat lasta siirtyy ja meidän päiväkotimme ovat yleensä jopa hiukan pienempiä kuin sata lasta, niin kyllähän se on jo kymmenen päiväkotia. Siinä mielessä se ei olisi hyvä asia, Pakarinen laskeskelee.

Joukkopaon uhka pyritään torjumaan palvelusetelillä, jonka käyttöönottoa toimialalla valmistellaan. Seteli mahdollistaisi sisaralennuksen ja portaittaisen tulosidonnaisuuden ulottamisen myös yksityisiin päiväkoteihin.

Palveluseteliä tuskin saadaan käyttöön ennen ensi syksynä voimaan tulevaa viisivuotiaiden maksuttomuutta. Suunnitteilla on jo kuitenkin väliaikainen lisätuki perheille.

Pia Pakarinen (kok.) on kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari. Antti Kolppo / Yle

Helsinki pyrkii jo lähitulevaisuudessa tarjoamaan kaikille lapsille päiväkotipaikan entistä lähempää kotia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla valmistellaan mallia, jonka yhtenä tavoitteena on saada päiväkodissa tiiviiksi hitsautunut lapsiryhmä siirtymään aikanaan samalle luokalle lähikouluun.

Pakarisen ajatuksena on, että vanhemmat voisivat halutessaan katsoa kartalta vaikkapa kolme lähintä päiväkotia eikä heidän tarvitsisi kiinnittää huomiota siihen, ovatko ne kaupungin omia vai yksityisten yrittäjien pyörittämiä.

– Perhe voisi käydä tutustumassa mihin tahansa paikkaan, joka tuntuu hyvältä. Vanhemman ei välttämättä tarvitse edes tietää, onko se yksityinen vai kunnallinen, kun sen saisi palvelusetelillä tai ainakin suurin piirtein palvelusetelillä.

Kyse on myös tasa-arvosta. Jos yksityinen päivähoito on realistinen vaihtoehto vain varakkaille, saattavat tulevat koululuokat eriytyä vanhempien tulojen mukaan jo päiväkodissa.

– Emme halua, että yksityinen päivähoito jollain lailla segregoisi, Pakarinen toteaa.

Maija Mokkila / Yle

Koittavatko yksityisille päiväkodeille nyt kissanpäivät?

Väestöennusteiden mukaan alle kouluikäisiä lapsia on Helsingissä neljän vuoden päästä noin tuhat enemmän kuin nyt. Trendinä on samaan aikaan ollut, että kotihoidon tukea käytetään entistä vähemmän ja päiväkodeissa lasten määrä vastaavasti kasvaa. Helsinki pyrkii myös tietoisesti lisäämään osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa.

Lähikouluperiaatteen ulottaminen päiväkoteihin onkin lähes mahdoton tehtävä, ellei yksityisiä päiväkoteja saada avuksi.

Esimerkiksi pienen kivijalkapäiväkodin perustaminen ruuhkaiselle alueelle sujuu yrittäjältä huomattavasti ketterämmin kuin kaupungilta, jolle sopivien päiväkotitilojen löytäminen on vaikeaa.

– Haluaisimme perustaa huomattavasti enemmän myös kaupungin päiväkoteja. Meillä prosessi valitettavasti on sen verran hitaampi, että yksityinen pystyy nopeammin perustamaan päiväkodin, Pakarinen huomauttaa.

Hänen mukaansa suunnitellut muutokset saattavat kasvattaa Helsingissä yksityisen päivähoidon osuutta jonkin verran nykyisestä 12 prosentista. Mistään suuresta periaatteellisesta muutoksesta ei kuitenkaan ole kyse. Se tosin on varmaa, että lasten määrä molemmissa hoitomuodoissa kasvaa lähivuosina.

Palveluseteli onkin jo ehtinyt herättää kritiikkiä meneillään olevaan lastentarhanopettajien palkkakeskusteluun liittyen, sillä palkkataso yksityisissä päiväkodeissa on matalampi kuin kaupungilla. Jos Helsinki päätyy tekemään lastentarhanopettajien palkkoihin korotuksia, ei näitä parannuksia välttämättä saada ulotettua koskemaan yksityisen päivähoidon työntekijöiden kasvavaa joukkoa.