Herätys: muovihiukkasia pullovesissä, Nordea päättää pääkonttorista, Valkoinen talo puoltaa Britanniaa myrkkyiskussa

Pullovesissä on runsaasti mikromuoveja, paljastaa laaja kansainvälinen selvitys

Mikromuoveja on kaikkialla: merissä ja järvissä, mutta myös pullovedessä. Kansainvälisen Orb Median teettämässä tutkimuksessa testattiin 11 valmistajan pullovesiä. Niistä kaikista löytyi pienenpieniä muovihiukkasia. Mikromuovien terveysvaikutuksia ei vielä tunneta, mutta maailmalla pullovesibisnes paisuu. Viime vuonna se kasvoi nopeammin kuin mikään muu juomateollisuuden ala.

Valkoinen talo tukee Britanniaa: Venäjä myrkytti ex-agentin

Yhdysvallat sanoo jakavansa Britannian näkemyksen siitä, että Venäjä oli vastuussa Britanniassa tapahtuneeseen hermomyrkkyiskuun, jonka kohteena olivat Venäjällä armahdettu kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä. Valkoinen talo kertoo Yhdysvaltain myös tukevan pääministeri Theresa Mayn eilen ilmoittamaa Britannian päätöstä karkottaa maasta venäläisiä diplomaatteja.

Turvallisuustyöntekijä kiikaroi Valkoisen talon katolla Washingtonissa 22. syyskuuta. Michael Reynolds / EPA

Nordea päättää pääkonttorin sijainnista

Finanssipalvelukonserni Nordean yhtiökokous päättää tänään yhtiön pääkonttorin tulevasta sijainnista. Tilaisuudessa selviää, siirtääkö yhtiö pääkonttorinsa Suomeen. Päätökseen pääkonttorin siirrosta tarvitaan kaksi kolmasosaa omistajien äänistä. Yhtiökokous alkaa kello 14 ja sen arvioidaan kestävän 3-4 tuntia. Yle seuraa tilannetta Tukholmassa.

Aurinkoista pakkassäätä

Torstaina päivää paistatellaan poudassa ja sää on laajalti selkeää. Maan itäosasta Koillismaalle yltävällä alueella pilvisyys on ajoittain runsasta. Myös lumikuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivällä yön hyytävistä lukemista: päivällä pakkasta on 3-10 miinusasteen välillä, mutta tuuli tekee pakkasesta purevamman. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.